Skulptur aus China schmückt Grenchner Industriebetrieb

Kunst im öffentlichen Raum Auf dem Parkplatz des Industriebetriebs von Tschudin/Wenk in Grenchen steht eine Skulptur mit einer bemerkenswerten Geschichte Firmeninhaber Urs Tschudin hat das Kunstwerk in China bestellt – geplant war allerdings etwas völlig anderes. Oliver Menge Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Skulptur «Umarmung» des chinesischen Künstlers Liu Yonggang vor dem Industriebau von Tschudin/Wenk. Oliver Menge

In der Serie Kunst im öffentlichen Raum betrachten wir heute eine Skulptur, die zwar auf Privatgrund steht, von der Strasse her aber gut einsehbar ist und aufgrund der auffälligen gelben Farbe hervorsticht. Sie stammt vom chinesischen Künstler Liu Yonggang (siehe Infobox) und wurde quasi auf Bestellung gefertigt. Die Skulptur «Umarmung» aus rostfreiem Stahl ist 3 Meter 80 hoch und 2 Meter 20 breit. Erstmals vom Künstler entworfen wurde sie in den Jahren 2008/2009. Sie zeigt in abstrakter Darstellung zwei Menschen, die einander zugewandt sind und sich umarmen.

Kunstwerk statt Fahnenmasten

Als der Neubau des Industriebetriebs Tschudin/Wenk an der Neckarsulmstrasse realisiert wurde, plante Firmeninhaber Urs Tschudin am Rande des kleinen Biotops westlich des Gebäudes die Montage von drei Flaggenmasten, die gleich hoch sein sollten wie das Gebäude selber – 16 Meter. So hohe Masten sind grundsätzlich im Kanton Solothurn erlaubt, nicht aber in der Stadt Grenchen. Diese verwehrte dem Bauherrn die entsprechende Baubewilligung, wie Tschudin auf Anfrage sagt: «Acht Meter hoch duften sie sein, wurde mir mitgeteilt.»

In seinen Augen ein unhaltbarer Entscheid, lässt Tschudin durchblicken. Dass er auf seinem eigenen Grundstück für drei Fahnenmasten eine Zusatzbewilligung beantragen müsse und die Stadt dann diese aus unerfindlichen Gründen nicht erteile, obwohl sie den kantonalen Vorschriften entsprächen, sei schwierig nachzuvollziehen, sagt Tschudin. «Die würden lieber, statt mit Sparübungen Steuersenkungen durchzustieren, solche alten Zöpfe abschneiden.»

Kunstliebhaber Tschudin wurde im Luzernischen fündig

Tschudin ist mit Heinz Aeschlimann befreundet, einem Dienstkollegen, der zusammen mit seiner Frau Gertrud in St.Urban seit 2005 ein Kunstprojekt und Förderungsprogramm unterhält, das auch einen Skulpturenpark im Areal des ehemaligen Klosters St.Urban beinhaltet. Das ehemalige Zisterzienserkloster war jahrhundertelang ein Zentrum für Kultur und Kunst. Seit 1873 wurde es auch als psychiatrische Klinik des Kantons Luzern genutzt, Art-St-Urban, so der Name des Kunstzentrums, ist in der ehemaligen Männerpsychiatrie untergebracht.

Im Skulpturenpark rund um die denkmalgeschützten Gebäude des ehemaligen Klosters sind Skulpturen von regionalen, nationalen und internationalen Künstlern ausgestellt, die periodisch ergänzt und ausgewechselt werden. Unter anderem auch Skulpturen von Heinz Aeschlimann selber, der auch international als Eisenplastiker einen besonderen Ruf geniesst und verschiedene Ausstellungen im In- und Ausland realisiert hat.

Einer der Künstler, zu denen das Ehepaar Aeschlimann eine besondere Beziehung pflegt, ist ebendieser chinesische Künstler Liu Yonggang, der grosse Skulpturen aus Stahl fertigt und dessen Werke auf der ganzen Welt zu sehen sind. Aeschlimanns hatten Yonggang in Peking kennen gelernt, wo er im Künstlerquartier lebt, das im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2008 errichtet wurde.

Kleine Modelle aus Marmor zur Auswahl

Bei einem Besuch Tschudins bei seinem alten Freund im Skulpturenpark in St.Urban sah dieser kleine Modelle von Yonggangs Skulpturen aus schwarzem Marmor, die der Künstler als Modelle zur Auswahl geliefert hatte. Die Aeschlimanns planten nämlich, für den Skulpturenpark eines dieser Modelle vom Künstler «in gross» zu bestellen. Mehrere Skulpturen des renommierten Künstlers sind bereits in St.Urban zu sehen. «Urs war begeistert von den Skulpturen, also bestellten wir gleich eine dazu», erzählt Gertrud Aeschlimann.

Der Künstler Liu Yonggang bei einem Besuch bei Art-St-Urban. zvg

Für die Farbe Gelb habe sich Tschudin entschieden, weil sie sich gut vom dunklen Gebäude mit rotem Schriftzug abhebe, sagt Tschudin gegenüber dieser Zeitung. Gertrud Aeschlimann hat noch eine andere Erklärung: «Als es darum ging, zu entscheiden, welche Farbe das Kunstwerk haben soll, ist Urs zu uns gekommen und in seinem auffälligen gelben Auto vorgefahren. Also war fast klar, dass die Figur dieselbe Farbe wie sein Auto haben musste», erzählt sie lachend.

Pikantes Detail am Rande: Auch für das Kunstwerk war eine zusätzliche Baubewilligung notwendig, die umgehend beantragt wurde. «Aber die Skulptur ist, noch bevor wir die Bewilligung erhielten, in der Schweiz bei uns eingetroffen», erzählt Tschudin.

Zum Künstler Liu Yonggang wurde 1964 geboren und lebt und arbeitet in Peking. Er stammt ursprünglich aus der Inneren Mongolei. Er ist einer der renommiertesten Künstler Chinas, sowohl als Bildhauer als auch als Maler. Er absolvierte Kunststudien in China und Nürnberg, ist inzwischen als Professor in diversen Kunstakademien tätig. Seine Werke sind in wichtigen Sammlungen und Ausstellungen in der ganzen Welt vertreten, er ist Preisträger diverser Auszeichnungen in China, den USA und Deutschland, wo er ab und zu auch längere Zeit lebt.

Im Skulpturenpark von Art-St-Urban sind mehrere seiner Skulpturen zu sehen. Letztes Jahr stellte er auch an der Triennale in Bad Ragaz aus.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen