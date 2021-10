Ist der Millennium Falcon in Grenchen gelandet?

Konzert Chewbacca auf musikalischer Mission in Grenchen Organist Eric Nünlist war als Star Wars-Figur am Grenchner Wochenmarkt unterwegs, um für das Star Wars-Konzert Werbung zu machen. Andreas Toggweiler 22.10.2021, 15.09 Uhr

Laut Ausweis klar ein Extraterrestrischer: Polizeikommandant Christian Ambühl "kontrolliert" Eric Nünlist alias Chewbacca. Oliver Menge

Eric Nünlist, scheidender Organist der Zwinglikirche und Organisator der Abendmusik-Konzerte, macht noch einmal von sich reden. Als Star Wars-Figur Chewbacca verteilte er am Freitag auf dem Grenchner Wochenmarkt Flyer für das Konzert vom Sonntagabend, 17 Uhr in der Zwinglikirche (Eintritt frei, 3G-Pflicht, Türöffnung 16 Uhr). Es steht unter der Affiche «Star Wars in Concert» und beinhaltet unter anderem die Filmmusik des langjährigen Hollywood-Blockbusters (seit 1977).