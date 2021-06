Zwiegespräch zwischen Kunst und Praxis im Wald

Kunsthaus Vom Bezug zum Wald: Ein Zwiegespräch inmitten der Kunstausstellung «Im Wald» Peter Brotschi, Politiker, Autor und Präsident der Bürgergemeinden und Waldeigentümer Kanton Solothurn, erläutert im Gespräch mit der künstlerischen Leiterin Claudine Metzger seinen Bezug zum Wald. Oliver Menge 22.06.2021, 05.00 Uhr

Im Kunsthaus Grenchen ist aktuell die Gruppenausstellung «Im Wald» zu sehen: 11 Künstlerinnen und Künstler stellen Werke aus, in denen sie sich künstlerisch dem Thema Wald nähern. Im Rahmen dieser Ausstellung waren bereits letztes Jahr einige Veranstaltungen geplant, die aufgrund der Coronapandemie verschoben werden mussten.

Eine davon war ein Gespräch mit Peter Brotschi, der seit über drei Jahren als Präsident des Bürgergemeinden- und Waldeigentümerverbandes des Kantons Solothurn amtet. Dieses Gespräch wurde nun nachgeholt. Claudine Metzger wies in ihrer Einleitung darauf hin, dass der Wald schon lange seinen Platz in den Schlagzeilen gefunden habe – Stichwort Klimaerwärmung – aber mit der Pandemie etwas in den Hintergrund gerückt sei.

Die 11 Künstlerinnen und Künstler haben einen unterschiedlichen Zugang zum Wald gewählt. Sei es dessen Magie, die wirtschaftliche Bedeutung, der Wald als Lebensraum, als Symbol für das Unbewusste und Fremde. Das Gespräch mit Brotschi fand auf einem Rundgang durch die Ausstellung statt, eine Auswahl der Kunstwerke lieferte sozusagen jeweils den Gesprächsstoff.

Brotschi ist nicht nur von Amtes wegen mit dem Wald verbunden. Sein Grossvater und sein Onkel waren Bürgergemeindepräsidenten Selzachs und hatten so viel mit dem Wald zu tun. Schon als kleiner Bub sei er fasziniert gewesen vom Wald – bis heute und bewege sich viel in diesem Lebensraum. Aber er habe in den letzten drei Jahren, in denen er das Amt ausübe, auch sehr viel gelernt. Insbesondere, weil er viel mit Fachleuten zu tun habe, sei es mit Förstern oder Jägern, die sich intensiv mit dem Wald befassen.

Das Prinzip der nachhaltigen Waldbewirtschaftung

Der Neuenburger Künstler Yann Amstutz zeigt Zeichnungsserien, die auf Fotografien beruhen. Sie zeigen einerseits grossformatige, dreieinhalb Meter grosse Ansichten von tropischen Regenwäldern, andererseits kleinere Bilder, die eine filigrane Abbildung hiesiger Wälder mit viel Unterholz und Dickicht darstellen. Brotschi erklärte bei dieser Station das Prinzip des Dauerwaldes, wie er von den Forstbetrieben in Grenchen praktiziert wird: Man nimmt erstens nur so viel Holz raus, wie nachwächst und zweitens werden nicht ganze Flächen gerodet, sondern man nimmt gezielt einzelne Bäume raus. So erhalten dann nachwachsende Bäume mehr Licht und können gedeihen. Ein Wald, der nicht «sauber und gepflegt» aussehe und in dem man aufpassen müsse, wohin man seinen Fuss setze.

Was bei Amstutz Inbegriff der wuchernden Natur und Gegensatz zur strukturierten Zivilisation ist, wird für Brotschi zu einer fortschrittlichen Art, den Wald zu bewirtschaften. Der Autor, der sich auch sonst stark gegen die Verbauung der Landschaft einsetzt, zeigte den Anwesenden die grosse Errungenschaft des Waldgesetzes auf, das 1876 in Kraft gesetzt wurde. Zu einer Zeit, als es in der Schweiz quasi keinen Wald mehr gab und auch das Schalenwild – Rehe, Hirsche – praktisch ausgerottet war. Seither habe der Wald wieder stark an Bedeutung gewonnen: Er wird bewirtschaftet und ist wieder Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten sowie Kleinlebewesen geworden. 31 % der Fläche der Schweiz besteht aus Wald, im Kanton Solothurn ist es sogar noch etwas mehr, rund 40 %.

Südliche Bäume werden bei uns heimisch werden

Die chinesisch-englische Künstlerin Angela Lyn lebt seit über 30 Jahren inmitten der dicht bewaldeten Hügel im Tessin. Ihr Werk «break of day» zeigt eine Landschaft in der Dämmerung, eine Ansicht des Waldes, wie er in der Dunkelheit zu einer undurchdringlichen Mauer wird und sich nur die feinen Äste und Wipfel gegen den heller werdenden Himmel abzeichnen. Für Brotschi eine typische Ansicht des Tessiner Waldes, der auchvon der Edelkastanie geprägt ist.

Brotschi kam auf die Klimaerwärmung zu sprechen, die auch am Wald nicht spurlos vorbeigehe: Gewisse Baumarten, wie die Fichten und die Buchen, haben in den trockenen Sommern der letzten Jahre bereits enorm gelitten. Wahrscheinlich werde es in ein paar Jahrzehnten zwar immer noch Fichten geben bei uns, aber einfach in höheren Lagen.

Manche Baumarten hätten mit anderen Problemen zu kämpfen: Die Eschen seien durch einen aus Ostasien eingeschleppten Pilz gefährdet, der das sog. Eschentriebsterben verursacht. Der Borkenkäfer befalle die geschwächten Fichten, die Rottannen. Aber, so Brotschi, auch wenn der Wald, so wie er jetzt zusammengesetzt sei, unter der Klimaerwärmung und ihren Folgen leide, so werde es immer einen Wald geben, mit anderen Bäumen, die dem Klima angepasster seien. Indirekt zeigte er auf, dass der Wald in ganz anderen Zeitachsen zu betrachten sei, als das für den Menschen gelte.

Die Zeit ist für den Wald komplett anders als für den Menschen

Diesem Phänomen haben sich auch einige Kunstschaffende in der Ausstellung genähert. So hat beispielsweise Julian Charrière einen wissenschaftlichen Zugang gewählt. In verkohlten Tropenholzplanken sind filigrane Zeichnungen von Pflanzen und Bäumen des englischen Naturalisten Alfred Russel Wallace (1823–1913) eingearbeitet, einem Zeitgenossen von Charles Darwin. Bäume und Pflanzen, die unter Umständen nicht mehr existieren, wie Claudine Metzger anführte. Der Künstler bereiste 2015 die indonesische Insel Sumbawa anlässlich des 200. Jahrestages des Ausbruchs des Vulkans Tambora im Jahr 1815 – der Ausbruch führte zu einem globalen Temperatursturz und 1816 zum so genannten «Jahr ohne Sommer».

Marianne Engel stellt Pilze aus, fotografiert und gegossen. Oliver Menge

Im Obergeschoss der Villa stellt Marianne Engel Fotografien von sehr eindrucksvoll beleuchteten Fliegenpilzen und in einem aufwendigen Verfahren in Kunststoff gegossene Pilze aus. Brotschi erinnerte daran, dass es sich hier um manchmal riesige, miteinander verbundene Organismen handelt, von denen wir für kurze Zeit nur einen kleinen Teil zu sehen bekommen. Die aber als Nahrung für Insekten und Kleinstlebewesen enorm wichtig sind. Er selber sei jedoch kein «Pilzler».

Das Wachsen der Bäume kann man hören

Der Tonkünstler, Forscher und Komponist Marcus Maeder macht in seiner Installation das Wachstum der Bäume hörbar: Hier zu erklären, wie genau das funktioniert, würde zu weit führen. Nur soviel: Jeder Baum macht Geräusche, wenn er trinkt. Und er macht auch Geräusche, ziemlich gestresste sogar, wenn er Durst hat. Maeder zeigt die Entwicklung im Zeitraffer, unterlegt mit eigenen Klängen und physikalischen Kurvendiagrammen über Temperatur und Sonneneinstrahlung. Brotschi erläuterte dazu, dass beispielsweise eine ausgewachsene Buche pro Tag 400 Liter Wasser benötigt.

Wenn Tiere Selfies machen

Fotofallenbilder von Jägern und Forschern, in Szene gesetzt von Alex Hanimann. Oliver Menge

Die letzte Station führte zum Werk von Alex Hanimann, der ihm von Jägern zur Verfügung gestellte Tierbilder aus Fotofallen in Szene setzt. Brotschi benutzte die Gelegenheit, auf Besonderheiten der Tierwelt hinzuweisen, die unsere Wälder bewohnt und auch Fragen der interessierten Besucherinnen und Besucher zu beantworten. Wussten Sie beispielsweise, dass ein ausgewachsener Luchs pro Woche etwa ein Reh frisst? Dass ein Reh, wenn es flüchtet, nur eine kurze Distanz davonrennt? Dass der Luchs sich anpirscht und blitzschnell seine Beute schlägt? Oder dass ein Wolf zum Überleben rund 500 Hirsche benötigt, die sich in seinem Jagdrevier bewegen? Und dass dieser ein Ausdauerjäger ist, der seine Beute hetzt? Dass es in unseren Wäldern viele Wildschweine gibt, die aber dort keine Schäden verursachen? Oder dass der Dachs von seinem Bau aus immer in derselben Richtung wegläuft?

Insgesamt ein äusserst interessanter und kurzweiliger Anlass im Kunsthaus inmitten der sehenswerten Ausstellung «Im Wald».

Die Ausstellung «Im Wald» im Kunsthaus Grenchen ist noch bis am 18. Juli 2021 zu sehen. Weitere Infos unter www.kunsthausgrenchen.ch