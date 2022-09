Der Grenchner Kulturanthropologe und die Mondhörner

Kultobjekte Was den Grenchner Kurt Derungs an Mondhörnern fasziniert Mondhörner sind rätselhafte Kultobjekte aus der Bronzezeit. Der Grenchner Kulturanthropologe Kurt Derungs befasst sich mit ihnen. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 20.09.2022, 12.00 Uhr

Kurt Derungs mit einer Replika eines «Mondhorns». Bruno Kissling

Kurt Derungs, Kulturanthropologe aus Grenchen, wird in einigen Wochen ein Buch herausgeben, in dem er sich mit dem Thema Mondhörner befasst; ein Thema, das ihn schon lange fasziniert. «Es wird ein sehr hochwertiges Buch sein, mit vielen Fotos, aber auch einem kulturhistorischen Hintergrund», erzählt er.

Die Wissenschaft tut sich schwer

Das Thema sei eigentlich seit 170 Jahren liegen geblieben, und zurzeit sei keine wissenschaftliche Schrift dazu verfügbar. Dies, obwohl immer wieder neue Objekte dieser Art gefunden werden. Sie stammen aus der Zeit zwischen 1300 bis 800 vor Christus. Mondhörner sind von sehr unterschiedlicher Grösse, aber fast immer aus Ton. «Und fast immer sind sie zerstört.»

Dies habe mit ihrem kultischen Charakter zu tun, der heute eigentlich durchgehend anerkannt sei. Einfache Verzierungen schmücken die Hörner, manche wurden mit den Fingern gemacht, andere eventuell mit Holzstäbchen.

«Jedes ist anders, und wahrscheinlich wurden sie schnell gemacht für einen bestimmten Anlass. Man hat sie wohl extra zerbrochen; der Kult könnte mit dem Jahreswechsel oder Stationen im Leben der Menschen wie Geburt und Tod zu tun haben», so Derungs. Vielleicht seien es auch Opfergaben gewesen, die man anstelle eines Tieres hergegeben habe.

Oft in Pfahlbauersiedlungen gefunden

Oft stammen die Mondhörner aus Pfahlbauten, also Seeufersiedlungen. Das erste Mondhorn wurde im Mai 1851 in der Ostschweiz gefunden; von 2018 stammt der jüngste Fund, der in Cham in einer sogenannten Kultgrube gelang. Ebenfalls in dieser Grube, die mit Wasser gefüllt war, war eine etwa 40 cm hohe Menhir-Statue gefunden worden. «Sie wurde im letzten Moment gerettet und stellt wahrscheinlich eine Frauenfigur dar, eine mystische Gestalt, eine Ahnfrau oder ähnlich», erläutert Kurt Derungs begeistert.

Sie ist ein Schlüssel in der Mondstein-Forschung und symbolisiert wahrscheinlich Fruchtbarkeit und Lebenskraft. Auch der Mond wird bekanntlich mit dem weiblichen Zyklus in Verbindung gebracht; so wie auch Hörner auf Kraft und Fruchtbarkeit hinweisen.

«Manchmal werden die Mondhörner auch mit Abwehr und Schutz konnotiert, da sie in Häusern gefunden wurden.»

Die Schweiz ist sehr reich an Mondhörnern, um die 1000 wurden gefunden; aber es gibt sie auch in ganz Mitteleuropa; auf dem Balkan fand man ähnliche Objekte, die sogar noch älter sind.

Ursprünglich als Ausstellungskatalog gedacht

Gedacht war das Buch ursprünglich als Katalog zur bereits zu Ende gegangenen Ausstellung «Mondhörner – rätselhafte Kultobjekte der Bronzezeit» im Neuen Museum Biel. «Die Nachfrage nach einem Buch war gross, und nun sind wir auch unterstützt worden.» Etwa von der UBS Kulturstiftung mit 14'000 Franken.

Das Buch wird im Librum-Verlag Basel erscheinen. Es heisst wie die Ausstellung «Mondhörner – rätselhafte Kultobjekte der Bronzezeit». Kurt Derungs hofft, noch weitere Bände machen zu können: «Die Archive sind noch voller verborgener Schätze.»

