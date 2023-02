Kein Zeitabschnitt bewegte Grenchen wie die 50er-Jahre

Kultur-Historisches Museum Dieser Zeitabschnitt hat Grenchen geprägt wie kein anderer – in den 50er-Jahren boomte die Stadt Im Kultur-Historischen Museum Grenchen ist ab Samstag eine neue Ausstellung zu sehen, hauptsächlich mit Fund- und Sammlerstücken, die von Stadtschreiberin Luzia Meister zusammengetragen wurden. Oliver Menge Jetzt kommentieren 24.02.2023, 17.00 Uhr

Kultur-Historisches Museum Grenchen: Luzia Meister in der neuen Ausstellung zum Thema 50er-Jahre. Die meisten der ausgestellten Gegenstände, insbesondere Haushaltsartikel und Küchenmaschinen, sind aus ihrem eigenen Fundus, wie diese Küchenmaschine, die samt Verpackung erhalten geblieben ist. Oliver Menge

Im ersten Stock des Kultur-Historischen Museums tauchen Besucherinnen und Besucher ein in eine vergangene Welt: die 50er-Jahre. Da steht eine Original-Vespa, daneben ein Picknickkorb aus der Zeit, weiter links ein Schaukasten mit Kleingeräten für den Mann, einer Curta-Rechenmaschine, dem ersten Scotchtape, elektrischen Rasierern, Hüten und vielem mehr. Vis-à-vis ein Schaukasten mit Nivada-Uhren, eine davon aus einer speziellen Serie, die die Firma als offizieller Ausrüster von Antarktik-Expeditionen lanciert hatte.

Weiter auf dem Rundgang entdeckt man eine Ecke, die dem «American Way of Life» gewidmet ist, den man damals staunend betrachtete, waren die Amis doch immer einen Schritt voraus in der Zukunft. Daneben Kopien aus dem «Stadtanzeiger» mit Inseraten aus den 50er-Jahren.

Die Original-Vespa in den ersten Stock zu bringen erwies sich als eine echte Herausforderung. Oliver Menge Ein Picknick-Korb aus den 50ern, als Freizeit und Ausflüge immer populärer wurden. Oliver Menge Der Kasten für den Mann mit Rasierern und anderen Gegenständen aus der Zeit. Oliver Menge Uhren der Grenchner Firma Nivada. Oliver Menge Die Ecke mit dem american way of life, ergänzt mit Inseraten aus dem Grenchner Stadtanzeiger und anderen Publikationen, die die Zukunft thematisieren. Oliver Menge Sogar ein Original-Taschenbuch aus den 50ern in Englisch von Isaak Asimov, «I Robot», ist hier zu sehen. Oliver Menge Ein Amerikanerschlitten, in dem Kinder herumfahren konnten. Oliver Menge

Weiter geht’s zu thematisch zusammengestellten Sammlungen: Haushalt, Mode, Verkehr, Kommunikation, Unterhaltung wie Kino und Musik.

Luzia Meister am Telefon, das ihrer Mutter gehörte. Oliver Menge Reisen, wandern, ferne Welten waren gefragt. Oliver Menge Mode und Schönheit Oliver Menge Die ersten tragbaren Höhensonnen, Massageräte, Verbandskasten. Oliver Menge Das typische 50er-Jahre Outfit, der Pettycoat. Oliver Menge Abteilung Verkehr. Oliver Menge Der erste Stau. Oliver Menget Eine Parkkarte und der passende Schlüsselanhänger dazu. Oliver Menge Spielsachen aus neuen Materialien. Oliver Menget Die Grenchnereien, mit Fotos der in den 50er-Jahren erstellten Gebäude Grenchens. Oliver Menge MaryLong, eine unverkäufliche Leihgabe der Brockenstube Bahnhof Süd. Oliver Menge Haushaltartikel, an die sich die einen oder anderen Besucher erinnern dürften. Oliver Menge Die erste farbige Nähmaschine – vorher waren Nähmaschinen grundsätzlich schwarz. Oliver Menge Neuartige Materialien und viel Gift, rechts im Giftschrank, prägten die Zeit. Oliver Menge Das typische Telefon aus den 50ern. Oliver Menge Ein echtes Kohlebrikett aus den 50ern. Oliver Menge Damals eine Utopie, heute Alltag: Künstliche Intelligenz. Oliver Menge Die Musik und Filmecke mit einigen Trouvaillen aus der den Filmschmieden in Hollywood und der Filmaufbau in Göttingen, Niedersachsen. Oliver Menge Unvergessen die Winnetou-Filme mit Lex Barker als Old Shatterhand, Pierre Brice als Winnetou und Marie Versini als Nscho-tschi, seine Schwester. Oliver Menge Auch Edgar Wallace erlangte in den 50er-Jahren Berühmtheit. Oliver Menge

Der Aufbruch in neue Welten war in Grenchen enorm

«Als ich vor 13 Jahren nach Grenchen kam und diese Stadt kennen lernte, fragte ich mich immer wieder, womit Grenchen auftrumpfen könnte. Und das waren zweifellos die 50er-Jahre», sagt Luzia Meister, Stadtschreiberin seit 2010. Keine andere Schweizer Stadt habe damals einen derartigen Boom erlebt. Grenchens Bevölkerung wuchs zwischen 1945 und 1960 um sagenhafte 76 Prozent, die Schweizer Gesamtbevölkerung nahm im gleichen Zeitraum um nur gerade 20 Prozent zu.

Der Aufschwung in der Grenchner Uhrenindustrie führte gleichzeitig zu einer Wohnungsnot. In der Folge entstand beispielsweise das Sorag-Hochhaus an der Marktstrasse. Es war das erste Hochhaus im Kanton Solothurn. 1952 wurde das Hallgarten beim Südbahnhof gebaut, in das schon die ersten Mieter einzogen, noch bevor es fertiggestellt war.

Weitere Gebäude wurden damals innerhalb kurzer Zeit gebaut, beispielsweise das Parktheater, das Gartenbad und die Fussballtribüne sowie drei Schulhäuser – das Schulhaus IV, das Kastels und das Eichholz. Manchmal sei ein Schulhaus noch gar nicht bezogen gewesen, als man bereits den Spatenstich für das nächste geplant habe, berichtet Meister, die sich intensiv mit den Verwaltungsberichten aus jener Zeit befasst hat.

Ein unerschütterlicher Glaube an den Fortschritt

Das Wirtschaftswachstum und die gesellschaftliche Entwicklung gingen einher mit der Entwicklung und Erfindung neuer Geräte und einem Glauben an den technischen Fortschritt, der beispiellos war. So habe der Preissturz des Erdöls anfangs der 50er-Jahre es erst ermöglicht, dass neue Kunststoffe entwickelt werden konnten, aus denen elektrische Geräte, Spielsachen und Gebrauchsgegenstände gefertigt wurden, erklärt Luzia Meister, die die Ausstellung zusammen mit den beiden Stiftungsräten Nadine Hunziker und Stefan Haudenschild und etlichen Helferinnen und Helfern realisierte.

Die Ausstellungsmacher (v. l.): Luzia Meister, Stefan Haudenschild und Nadine Hunziker, beides Stiftungsräte, die für die Ausstellung eingesprungen sind. Oliver Menge

Eine Ausstellung, die aber nicht einfach nur nett und schön anzuschauen sein soll, wie Meister an der Vernissage am Donnerstagabend erklärte. Man ist bestrebt, die Gegenstände in ihrem Kontext zu zeigen und auch verständlich zu machen, dass es diese neuen Geräte damals alle tatsächlich gab, sie sich aber nur die wenigsten leisten konnten.

Das «kunterbunte Wirtschaftswunder» war nur die halbe Wahrheit

«Die Ausstellung mit all den schönen, farbigen Gegenständen, den neuen Materialien, den technischen Errungenschaften zeigt nur die halbe Wahrheit», sagte Meister in ihrem Referat an der gut besuchten Vernissage zur Ausstellung. Einige der neuen Gegenstände, wie zum Beispiel elektrische Bügeleisen, hätten sich schneller durchgesetzt als andere Haushaltsgeräte wie Waschmaschine, Kühlschrank oder andere, teure Geräte, die man sich schlicht nicht leisten konnte.

Gleichzeitig hätten viele der Probleme, mit denen wir uns heute beschäftigen, ihren Ursprung in dieser Zeit. Damals sei die Wegwerfgesellschaft entstanden, habe die Umweltverschmutzung massiv zugenommen und auch die gesellschaftlichen Klassenunterschiede sowie die strikte Rollenverteilung zwischen Mann und Frau seien stark ausgeprägt gewesen.

In ihrem Vortrag anlässlich der Vernissage demonstrierte Luzia Meister einige Geräte, die das Leben veränderten. Wie zum Beispiel diesen Rasierapparat der Marke «Haar ab». Oliver Menge

Die Lebensumstände bestimmen die Entwicklung der Geräte

Meister demonstrierte in ihrem Vortrag auch, wie sich die Entwicklung mancher Gegenstände auf konkrete Lebenssituationen bezogen. So gab es für junge Männer, die vielleicht bei einer Schlummermutter in einem Zimmer lebten, ein Bügeleisen für Bügelfalten und Krawatten, kombiniert in einem einzigen Gerät mit einem Tauchsieder – damit der junge Mann sich eine Suppe wärmen konnte.

Die neue Ausstellung im Kultur-Historischen Museum kann bei älteren Besucherinnen und Besuchern Erinnerungen wach werden lassen und die Jüngeren ins Staunen versetzen.

Die Vernissage im Kultur-Historischen Museum Grenchen war sehr gut besucht. Oliver Menge

Wie kam Luzia Meister überhaupt dazu, 50er-Jahre-Material zu sammeln? Das Grenchner Fest war der Auslöser 2010 entstand auch die Idee, das Grenchner Fest wieder aufleben zu lassen, mit dem Motto 50er-Jahre. Es dauerte allerdings bis 2016, bis es dann tatsächlich zustande kam und ein Riesenerfolg wurde. Dazu beigetragen haben nebst den zahlreichen Attraktionen auf dem Marktplatz auch die unzähligen, auf 50er-Jahre getrimmten und mit Sammlerstücken aus Meisters Fundus bestückten Schaufenster des Grenchner Gewerbes. Luzia Meister hatte schon früher elektrische Haushaltsgeräte gesammelt, die sie sogar selber reparierte, wenn sie kaputt waren. Mit dem Entscheid, ein 50er-Jahre-Fest auf die Beine zu stellen, habe sie damit begonnen, gezielt auch andere Gegenstände aus den 50er-Jahren zu sammeln. Als Marco Kropf, der Museumsleiter des Kultur-Historischen Museums Grenchen, letzten Herbst krankheitshalber für unbestimmte Zeit ausfiel, wurde der Stiftungsrat aktiv und beschloss mit Meister zusammen, eine neue Ausstellung zu diesem für Grenchen so bedeutenden Thema zu realisieren.

Öffnungszeiten des Museums: Mittwoch, Samstag und Sonntag 14–17 Uhr

Entdecken Sie die neue Sonderausstellung: Die langen 50er-Jahre von 1948 bis 1963 waren für Grenchen prägende Jahre. Trotz der ständigen atomaren Bedrohung, die aufgrund des Kalten Krieges über der Welt schwebte, glaubten viele Menschen in der Schweiz an eine bessere Zukunft, gelockt von den Konsumversprechen der florierenden Marktwirtschaft.

