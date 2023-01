Grenchen: hochkarätiges Konzert im Bachtelen

Mazzini-Stiftung Von Bartók bis Schostakowitsch: Ein Amerikaner und eine Russin servieren musikalische Leckerbissen im Girardsaal Die Mazzinistiftung Grenchen lädt am kommenden Sonntag zu einem hochkarätigen Konzert ins Bachtelen ein. Zwei internationale Künstler spielen Kammermusik, vorab des 20. Jahrhunderts. 20.01.2023, 05.00 Uhr

Eugene Lifschnitz, amerikanischer Cellist, gibt am 22. Januar 2023 in Grenchen ein Konzert. Bild: zvg/Grenchner Tagblatt

Eugen Lifschitz (Violoncello) und Marina Vasilyeva (Klavier) spielen am Sonntag, 22. Januar 2023, um 17.00 Uhr im Girardsaal im Bachtelen. Die beiden spielen die Rhapsodie Nr. 1 in G-Dur von Bela Bartók, Teile der «11 Capricen für Violoncello» von Joseph-Marie-Clement Dall’Abaco, zwei der «24 Präludien für Klavier Solo» von Sergej Rachmaninow sowie die Sonate in d-Moll op. 40 von Dmitri Schostakowitsch.

Der amerikanische Cellist Eugene Lifschitz konzertierte als Solist schon im Alter von zehn Jahren. So führten ihn Soloauftritte u.a. nach Bolivien, Deutschland, Italien, Mexiko, Neuseeland, Peru, Rumänien, Russland, Spanien, Ukraine, Österreich und in die Vereinigten Staaten.

Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, so zum Beispiel den 1. Preis als Solist mit Orchester beim Wettbewerb «Premio Cittá di Padova» (Italien 2015), wo er auch 2014 den 1. Preis beim Streicher-Wettbewerb gewann. 2007 bekam er den 1. Preis beim Internationalen Musikfestival Wettbewerb Schlern in Bozen, Italien.

Solo-Cellist der Hamburger Symphoniker

Er ist Solo-Violoncello im Hamburger Symphoniker Orchester und in Rotterdam. Zudem arbeitet er an der Fakultät der Internationalen Musikakademie von Burgos (Spanien) und des Festivals Castelnuovo di Garfagnana (Italien). Seit des Wintersemesters 2019 studiert er bei Kristin von der Goltz das Barockcello an der Musikhochschule Frankfurt.

Marina Vasilyeva, russische Pianistin, spielt am 22. Januar 2023 in Grenchen. Bild: zvg/Grenchner Tagblatt

Marina Vasilyeva wurde am 25. Juni 1990 in Nizhny Novgorod (Russland) geboren. Sie begann im Alter von sechs Jahren Klavier zu spielen und erhielt ihren ersten Unterricht bei Irina und Sergej Nazarov. Noch in Kindesjahren nahm sie an verschiedenen Wettbewerben teil und wurde als Preisträgerin gekrönt.

Abschluss mit Bestnote an der Musikhochschule Luzern

2012 erhielt sie das «Stipendium des Präsidenten der Russischen Föderation für die Ausbildung im Ausland» und bestand die Aufnahmeprüfung für das Bachelor-Studium an der Hochschule Luzern in Musik. Im April 2017 absolvierte sie die Aufnahmeprüfung für das Solo Performance Studium ebenfalls in Luzern und im Januar 2020 hat sie diesen Studiengang mit der Bestnote abgeschlossen.

Sie tritt regelmässig sowohl als Solistin als auch mit Kammermusikensembles in der Schweiz, Österreich, Deutschland, Italien, Russland, Serbien und Tschechien auf. Seit ihrem Aufenthalt in der Schweiz ist sie in verschiedenen Konzertreihen aufgetreten und hat an diversen Meisterkursen teilgenommen. Sie ist die künstlerische Leiterin der Konzertreihe «SaLohn der Musique» in Lohn (Schaffhausen). Zusammen mit dem Gitarristen Valéry Burot tritt sie auch als Sängerin im «Duo Strela» auf. (mgt)

Eintritt: CHF 25.00 für Erwachsene, freier Eintritt für Kinder und Jugendliche