Kunstsammler Auf dem Weg zum neuen Schaulager für Kunst an der Gibelstrasse in Grenchen Hanspeter und Christine Rentsch wollen in Grenchen ein privates Schaulager für ihre umfangreiche private Kunstsammlung bauen. In einer kleinen Serie geben sie Einblick in ihren «Kunstgeschmack» und erläutern einige ihrer Bilder und Skulpturen, die bis 2023 in Grenchen eine neue Heimat bekommen sollen. 25.02.2021

Christine und Hanspeter Rentsch. Oliver Menge

Kunstsinn sei ihm schon im Elternhaus vermittelt worden, meint Hanspeter Rentsch und Christine Rentsch hat sich das Wissen im Laufe der Jahre angeeignet. «Kunst hat uns beide begleitet, seit wir uns kennen», erinnern sie sich im Gespräch. Und dazu gehörte später auch das gemeinsame Anschaffen von Werken – sei dies in Galerien, auf Auktionen oder auch an der Grenchner Triennale. Das gemeinsame Interesse hat beide bis heute durchs Leben begleitet.

Äusserst hilfreich ist dabei, dass beiden auch dasselbe gefällt: zeitgenössische Kunst des 20. Jahrhunderts. Vornehmlich aus der Schweiz. Die Kongruenz des Geschmacks erläutert Hanspeter Retnsch mit einer Anekdote. «In einer Galerie in Biel hat mir ein Bild gefallen und deshalb habe ich es gleich reserviert. Als meine Frau wenig später in die Galerie kam, stach ihr das gleiche Werk ins Auge. «Es ist leider schon reserviert, meinte die Galeristin.» Das liess sich dann unkompliziert innerfamiliär bereinigen.

«Wir kommen in etwa 95 Prozent der Fälle zum gleichen Schluss»,

meint Hanspeter Rentsch schmunzelnd. «Wobei dein Zugang emotionaler ist als meiner», sagt er, den Blick auf Christine gewandt.

Durch Kontakte zu Galerien und Künstlern sind Bekanntschaften entstanden, die sich mit den Jahren auch in der Sammlung niederschlug. Eine Handvoll Künstlerinnen und Künstler sind ihnen mit den Jahren besonders ans Herz gewachsen. Ihr Ziel ist es denn auch, den Werdegang dieser Kunstschaffenden mit Werken aus verschiedenen Schaffensperioden zu dokumentieren. Malerei und Plastiken interessieren dabei die Sammler gleichermassen.

2013 in Stiftung überführt

Rund 1000 Werke sind so inzwischen in ihren Besitz gelangt. Um die Zukunft der bedeutenden Sammlung zu sichern, wurde 2013 eine Stiftung gegründet. Jetzt ist auch ein Platz definiert, wo die Werke, die sich zurzeit an verschiedenen Orten der Schweiz befinden, im Schaulager in Grenchen zusammengeführt werden. Dieses Frühjahr soll noch das Baugesuch bei der Stadt eingereicht werden.

Hanspeter und Christine Rentsch lassen sich von den bautechnischen Details, die sie zurzeit zusammen mit dem Architekten lösen müssen, nicht entmutigen. «Man muss bisweilen leider Kompromisse machen zum Beispiel bei der Ästhetik, wenn die feuerpolizeilichen Anforderungen und andere Bauvorschriften halt vorgehen», bedauert Christine Rentsch.

Welches Bild stellen sie den Lesern zum Auftakt der Serie vor? Es ist von Uwe Wittwer und heisst: «Der Schreiber». Lesen Sie in der Folge in den eigenen Worten von Hanspeter und Christine Rentsch, was Ihnen dieses Bild sagt:

Uwe Wittwer: Der Schreiber, 2018 Nora Jeker

Auf dem Werk «Der Schreiber» von Uwe Wittwer erkennt man einen nachdenklichen ernsten jüngeren Mann in der Uniform eines Soldaten des Ersten Weltkrieges. Den Hintergrund bildet die Handschrift eines Briefes, der spiegelverkehrt abgebildet ist. Über dem Bild verstreut, aber mit Schwergewicht auf dem Oberkörper des Mannes erscheinen Lichtblitze, die auf den ersten Blick wie Sterne aussehen, bei denen es sich aber offensichtlich um Geschossexplosionen handelt. Das Bild stammt aus einer Serie von jüngeren Werken zu Themen des Ersten Weltkrieges.

Dieses Thema hat Uwe Wittwer in einer Zeit intensiv beschäftigt, als sich dieser verheerende blutige Krieg mit jahrelangen Gefechten aus Schützengräben zum hundertsten Mal jährte. Uwe Wittwer hat auch bei diesem Thema auf vorhandene Bildbestände zurückgegriffen. Dabei hat er sich hier aber nicht nur auf Bilder aus dem Internet abgestützt, wie er dies etwa beim Thema «Campus» mit Fotos amerikanischer Soldaten aus dem Vietnamkrieg getan hat. Er hat sich vielmehr mit persönlichen Dokumenten aus seiner Familiengeschichte auseinandergesetzt.

Uwe Wittwer, Stilleben 2004 Nora Jeker

Mit Uwe Wittwer verbindet uns ein langer gemeinsamer Weg. Anlässlich einer Ausstellung bei Silvia Steiner (Galerie 57, Biel) wurde das erste Bild von Uwe Wittwer angekauft (Kronleuchter). Seither wurden immer wieder Werke aus den verschiedensten Perioden erworben, sodass die Sammlung inzwischen über 20, meist grossformatige Bilder umfasst. Zwei grossformatige Bilder befinden sich als Dauerleihgaben im Kunstmuseum Solothurn (Königinnen, 1991).

Uwe Wittwer ist einer der bedeutendsten Maler der Schweizer Gegenwartskunst. Er lebt und arbeitet in Zürich.

