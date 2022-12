Konzert im Parktheater: Jede(r) kann mitmachen

Konzert in Grenchen «Thank you for the Music» am 18. Juni 2023 auf der grossen Bühne des Parktheaters Grenchen Die Musikschule Region Lengnau-Büren a/A plant ein Konzert mit drei Erwachsenenensembles – wer getraut sich mitzumachen? Margrit Renfer Jetzt kommentieren 19.12.2022, 16.58 Uhr

Von links: Doris McVeigh, Gesang, Cornelia Kindler, Klarinette, Chantal Conus, Querflöte. Margrit Renfer

Wer Musikschule hört, denkt an Schülerinnen und Schüler. Mit dem Klarinettenchor Mehr Clarinetti, dem Querflötenensemble Tutti Flutti und den Sängerinnen und Sängern des ZAP-Chores bietet die Musikschule Region Lengnau-Büren a/A ebenso ein Gruppenangebot für Erwachsene. Nun planen die drei Gruppen zusammen ein abwechslungsreiches «Thank you for the Music» am 18. Juni 2023 auf der grossen Bühne des Parktheaters Grenchen mit Musik unter anderem von ABBA, Queen und The Beatles.

Noch ist Zeit, dass weitere Musizierende als Aktive mitwirken können. «Wenn sie einmal Querflöte oder Klarinette spielen lernten oder ihr Potenzial als Sängerinnen oder Sänger ausleben möchten, packen sie die Chance, getrauen sie sich, melden sie sich für eine unverbindliche Schnupperstunde an», sagen die drei Dirigentinnen der Ensembles. Chantal Conus, Leiterin Tutti Flutti, Cornelia Kindler, Leiterin Mehr Clarinetti, und Doris McVeigh, Leiterin ZAP-Chor, wollen anspornen, dass noch mehr «Ehemalige» das Instrument aus dem Schrank oder vom Estrich holen und mittun.

Ideal als Wiedereinstieg fürs Musizieren

Die Erwachsenenensembles und das geplante Konzert würden den Wiedereinstieg oder die Teilnahme als Projektmusizierende erlauben. Die Teilnahme für das halbjährige Projekt kostet 180 Franken.

Chantal Conus erklärt, das Querflötenensemble Tutti Flutti sei aus Mitgliedern von Musikgesellschaften und Wiedereinsteigern entstanden. Im reinen Querflötenensemble mitspielen erlaube die ganze Palette der Klänge mit dem Instrument. Vom Piccolo bis zur Kontrabassflöte ertöne dann ein ganzes Orchester mit allen seinen Instrumenten. Für die Querflötenspielenden sei das eine besondere Klangerfahrung.

Die Rollen würden immer wieder gewechselt, was fasziniere. In einem Orchester bleibe der Querflöte meist nur der Sopran-Part. Tutti Flutti wurde 2015 gegründet und hat sich seither vergrössert, ebenso der Klarinettenchor Mehr Clarinetti, der im Jahr 2012 von Cornelia Kindler gegründet wurde. Der ZAP-Chor wurde vor 25 Jahren von Claude Bowald gegründet und wird seit 2016 von Doris McVeigh geleitet. Nach einer coronabedingten Baisse erfreut er sich nun wieder einer wachsenden Mitgliederzahl. Durch die spezielle Zusammensetzung der Ensembles musste das Notenmaterial selber arrangiert werden.

«Dreifrauenpower», die drangeblieben ist

Mit ihrer Dreifrauenpower haben sich Chantal Conus, Cornelia Kindler und Doris McVeigh bereits vor zwei Jahren für ein Konzert starkgemacht. Zweimal musste das Projekt verschoben werden. Im nächsten Sommer wird es gelingen, sind sie heute überzeugt. Im Moment stecken die drei Frauen in der Vorbereitung der Arrangements, damit das Zusammenspiel dann auch gelingt. Im Dezember geht es ans Herantasten an die ausgewählten Stücke. Alle Gruppen üben alleine bis zum Zusammenzug vor dem Konzert oder bei Bedarf.

So sei der Wiedereinstieg sicher für mehr als die bisher 60 Teilnehmenden möglich. Der Einstieg ist individuell nach Absprache vor oder nach den Weihnachtsferien möglich. Montags probt der Chor um 20 Uhr, am Dienstag die Querflöten um 19.15 Uhr, am Mittwoch die Klarinetten um 19.45 Uhr. Anmeldung beim Sekretariat der Musikschule 032 652 11 21 oder auf info@musikschule-rlb.ch. Anmeldung beim Sekretariat der Musikschule, Telefon 032 652 11 21, oder auf info@musikschule-rlb.ch.

