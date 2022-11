Die Jubiläums-Grafikmappe zur 10. "Impression" ist erhältlich

Kunsthaus Grenchen Kunstmappe zur 10. Ausgabe der «Impression» ist jetzt erhältlich Zum 10. Mal hat dieses Jahr im Kunsthaus Grenchen die Ausstellung «Impression» mit Grafiken Schweizer Kunstschaffender stattgefunden. Aus diesem Anlass ist nun eine Grafikmappe erschienen. André Weyermann Jetzt kommentieren 14.11.2022, 12.00 Uhr

Kuratorin Claudine Metzger begutachtet an der Vernissage Werke der neuen Grafikmappe, die anlässlich der 10. Ausgabe der Sammelausstellung «Impression» herausgegeben wurde. André Weyermann/Solothurner Zeitung

An einer gutbesuchten Vernissage wurde am Sonntag im Kunsthaus die Jubiläumsedition anlässlich der vergangenen 10. Ausgabe der «Impression» (12. Februar bis 15. Mai) im Kunsthaus durch Kuratorin Claudine Metzger vorgestellt. Sie enthält neun Blätter und ein Video der Künstlerinnen und Künstler Sabrina Barbieri, Romain Crelier, Peter Emch, Markus Furrer, Cécile Hummel, Urs Jost, Barbara Meyer Cesta, Carmen Perrin, Felix Stöckle, Lex Vögtli.

10 Kunstschaffende von Jury ausgewählt

Eine Jury – bestehend aus Kotscha Reist, Künstler und Dozent an der EDHEA, Schule für Gestaltung und Hochschule für Kunst Wallis, Katrin Steffen, Direktorin Kunstmuseum Solothurn, und Claudine Metzger, Künstlerische Leiterin Kunsthaus Grenchen – wählte aus der Ausstellung 10 Kunstschaffende (von gut sechzig Mitmachenden) aus. Diese wurden mit der Realisierung einer Druckgrafik beauftragt, welche in Zusammenarbeit mit einem professionellen Druckatelier in der Schweiz entstanden ist.

Newcomerinnen und Newcomer befinden sich dabei ebenso wie bereits arrivierte Akteure in diesem Genre, was zu einem erfrischenden, spannenden Werk führte.

Die bereits zur Tradition gewordene, jurierte, nationale Gruppenausstellung «Impression» spürt im Zweijahresrhythmus dem aktuellen druckgrafischen Schaffen nach. Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Schweiz sind zur Bewerbung eingeladen. Experimentelle Arbeiten, welche die Grenzen der druckgrafischen Verfahren ausloten, sind genauso willkommen, wie Werke, die mit klassischen Drucktechniken hergestellt wurden.

Die scheidende Kuratorin Claudine Metzger und ihr Nachfolger Robin Byland. André Weyermann/Solothurner Zeitung

Das Kunsthaus Grenchen stellt jeweils eine Fachjury von drei Mitgliedern zusammen, welche die eingegangenen Dossiers beurteilt und eine Auswahl trifft. Die scheidende Kuratorin im Kunsthaus, Claudine Metzger, betonte, dass man ein Abenteuer gewagt habe, einen neuen Weg beschritt. Jährlich gibt nämlich das Kunsthaus eine Publikation heraus, meist einen Katalog. Diesmal hat man sich für einen etwas anderen, wohl auch spannenderen Weg entschieden, der einen Mehrwert für die involvierten Kreise bringen soll.

Die Grafikmappe ist in einer Auflage von 22 Exemplaren erschienen und kann im Kunsthaus erworben werden. Dort werden zurzeit die neuen Ausstellungen aufgebaut, die am kommenden Samstag eröffnet werden: Jean-Luc Manz und der 2. Teil der Sammlung Liliane Beck-Barbezat.

www.kunsthausgrenchen.ch

