Wie die Medtech in der Region Grenchen ihren Anfang nahm

Kultur-Historisches Museum GRenchen Neue Sonderausstellung beleuchtet die Medtechbranche am Jurasüdfuss Die Entwicklung des Medizinaltechnik-Clusters von ihren Ursprüngen bis in die heutige Zeit ist Thema einer neuen Sonderausstellung im Kultur-Historischen Museum Grenchen. Oliver Menge Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Ein Werkzeugsatz, wie er noch heute verwendet wird, um den Knochen für ein Implantat vorzubereiten und zurecht zu fräsen. Rechts beispielsweise die runde Raffel, mit der die Gelenkpfanne beim Hüftgelenk in die richtige Form gebracht wird. Vorne kleine Knochensägen. Sammlung KHMG/Schenkung Dr. Med. M. Kaufmann.

«Die nächste Sonderausstellung hat das Potenzial, zu einer weltweiten Ausstrahlung zu gelangen», sagt Marco Kropf, Museumsleiter des Kultur-Historischen Museums Grenchen. Das möge vielleicht etwas hochtrabend klingen, räumt er schmunzelnd ein, aber das Zeug dazu habe diese Ausstellung allemal. Momentan stecke er mitten in den Vorbereitungen und Abklärungen: insbesondere, was gezeigt, was veröffentlicht werden dürfe.



Die Ausstellung mit dem Titel «MedTech – Revolution in Bettlach» befasst sich mit den Ursprüngen – dem Treffen von Robert Mathys sen. mit Maurice Müller. Einerseits Mathys, selber gelernter Uhrmacher mit einem kleinen Unternehmen in Bettlach, einer Fabrik für die Entwicklung und Herstellung von Maschinen und Apparaten und die Bearbeitung von speziellen, säureresistenten Stahlsorten. Andererseits Prof. Dr. Maurice Edmond Müller aus Biel, einem Schweizer Chirurgen und Orthopäden, auch als Pionier der Osteosynthese bezeichnet, des Zusammenfügens von Knochenbruchstücken oder -fragmenten mittels operativen Zusammenschraubens mit Verstärkungsschienen aus Metall.



Grundstein zu erfolgreichem Unternehmen

Dieses Zusammentreffen sollte die Medizinaltechnik in Bettlach begründen. Denn gemeinsam mit weiteren Chirurgen entwickelte Mathys ein Set an Instrumenten, Implantaten, Schrauben und Schienen zur Fixierung von gebrochenen Knochen. Später kamen Gelenk- und Knochenersatz dazu, der Grundstein für das weltweit erfolgreiche Unternehmen war gelegt.



Doch Mathys war nicht allein. Auch andere Firmen versuchten nach der Krise der 70er-Jahre in der Uhrenindustrie, sich zu diversifizieren. Die Ausstellung im Kultur-Historischen Museum will der Frage nachgehen, wie sich dieser heute wichtige Industriezweig in der Region entwickelt hat und welches die Voraussetzungen dafür waren.

Beleuchtet werden auch die treibenden Personen, die so innovativ unterwegs waren und es teils immer noch sind. Es sind diverse Veranstaltungen geplant, an denen diese Personen dem Publikum nähergebracht werden sollen. So zum Beispiel die Familie und Firma Mathys, welche die Ausstellung wesentlich mittragen und eine ganze Reihe von Ausstellungsgegenständen zur Verfügung stellen. Ebenso wird die Tochter von Maurice Müller über die Arbeit ihres Vaters berichten.

Der Bezug zur Gegenwart darf nicht fehlen

Die Ausstellung widmet sich aber nicht nur der Vergangenheit, sondern ist auch aktuell und gegenwartsbezogen. Etliche Firmen aus der Region stellen Geräte, Zeichnungen und sogar Maschinen zur Verfügung, um den Museumsbesuchenden auch den Blick in die heutige Produktion zu ermöglichen. Darunter auch einige Stücke, die die Besucher in Staunen versetzen werden, ist Kropf überzeugt.



«Wir haben aber auch Material aus der historischen Sammlung des Institute of Evolutionary Medicine Zurich, der Medizinsammlung Inselspital Bern und von regionalen Medtechfirmen. Aber auch überregionale Firmen wie Schärer Medical oder die Straumann Group finden ihren Platz. Interessant ist auch die AO Foundation, die Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen in Davos, welche wir dem Publikum präsentieren dürfen, um so den Blick in dieses Gebiet abzurunden», ergänzt Kropf. Jetzt, nachdem er sich schon einige Monate mit dem Thema befasst habe, würde es ihn tatsächlich reizen, Medizin zu studieren, sagt er schmunzelnd.

Das typische Besteck eines Hausarztes. Sammlung KHMG/Schenkung Dr. Med. M. Tièche.

Dazu soll es aber auch noch einige Überraschungen geben, die der Museumsleiter jetzt jedoch noch nicht verraten will. Geplant ist die Eröffnung der neuen Sonderausstellung im 1. Stock des Museums im Januar 2022. Bis Ende 2022 ist die Veranstaltungsreihe geplant, die Ausstellung wird bis Ende 2023 laufen.