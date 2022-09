Dreifachmord Grenchen wird in Dokfilm auf Oneplus aufgerollt

Kriminalgeschichte Dreifachmord Grenchen: Die Aufklärung des grausigen Verbrechens wird in einem Dokfilm minutiös aufgerollt Die Streamingplattform Oneplus widmet eine Staffel ihrer True Crime Serie «Auf der Spur – die dunkelsten Verbrechen der Schweiz» der raschen Aufklärung des Dreifachmordes in Grenchen. Oliver Menge Jetzt kommentieren 27.09.2022, 11.00 Uhr

Schauplatz des Dreifachmordes an der Kirchstrasse 72 in Grenchen. Im Bild: von der Polizei abgesperrter und versiegelter Eingang zu gemieteten Räumlichkeiten, in denen die Mutter tot aufgefunden wurde. Aufnahme vom 8. Juni 2009. Oliver Menge

Am 5. Juni 2009 wird am Abend zwischen 18 und 21 Uhr an der Kirchstrasse 72 und in einem Nachbarhaus ein schreckliches Verbrechen verübt, dem die Familie Dubey zum Opfer fällt. Pierre-André Dubey und seine behinderte, 30-jährige Tochter Danja werden am Tag darauf von Nachbarn tot in der Wohnung gefunden, die Ehefrau Margrit entdeckt die angerückte Polizei wenig später in einem Büro im Nachbarhaus.

Tochter Danja und ihre Mutter Maria wurden mit Plastiksäcken erstickt, der Vater mit einem Schuss aus einer Pistole hingerichtet. Die Polizei trifft auf eine komplett auf den Kopf gestellte Wohnung, alle Schubladen wurden geleert, Schränke durchwühlt und umgekippt, Bilder aufgeschnitten – alles sieht nach einem Einbruch oder Raub aus.

Schauplatz des Dreifachmordes an der Kirchstrasse 72 in Grenchen, wo die Stadtpolizei den Zugang zum Haus streng kontrolliert. Aufgenommen am 8. Juni 2009. Oliver Menge

Ganz Grenchen stand damals unter Schock. Während Tagen blieb die Liegenschaft an der Kirchstrasse durch die Polizei weiträumig abgesperrt, die Nachricht von der grausigen Tat verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Stadt und wurde auch zum medialen Ereignis. So übernachtete beispielsweise ein Reporter des «Blicks», der bekannt war für seine Skrupellosigkeit, in seinem Auto in der Viaduktstrasse direkt neben dem Tatort, um sofort die neusten Schlagzeilen bringen zu können.

Die Wohnungstüre der Dubeys im Attikageschoss an der Kirchstrasse 72 mit Polizeisiegel und Fingerabdruck. Aufgenommen am 11. Juni 2009. Oliver Menge

Dokumentarfilm über die aufwendige Polizeiarbeit

Der Dokfilm über den Dreifachmord in Grenchen, der im Auftrag von CH Media für die Streamingplattform Oneplus realisiert wurde, zeigt auf eindrückliche Weise, mit welchem Riesenaufwand die Solothurner Kantonspolizei schliesslich das Tätertrio ermittelt und überführt hat, bis hin zu deren Prozess, der Berufung und den Haftstrafen, welche die zwei Täter und die verurteilte Drahtzieherin jetzt absitzen.

Ein professioneller Sprecher im Off führt durch die Geschichte, die unterlegte Musik fördert die Spannung. Denn tatsächlich stehen die Polizeibeamten am Anfang vor einem Rätsel. Erst durch minutiöse Ermittlungsarbeit – einerseits der Auswertung der Verbindungsdaten der Handys, insbesondere desjenigen der Mutter, andererseits der am Tatort und in der Wohnung gefundenen Spuren sowie Zeugenaussagen von Nachbarn und weiteren Personen – können die Beamten schliesslich Rückschlüsse auf die mutmassliche Täterschaft machen.

Für die professionelle Produktion konnten die Filmemacher nebst Fotos der Ermittlungsbehörden, Tatortskizzen und privaten Fotos der Opfer auf Archivaufnahmen verschiedener Medienhäuser zurückgreifen, wie zum Beispiel auf Hördokumente von Radio 32 oder Beiträgen von Tele M1. Auch auf Schlagzeilen aus dem Grenchner Tagblatt oder dem Blick.

Beamte, die den Fall bearbeiteten, berichten von ihrer Arbeit

Dabei kommen Beamte der Polizei zu Wort, die damals in leitenden Funktionen den Fall bearbeiteten, wie Thomas Mollet, Chef Ermittlungen bei der Kantonspolizei, Heinz Eggimann, ehemaliger Dienstchef Kriminaltechnik, und Patrick Mosimann, Chef der Spezialdienste im Team der eigens für diesen Fall gegründeten Sonderkommission «Attika». Nachgestellte Szenen der Beamten bei der Arbeit oder im Labor werden geschickt mit Archivaufnahmen aus der Zeit gemischt.

Der mediale und auch der polizeiinterne Druck, den Fall raschmöglichst zu lösen, sei gross gewesen, sagt Mosimann im Film. Sowohl er wie auch Mollet und Eggimann berichten nicht im trockenen Polizeijargon, wie man ihn sonst aus Medienmitteilungen kennt, sondern erinnern sich auch recht emotional an die Gefühle, welche der brutale Mord in ihnen persönlich auslöste. Denn so etwas hatte bisher noch keiner der Beamten auch nur annähernd erlebt.

Dass die Beamten jetzt so frei heraus über den Fall berichten dürfen, erstaunt denn auch ein wenig.

Ebenso erstaunlich ist die Tatsache, dass die Filmemacher recht viele persönliche Details der Opfer, der Familie Dubey preisgeben. Es ist aber wohl davon auszugehen, dass sie dazu die Erlaubnis der Angehörigen erhalten haben. Ansonsten wäre es ein schmaler Grat, auf dem sie wandeln.

Der Fall wird gelöst

Zwei Wochen nach den Morden kommt es im Kanton Aargau zu den Verhaftungen der dringend Tatverdächtigen, rund 100 Polizeibeamte aus drei Kantonen sind beteiligt. Zwei Männer und eine Frau werden verhaftet, einvernommen und mit den gesicherten Spuren vom Tatort konfrontiert – DNA, Fingerabdrücke etc. Schon nach kurzer Zeit gestehen die beiden Männer eine Beteiligung an der Tat, schieben sich aber gegenseitig die Schuld zu.

Hier tritt auch noch Oberstaatsanwalt Hansjürg Brodbeck auf, der erklärt, weshalb es eben nicht genügte, den Mordverdächtigen ein Geständnis zu entlocken, sondern der minutiösen Ermittlungsarbeit bedurfte, um schliesslich keine Zweifel vor Gericht mehr zuzulassen. Alle drei Verdächtigen wurden schliesslich zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt.

Dass der Fall innert so kurzer Zeit aufgeklärt werden konnte, ist das Resultat der guten Polizeiarbeit, so das Fazit des Dokfilms. Daher könne man die Aufklärung des Dreifachmordes in Grenchen als Sternstunde in der Schweizer Kriminalgeschichte bezeichnen.

