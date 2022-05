Künstlerin Vielversprechendes Grenchner Nachwuchstalent auf dem Weg zur internationalen Karriere Viviana Cali ist Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin. Die 19-Jährige ist nach einer Ausbildung an der Stage School in Hamburg zurück in heimischen Gefilden und hat Grosses vor. Oliver Menge Jetzt kommentieren 11.05.2022, 05.00 Uhr

Die 19-jährige Viviana Cali ist nach ihrer Ausbildung in Hamburg zurück in Grenchen. Oliver Menge

Vor vier Jahren, im Alter von 15 Jahren, wurde Viviana Cali mit dem Nachwuchsförderpreis der Stadt und Region Grenchen ausgezeichnet. Sie war eine äusserst begabte Schülerin der kürzlich verstorbenen Ballettlehrerin Barbara Bernard und fiel an Ballettabenden durch ihre Frische, ihre Eleganz und Grazie auf.

Viviana hatte schon als kleines Mädchen Ballettunterricht genommen, sie sang aber auch gerne und wusste irgendwie schon früh, dass sie ihren Traum verwirklichen wollte: eine Karriere auf der Bühne, vor der Kamera.

Noch während der Schulzeit besuchte sie einen Workshop an der renommierten Musical- und Schauspielschule in der Hansestadt Hamburg und dort wurde ihr gesagt, man wäre begeistert, wenn sie sich für die dreijährige Ausbildung entscheiden könnte. Die Stage School ist Deutschlands älteste und erfolgreichste Schule für Performing Arts mit 60 Dozenten.

Vom behüteten Zuhause in die grosse Stadt

«Also bin ich nach meinem Schulabschluss nach Hamburg gezogen und wohnte dort in einer Wohngemeinschaft», sagt Viviana, ihr Mitbewohner absolvierte dieselbe Schule und wurde zu ihrem besten Kollegen.

In der Stage School wurde ihr ein breites Spektrum vermittelt: Jazztanz, Gesangsunterricht, klassisch wie Pop, Stepptanz, Ballett und Schauspiel. «Ich habe sehr viel gelernt, es war wunderbar», sagt sie. Sie sei mit Abstand die jüngste Schülerin gewesen, sozusagen das Nesthäkchen und wurde entsprechend umsorgt. Viviana war eine von 220 Schülerinnen und Schülern.

«Von der grossen Stadt habe ich nicht viel mitbekommen, ich war ja auch erst 16 Jahre alt, das Training und die Schule waren anstrengend, da macht man keine so grossen Sprünge am Abend.» Aber sie habe sich im ersten Jahr nie wirklich alleine gefühlt. Heimweh? Nun, sie sei in den Ferien jeweils wieder nach Hause nach Grenchen gekommen. «Und Mama war in den drei Jahren 20-mal in Hamburg.»

Das Alleinewohnen und die Pandemie

«In meinem zweiten Jahr in Hamburg habe ich in einem Studentenwohnheim alleine eine kleine Wohnung bezogen.»

Dann kam Corona. Just, als sie für die Ferien wieder in die Schweiz geflogen war. «Aus zwei Wochen Ferien wurden drei Monate.»

Wieder in Hamburg, waren die Bedingungen sehr streng: Es habe eine Ausgangssperre ab 22 Uhr gegolten, auch im Studentenheim. «Man musste einfach im Zimmer bleiben und durfte niemanden treffen. Auch keine Freundinnen, die im selben Heim wohnten.»

In der Schule sei alles auf Distanz unterrichtet worden, gesungen wurde mit Maske. «Das war wirklich schwierig und hat sich eigentlich bis zum Abschluss der Ausbildung im letzten Jahr durchgezogen.» Auch die Abschlussprüfung sei schliesslich irgendwie komisch gewesen: «Wir hatten gar keine Möglichkeit, uns richtig darauf vorzubereiten.»

Jetzt unterrichtet sie Tanz, ist als Werbesprecherin tätig und bringt im Sommer ihre erste Platte raus. Oliver Menge

Der Grundstein für den Erfolg

Doch noch ein Jahr zuvor, in den Zeiten, in denen sie dazu verdonnert war, alleine im Zimmer zu hocken, brachte sie sich selber das Ukulelespiel bei, später noch Gitarre. «Ich habe viel gesungen und angefangen, erste Lieder zu schreiben.» Doch davon später ...

In der Schule fand sie Gefallen am Schauspiel: «In den Musicals ist alles meistens schön und leicht und fröhlich. Etwas oberflächlich, halt. Ich liebe Musicals, keine Frage. Aber ich habe herausgefunden, dass mir der Tiefgang in der Schauspielerei gefällt.» Über einen ihrer Lehrer fand sie Zugang zu einer Schauspielagentur, die sie unter Vertrag nahm und einige Kurzfilme mit ihr drehte. «So erhält man auch das Feeling vor der Kamera.»

Das verschaffte ihr erste Engagements, so zum Beispiel eine Rolle in der ZDF-Serie «Notruf Hafenkante». Diese Sendung, in der sie eine Rezeptionistin spielte, wurde erst kürzlich im Fernsehen ausgestrahlt. Es folgten weitere Engagements für Nebenrollen für die ARD, die diesen Herbst ausgestrahlt werden.

«Ich spielte beispielsweise die Schwester eines Jungen, der sich von einem Hochhaus stürzen will und musste versuchen, ihn davon abzuhalten. Wir haben die Szene rund 30-mal gedreht, denn es hat stark gewindet und ab und zu flog auch ein Flugzeug über die Szene.»

Ein Malheur führt zum nächsten Engagement

Trotz der 30 Takes stellte sich danach heraus, dass der Ton «schlecht» war. Nur war Viviana da schon wieder in Grenchen. «Die Produktion rief mich an und bat mich, meine Stimme nachzusynchronisieren. Man suchte in der Nähe eine Möglichkeit, damit ich nicht nach Hamburg fliegen musste und so gelangte ich nach Burgdorf ins Bluebox-Studio und konnte dort meine Szenen nachsprechen.»

Zufälligerweise werden in diesem Studio auch Werbeaufnahmen und Jingles für Radio 32 hergestellt, und so ergab das eine das andere: Die Leute von Radio 32 fragten sie an und seither ist Viviana auch als Werbesprecherin für den Solothurner Regionalsender sowie andere Schweizer Radios tätig. «Auch für Zürcher Radios, da muss ich sogar Züritüütsch sprechen.»

Sie hoffe natürlich, für grössere Schauspielrollen engagiert zu werden. «Ich kriege Szenen zugeschickt, die ich dann selber aufnehme und zurückschicke, sogenannte E-Castings. Gefällt den Leuten dann mein Zeugs, werde ich zu einem persönlichen Casting eingeladen.» Auch eine Bühnenrolle würde Viviana reizen.

Der Tanz kam nie zu kurz – der Gesang auch nicht

Doch damit nicht genug: Seit sie wieder zu Hause ist, hat die junge Grenchnerin an Tanzschulen in Solothurn und Grenchen unterrichtet. Zuletzt in der Tanzschule Allegria beim Cityfit. Da das Haus komplett umgebaut wird – wir berichteten – hat sich die Leiterin der Tanzschule entschlossen, aufzuhören.

Viviana hat sich nun dazu entschlossen, sich selbstständig zu machen und die Schülerinnen und Schüler zu übernehmen. Dabei sind auch Wettkampfgruppen im Jazztanz. Vorerst sei sie beim Livestyle Grenchen eingemietet und unterrichte dort.

Und: Die einsame Zeit während des Lockdowns mit Gitarre und Ukulele, mit Liederschreiben und Singen zahlt sich nun aus: Das Musikstudio «Izsogood» in Zürich hat ihr einen Plattenvertrag angeboten, in Kürze wird noch ein Musikvideo gedreht und im Juli kommt ihre erste Single raus.

Da stellt sich die Frage: Verzettelt sie sich nicht? «Nein, denn ich mache das, was ich schon immer wollte. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Und der Stress, den ich habe, der ist nur positiv.» Klar müsse sie ihr Leben gut organisieren, denn kein Tag gleiche dem anderen. Da müsse man schon aufpassen, dass nichts vergessen geht. «Aber so ist halt das Künstlerleben.»

