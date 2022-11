Kunsthaus Grenchen: Ausstellung des Künstlers Jean-Luc Manz

Kunsthaus Grenchen Neue Ausstellung zeigt Promenaden durch die abstrakte Kunst von Jean-Luc Manz Farbig und verspielt interpretiert der Künstler aus Lausanne die Sprache der Abstraktion in eigens für diese Ausstellung produzierten Gemälden. Heute Samstag ist Vernissage. Oliver Menge Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Jean-Luc Manz zeigt die Vorlage in seinem Malheft und das daraus abgeleitete Gemälde in der Serie «Glaneur du temps». Oliver Menge

«Dieser Raum eignet sich geradezu perfekt für die Ausstellung meiner Bilder», schwärmt der 70-jährige Jean-Luc Manz, dem man sein Alter nicht geben würde. Er habe sich den 300 Quadratmeter grossen Neubau des Kunsthauses schon vor einigen Jahren anlässlich anderer Ausstellungen ansehen können und habe schon damals gewusst, als man über eine mögliche Ausstellung seiner Werke in Grenchen gesprochen habe, wie er hier die Wände bespielen wolle und alle Raumunterteilungen rausmüssten.

Zwischen 2020 und 2022 hat Manz eigens für diese Ausstellung eine ganze Reihe von Gemälden produziert, darunter die 35-teilige Serie «Une promenade de ce côté II», die erstmals zu sehen ist, die 31-teilige Serie «Glaneur du temps» sowie drei Grossformate ohne Titel.

Jean-Luc Manz war begeistert, als er den 300 Quadratmeter grossen Neubau bespielen konnte. Oliver Menge

Es ist die erste Einzelausstellung des Künstlers in der Deutschschweiz seit 2009. Er hat 1974 als Autodidakt begonnen. 1976 wurde Manz im Kunsthaus Zürich für die abstrakte Kunst inspiriert: Drawing Now, eine Ausstellung des Museums of Modern Art, New York, zeigte Werke von Künstlern wie Piet Mondrian, Kasimir Malewitsch, Jackson Pollock und anderen. Ein Jahr später fing Manz selber an, abstrakte Bilder zu malen.

Die Vorlage ist eine französische Zeitung

Jean-Luc Manz liest Zeitung – nicht irgendeine, sondern die französische «La Libération». Von dieser Tageszeitung bezieht er nicht nur das Wissen über das Weltgeschehen, sondern er lässt sich auch von ihr für seine Gemälde inspirieren: Er schneidet Fotos, Artikel, Werbungen aus, sodass sie in ein Zeichnungsheft, ein Cahier passen. Dann übermalt er die Zeitungsseiten und formt so neue Kompositionen.

Manz benutzt diese Entwürfe, um Gemälde zu schaffen. Er hält sich dabei ganz genau an die Vorlagen im Zeichnungsheft, wobei natürlich die Farbflächen viel satter und im Gegensatz zu den Entwürfen auch ganz ohne Struktur sind. Im Cahier sind die Strukturen des Zeitungspapiers, der Falten in der Zeitung noch sichtbar, im fertigen Bild gibt es keine Struktur und scharfe Kanten.

Bilder von Jean-Luc Manz aus Lausanne im Kunsthaus Grenchen. Oliver Menge

Die Farbfelder, die er so kreiert, folgen dem Layout der Seiten, Fotos oder Werbeanzeigen. Ab und zu sind Sujets identifizierbar – oder erahnbar – wie zum Beispiel das Logo der «Libération», ein mögliches Fenster, ein vereinfachtes Fahrzeug oder Schiff.

Der Bezug zum eigenen Schaffen und die Inspiration durch Literatur

Damit verbinden sich die beiden Serien «Une promenade de ce côté II» und «Glaneur du temps» mit Marcel Prousts Roman «À la recherche du temps perdu» mit dem kurzen, autobiografischen Werk von Patti Smith «Glaneurs de rêves» – Traumsammler, welche für die Bildtitel als Inspiration dienten.

Während die «promenade» an eine Zeitspanne erinnert, von der Vergangenheit bis ins hier und heute, ist «Glaneur de rêves» Referenz für Erinnerungsfetzen, die mit der Kunstgeschichte und mit dem eigenen künstlerischen Schaffen verbunden sind.

Die Ausstellung trägt den Titel «Une promenade de ce côté». Oliver Menge

So erscheinen in der letzteren Serie beispielsweise Andeutungen von briques, Ziegel, die bis vor ein paar Jahren ein bevorzugtes Motiv von Manz waren. Zunächst dunkel, liess er sich auf Reisen in südlichen Ländern, explizit in Spanien, wo er selber ein kleines Zweitatelier besitzt, zu helleren Farben, aber meist in derselben Tonalität, inspirieren.

Auf die Frage, was ihn veranlasst habe, wieder farbig zu arbeiten, sagt Manz: Er sei in seiner Zeit als Professor für Kunst an einer Genfer Hochschule von einem farbig übermalten Foto eines Schülers inspiriert worden.

Jean-Luc Manz vor seiner Serie «Luxe, calme et volupté». Oliver Menge

In der Serie «Luxe, calme et volupté», die im Obergeschoss der Villa Girard gezeigt wird, sind Fotoausschnitte die Vorlage für farbige Strichzeichnungen, Interpretationen, die exakt im Grössenverhältnis erstellt wurden.

Vernissage Samstag, 26. November 2022, um 16.30 Uhr in Anwesenheit des Künstlers.

Die Ausstellung dauert vom 27. November 2022 bis zum 5. Februar 2023

Gleichzeitig wird auch die Ausstellung «Nummer, Kurve, Rhythmus – Konkrete Kunst aus der Sammlung Liliane Beck-Barbezat, zweiter Teil» mit Werken von Mereth Oppenheimer, Genevieve Claisse, Vera Molnar, Francois Molleret und anderen eröffnet. Diese Sammlung, die dem Kunsthaus 2014 geschenkt wurde, wird zum ersten Mal ausgestellt.

