Kultur-Historisches Museum Grenchen und SWG spannen zusammen

Kultur-Historisches Museum Grenchen: Im Trafohäuschen soll die historische Sammlung der SWG in einem Schaulager präsentiert werden In Grenchen ist das Trafohäuschen neben dem Kultur-Historischen Museum noch in Betrieb. Allerdings wird nur ein kleiner Teil genutzt. Das soll sich nun ändern. Oliver Menge Jetzt kommentieren 13.10.2021, 05.00 Uhr

Kultur-Historisches Museum: Neue Sonderausstellung und neues Schaulager sind beide in Planung und Realisierung: Quentin Dänzer, (links) SWG, Museumsleiter Marco Kropf (Mitte), Reto Probst im alten Trafohäuschen, das zum Teil noch in Betrieb ist. Oliver Menge

Der Grenchner Energieversorger SWG verfügt über eine eigene historische Sammlung. Allerdings an einem Ort, wo sie der Öffentlichkeit schlecht zugänglich gemacht werden kann. Das soll nun geändert werden: Gemeinsam mit den Verantwortlichen des Kultur-Historischen Museums soll im Trafohäuschen, das direkt westlich neben dem Museum liegt, ein Schaulager errichtet werden, mit allem Historischen, das im Zusammenhang mit Energie in Grenchen steht: Ausstellungsgegenstände zu den Themengebieten Wasser, Strom, Gas und Kohle. Die historische Sammlung der SWG wird hier würdig präsentiert.

«Wir haben bei uns im Lager alte Energiezähler, also Strom-, Wasser und Gaszähler, alte Schreibmaschinen und Matrizendrucker, alte Strom- und Spannungswandler. Dazu einige Fotos und Pläne von Grenchen aus der Zeit, als das Elektrische noch überirdisch montiert wurde», erklärt Reto Probst von der SWG, der am Projekt mitarbeitet. In absehbarer Zeit wolle man auch einen eindrücklichen 16 Kilovolt-Schalter sowie alte Transformatoren zeigen.

«Das wird wahrscheinlich etwas knifflig, denn so ein alter Transformator wiegt 2,5 Tonnen»,



sagt Probst.

Schaulager mit laufender Inventarisierung

Allerdings soll es keine ständige Ausstellung geben, erklärt Marco Kropf. Vielmehr soll etwa einmal im Monat eine Führung durch das Schaulager stattfinden, in dem eine laufende Inventarisierung stattfinde, und es besteht die Möglichkeit für Firmen, Vereine oder Private, selber Führungen durch das Schaulager zu buchen. Bevor die Sammlung der SWG aber an den neuen Ort überführt werden kann, muss umgebaut werden.

«Im Trafohäuschen befindet sich eine noch immer aktive Trafostation. Folglich können wir nicht das ganze Gebäude übernehmen, ein Drittel bleibt der SWG erhalten», erklärt Marco Kropf. Im Innern wird das Schaulager etwa eineinhalb Stockwerke ausmachen, räumlich durch eine neue Mauer von der Trafostation abgetrennt. Und ein separater Eingang muss erstellt werden, damit SWG und Kultur-Historisches Museum ihren eigenen Eingang haben. Dieser neue Eingang wird momentan gerade auf der Ostseite zum Museum hin gebaut.

Museumsleiter Marco Kropf (links), Reto Probst und Quentin Dänzer von der SWG vor der zusätzlichen Türe, die gebaut werden muss. Oliver Menge

Bund und Kanton sagten Ja, das reicht der Gemeinde aber nicht

So etwas geht nicht ohne Bewilligungen: Das Eidgenössische Starkstrominspektorat ESTI und der kantonale Kulturgüterschutz nahmen das Projekt unter die Lupe und gaben ihren Segen. «Wir dachten, das reicht, und fingen mit dem Bauen an», sagt Kropf. Dann habe sich die Stadt gemeldet respektive die Baudirektion und verlangte zusätzlich noch ein «kleines Baugesuch».

Die Einsprachefrist laufe zwar noch etwa zehn Tage, aber er rechne nicht damit, dass es überhaupt Einsprachen gebe, erklärt der Museumsleiter: Im Gebäude westlich des Trafohäuschens ist eine Kindertagesstätte untergebracht, südlich befindet sich der Parkplatz des Postmarkts, östlich ist das nächstgelegene Haus die Regiobank, und nördlich liegt die Eusebiuskirche.

«Es würde mich doch sehr wundern, wenn aus dieser Reihe Einsprachen eingereicht würden.»

Geplant ist, das Schaulager Ende dieses Jahres oder spätestens Anfang 2022 zu eröffnen.

Was läuft jetzt im KHMG und was ist geplant? Weiterhin zu sehen sind die Dauerausstellung «Vom Bauerndorf zur Technologiestadt», die Ausstellung zu den 50er-Jahren im Erdgeschoss sowie die Sonderausstellung «Arbeiterwohnen im 20. Jahrhundert», die noch bis Ende 2022 läuft. Geplant ist danach eine Sonderausstellung zu Grenchens Wirtshäusern, Armenküchen und Gasthäusern.