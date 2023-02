Konzert am Valentinstag «Wir streiten nicht mehr, sobald wir zusammen Musik machen»: Dieses Paar aus Grenchen ist die Band The 2 of us Martina und Jann Krähenbühl sind seit zehn Jahren ein Paar. Als Coverband The 2 of us machen sie Songs ruhig, reduziert und romantisch. Sie erzählen bei sich zu Hause in Grenchen, wie sie als Paar ihre Leidenschaft teilen und wie sie sich gefunden haben – musikalisch und persönlich. Sophie Deck Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Wir sind ganz unterschiedlich, aber trotzdem auch wieder gleich», sagen Martina und Jann Krähenbühl über sich. Patrick Lüthy

«Aber drück auch einen richtigen Akkord, sonst sieht es fake aus!», sagt Martina Krähenbühl zu ihrem Mann Jann, als er für das Foto eine Gitarre in die Hand nimmt. Die beiden grinsen sich kurz an, dann schauen sie wieder in die Kamera.

Es scheint eine Ruhe zwischen ihnen zu herrschen, ein Verständnis, gewachsen in Jahren, Momenten und Gesprächen. Auf dem Klavier brennen Kerzen, das Wohnzimmer ihres Hauses in Grenchen badet in warm-gelbem Licht. Das Sofa, das aussieht wie aus den 1920er-Jahren, ist beige-weiss, bestückt mit blauen Kissen.

Das Sofa der Krähenbühls sieht aus wie von 1920. Patrick Lüthy

«Es sieht gut aus, solange man es nicht von unten anschaut», sagt Martina – unten hängen überall Stücke des Bezugs herunter. Ihre Katze «Mäuschen» habe jede Nacht einen kleinen Ausraster, sagt Jann. Vom Wohnzimmer führt eine Schiebetür ins Esszimmer. Der Raum, von zwei schwachen Lampen beleuchtet, liegt im Halbdunkeln. Das sei immer so, eine weitere Lampe gibt es nicht.

Verschiedene Stilrichtungen romantisch und verletzlich

Die Krähenbühls leben so, wie sie Musik machen: ruhig, gedimmt, behutsam. «Reduced to the Max» ist der Leitsatz ihrer Coverband The 2 of us – «reduziert auf das Maximum». Martina singt, Jann spielt Gitarre. Ausserdem arbeiten sie mit einem Loop-Gerät und manchmal zupft Martina an den Saiten einer Ukulele. So covern sie Songs verschiedener Richtungen, etwa «Landslide» von Fleetwood Mac, «Love Yourself» von Justin Bieber und «Man In The Mirror» von Michael Jackson. All ihre Covers sind akustisch – romantisch und verletzlich.

The 2 of us bei einem Auftritt in Solothurn. Sophie Deck

The 2 of us treten regelmässig in der ganzen Schweiz auf. Ihr nächstes Konzert findet in Grenchen statt: am 14. Februar im Restaurant Feldschlösschen. Ein Konzert zum Valentinsdinner. Von ihren Auftritten können Martina und Jann nicht leben, deswegen geben beide noch Gesangs- und Gitarrenunterricht. Sie treten nicht des Geldes wegen auf, sondern weil es sie glücklich macht, und weil es ihre geteilte Leidenschaft ist.

«Wir redeten die ganze Nacht»

The 2 of us gibt es seit 2012, kurz nachdem Martina, die heute 43 ist, und Jann, der heute 60 ist, zusammenkamen. Weniger zügig sei es vorangegangen, als es darum ging, überhaupt erst ein Paar zu werden.

«Wir haben uns davor schon lange gekannt», sagt Martina später beim Apéro am Esstisch. Sie schaut dabei Jann an, der ihr gegenübersitzt. Beide kichern. Das warme Licht der Küche scheint in den halbdunklen Raum auf ihre Gesichter. Martina erzählt: «Ich hatte bei Jann Gitarrenstunden.» «Und sie ist nie an eines meiner Konzerte gekommen», sagt Jann.

Das stimme, sagt Martina, Jann habe sie immer mal wieder auf ein Konzert von sich hingewiesen – vergebens. Bis er mit seiner damaligen Band ein Konzert in Balsthal gab, wo Martina zu dieser Zeit wohnte. Da war sie schon fast zehn Jahre lang zu ihm in die Stunden gegangen.

«Ich ging ans Konzert, schaute mir den Auftritt an, und danach redeten wir. Und wir redeten die ganze Nacht.» Die beiden schauen sich an, für einen Moment ist es still im Raum.

Martina erzählt: «Ich hatte bei Jann Gitarrenstunden.» «Und sie ist nie an eines meiner Konzerte gekommen», sagt Jann. Patrick Lüthy

Davor hätten sie beide nie romantische Gedanken aneinander gehabt. «Okay, klar fand ich sie hübsch», räumt Jann ein. Martina lacht. Aber er habe nie gedacht, dass etwas passieren würde. Martina auch nicht: «In dieser Nacht am Konzert haben wir beide gemerkt, dass wir vorher gar nicht wirklich wussten, wer der andere ist. Sobald wir es herausfanden, wollten wir nicht mehr ohneeinander sein.»

Beiden sind die gleichen Dinge wichtig

Martina kocht, Jann öffnet eine Flasche Wein. «Wir sind ganz unterschiedlich, aber trotzdem auch wieder gleich», sagt Martina. Jann sei durchstrukturiert, Martina eher spontan. Ihnen seien aber die gleichen Dinge wichtig – im Leben wie in der Musik. Jann ist sich sicher, dass es deswegen auch mit The 2 of us sofort funktioniert hat: «Wir möchten beide, dass bei Liedern der Text heraussticht. Wir versuchen, die Kernbotschaft zu finden und diese dann herüberzubringen, möglichst ungefiltert und roh.»

Streit beim gemeinsamen Arbeiten gebe es nicht. «Wir streiten nicht mehr, sobald wir zusammen Musik machen», sagt Martina. Wenn es eine Diskussion gebe und sie dann zusammen ins Studio gehen, denken sie danach: «Was war überhaupt das Problem?», beschreibt sie. «Wir müssen dabei so aufeinander eingehen, dass wir uns automatisch nah sind. Der Streit hat dann keinen Platz mehr», sagt Jann.

Sie glaubte nicht an sich, er wollte Rockstar werden

Martina (rechts) während ihres Gesangsstudiums mit der Band Filterlos. zvg

Mit jemandem zu zweit in einer Band zu spielen, hatte früher keiner der beiden geplant. Martina glaubte nicht an ihre Stimme, machte deswegen eine Lehre als Kauffrau und arbeitete bei der Raiffeisenbank. «Mit 29 dachte ich mir dann aber: ‹Das kann es doch nicht sein.›» Sie studierte Gesang, arbeitete an ihrer Stimme und ihrem Selbstbewusstsein.

Als Jann und sie mit The 2 of us begannen, fühlte sie sich bei Auftritten wohl. Trotzdem habe die Zusammenarbeit sie noch mehr motiviert. «Jann gibt mit sehr viel Raum, wenn wir gemeinsam spielen», sagt sie mit einem Blick zu ihm. Diesen könne und müsse sie dann auch ausfüllen.

Jann (2. von links) mit der Band Killer. zvg

Jann (in rot) mit der Band 4U. zvg

Jann hingegen schwebte schon immer eine Musikerkarriere vor. Allerdings wollte er Rockstar werden. Er war in mehreren Solothurner Bands, mit einer, Killer, hätte fast der internationale Durchbruch geklappt. «Aber ich fühlte mich nie ganz wohl», sagt er. «Bei vielen Bandmitgliedern gibt es auch immer viele Diskussionen.»

«Er spielt für mich und ich spiele für ihn»

Bei der Frage, ob sie also mit The 2 of us beide zum ersten Mal wirklich zufrieden wären, lachen beide. «Ja, stimmt eigentlich», sagt Martina. «So haben wir noch nie drüber nachgedacht, aber es ist wirklich so», sagt Jann.

Jann und Martina bei einem Auftritt. Beide sind mit The 2 of us zum ersten Mal wirklich zufrieden. zvg

Sie hätten sich beide in der reduzierten, ruhigen Musik gefunden – in der Musik, die sie gemeinsam machen. Und füreinander. «Denn wenn wir an einem Anlass spielen, spielen wir fürs Publikum, aber er spielt auch für mich und ich spiele für ihn», sagt Martina.

Die beiden führen gemeinsam zur Tür. Was sie am Valentinstag eigentlich sonst noch machen, ausser im Feldschlösschen auftreten? «Nichts Spezielles», sagen sie. Das Konzert sei das, was sie zusammen unternehmen. Sie winken beim Ausgang, Schulter an Schulter. Am Briefkasten stehen nicht ihre Namen, sondern ihr Bandname The 2 of us – «Wir beide» eben.

Die nächsten Konzerte von The 2 of us 14. Februar 19:00: Restaurant Feldschlösschen Grenchen, Valentinsdinner

31. März 20:00: Restaurant Ämmesee Biberist

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen