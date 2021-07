Grenchen: Mehr Kunst, als man denkt

Grenchen 150 Kunstwerke im öffentlichen Raum lassen aufhorchen In Grenchen gibt's mehr Kultur, als man zunächst vermuten könnte. Wer sich Zeit für den zweiten Blick nimmt, entdeckt überall in der Stadt Kunst. Andreas Toggweiler 17.07.2021, 05.00 Uhr

Das Wandgemälde erinnert an die ehemalige Schalterhalle der Hauptpost. Oliver Menge

Das ist kürzlich auch der Fachzeitschrift «Schweizer Gemeinde» aufgefallen. In der Ausgabe 11/20 heisst es in einem Artikel über Kunst im öffentlichen Raum: «150 Kunstwerke auf knapp 18'000 Einwohnerinnen und Einwohner dürfte für eine Stadt der Grösse von Grenchen schweizweit wohl einzigartig sein.»

Viele Geschenke an die Stadt

Es folgt eine Aufzählung von öffentlich zugänglichen Skulpturen, die in Grenchen in den vergangenen paar Jahren neu aufgestellt wurden: «Transformers 398» von Carlo Borer im Skulpturengarten des Kunsthauses, (ein Geschenk der Regiobank) oder «Jetzt» von Fabio Luks, das kürzlich beim Hôtel de Ville platziert wurde und ebenfalls ein Geschenk des Künstlers an die Stadt ist.

Wenn wir schon bei geschenkter Kunst sind, darf auch die Eisenplastik von Gillian White auf dem Kreisel am Girardplatz nicht fehlen. Auch sie wurde der Stadt von einem anonymen Kunstmäzen geschenkt.

Ob die Stadt Verschönerung dringend nötig hat oder auf Künstler irgendwie inspirierend wirkt, bleibe dahingestellt. Fakt ist, dass Grenchen unterdessen aufgrund der Vielfalt der öffentlich zugänglichen Werke ein Verzeichnis von Kunst im öffentlichen Raum anfertigen konnte. Ein kleiner Katalog, wie man sie ansonsten etwa in Zürich findet (400 beschriebene Werke), in Bern oder Basel.

118 Kunstwerke im Verzeichnis

Immerhin 118 Kunstwerke, meist Skulpturen, aber auch Wandgemälde und vereinzelte Graffiti sind im 2016 erschienenen Grenchner Verzeichnis registriert. Ob der «Starfighter» (Flugzeug) auch hineingehörte, darüber lässt sich wohl streiten. Doch der ist inzwischen eh weg. Das Verzeichnis macht auch Vorschläge für einen Rundgang durch die Innenstadt und eine Velotour, auf denen man den Kunstwerken begegnen kann. Hotspots sind die Schulhäuser, insbesondere das Haldenschulhaus und der Skulpturengarten beim Kunsthaus.

Dass in Grenchen viel Kunst öffentlich zu sehen ist, dürfte einerseits darauf beruhen, dass es in der Nachkriegszeit eine reiche Stadt mit reichen Uhrenpatrons war. Es herrschte ein weltmännischer Geist vor (Triennale, internationale Musikwoche etc.) Dazu kamen aktive Kunstförderer wie der Galerist Hans Liechti oder Künstlerarchiv-Gründer Toni Brechbühl.

Das einst meistgesehene Bild der Stadt

In einer Serie gehen wir einer Auswahl von Kunstwerken nach, versuchen, etwas über ihre Geschichte und ihre Urheberschaft herauszufinden. Zum Auftakt begeben wir uns auf die Spur des einst wohl meistgesehenen Bildes der Stadt, das inzwischen fast ganz vergessen ist. Aber es ist immer noch öffentlich zugänglich.

Es handelt sich um ein Wandbild im ehemaligen Postgebäude. Wenn alteingesessene Grenchnerinnen und Grenchner von der Alten Post reden, dann meinen sie nicht das Vorgängergebäude der «Titanic», wo heute die Post eingemietet ist, sondern die Vorvorgängerin, ein Jugendstilbau, der um die vorletzte Jahrhundertwende entstand und in den 1950er-Jahren abgerissen und durch die «Neue Post» ersetzt wurde.

Überbleibsel der ehemaligen Schalterhalle

Diese neue Post mit Schalterhalle und Telefonzentrale stand allerdings auch nur rund 50 Jahre. 2003 wurde der Südflügel abgerissen. In der Schalterhalle, die ausgehöhlt und zu Geschäften umgebaut wurde, befand sich ein Wandgemälde. Es war ein Bild, das viele Grenchnerinnen und Grenchner regelmässig, wenn nicht täglich, sahen. Denn auf die Post, da musste man früher noch oft.

Im August 2005 wurde das Gemälde vom Bettlacher (Kunst-)Maler Carlo Domeniconi restauriert

Das Wandbild stammt von Karl Otto Hügin (vgl. Kasten unten) und zeigt eine Alltagsszene mit Briefkasten, Dame, Dalmatiner und gelbem Pöstlerfahrrad. Es ist im damals gängigen Stil der Architekturmalerei. Weitere Beispiele solcher Bilder sind an Mehrfamilienhäusern aus der Nachkriegszeit an der Bucheggstrasse und an der Solothurnstrasse zu sehen und im Kunstführer aufgeführt.

Das Bild befindet sich heute beim Treppenaufgang vom Postplatz zum Postparkplatz. Am Standort, wo es immer war. Denn diese Wand war früher im Innern des Gebäudes. Mehr darüber weiss Andres Schüpbach, Architekt des letzten Umbaus: «Das Bild ist noch an seinem originalen Ort. Hier war einst die Schalterhalle der Post.»

Dass man das Bild erhalten wolle, sei relativ schnell klar gewesen. Und da in diesem Bereich der Treppenaufgang zum Postparkplatz gebaut wurde, habe man auch sicherstellen können, dass das Gemälde weiterhin öffentlich sichtbar ist. Unter dem Bild ist auch ein Stück der originalen Wandverkleidung der Schalterhalle erhalten geblieben.

Das Wandbild wurde nach dem Umbau vom Bettlacher Maler- und Kunstmaler Carlo Domeniconi restauriert, erinnert sich Schüpbach weiter.