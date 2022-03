Konflikt in Grenchen Wie weiter mit dem Fussballplatz Lingeriz? – Die Politiker wollen nichts sagen aus Angst vor juristischen Konsequenzen Grenchner Politiker geben sich hinsichtlich des weiteren Vorgehens in Sachen Quartierfussballplatz Lingeriz bedeckt. In der aufgeladenen Situation voller juristischer Tretminen möchte sich niemand exponieren. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tristesse auf dem Fussballplatz Lingeriz. Andreas Toggweiler

Der eskalierende Konflikt zwischen dem Grundeigentümer und der Stadt Grenchen über eine Grundstück im Lingeriz hat unangenehme Folgen für die Kinder des Quartiers, die auf dem fraglichen Grundstück seit Jahren Fussball spielen konnten. Die Stadt durfte ihn im Einvernehmen als Fussballplatz nutzen und hatte entsprechende Installationen aufgestellt.

Dies mussten nun entfernt werden, ausser der Grundeigentümer erhält neu eine monatliche Miete von 9000 Franken für das Areal. Die Stadt hat sich nicht auf den Deal eingelassen. Eine Jahresmiete von 108'000 Franken erscheint ihr für Grenchner Verhältnisse wohl zu Recht als übertrieben.

Schlecht fürs Image der kinderfreundlichen Stadt

Die Frage stellt sich allerdings, ob Grenchen, das immerhin das Unicef-Label «Kinderfreundliche Stadt» trägt, nicht doch in irgend einer Weise aktiv werden müsste, um die Situation zu entkrampfen.

Doch die Politiker sind vorsichtig. So möchte etwa SP-Fraktionschef Alex Kaufmann nichts zur Angelegenheit sagen. Er verweist darauf, dass er in einer Ratsverhandlung eine Aussage zum Dossier gemacht hat und in der Folge gar in einem Regierungsratsbeschluss zitiert wurde. Kaufmann sagt:

«Unter diesen Umständen möchte ich im Moment lieber schweigen. Das ist jetzt definitiv Juristenfutter.»

Dass das Dossier ein Minenfeld ist, ist spätestens seit dem Zeitpunkt klar, als der Gemeinderat im Zusammenhang mit dem Gestaltungsplan für das fragliche Gebiet vom Regierungsrat zurückgepfiffen wurde.

Fast gleich tönt es auf der entgegengesetzten Seite des politischen Spektrums: »Ich kenne diese Angelegenheit aus der GRK und aus der Baukommisssion bestens. Da ist jede öffentliche Aussage falsch und irgendein Jurist dreht Dir später einen Strick draus,» meint SVP-Fraktionschef Ivo von Büren. Er habe sich deshalb auch entschieden, nichts zu dieser Sache zu sagen. Auch wenn er die Lage für die Jugendlichen im Lingeriz bedaure.

«Forderungen jenseits von Gut und Böse»

Offenbar haben sich die Fraktionschefs sogar diesbezüglich abgesprochen, aufgrund der juristischen Brisanz des Dossiers keine Aussagen mehr zu machen. Das bestätigt FDP-Fraktionschef Robert Gerber : Die Fraktionschefs seien übereingekommen, nichts zu sagen «weil es sich einerseits um ein laufendes Verfahren handelt und sie andererseits auf Forderungen, welche jenseits von Gut und Böse sind, nicht eintreten.»

Das ändert allerdings nichts an der unsäglichen Situation für die Quartierjugend. Stadtbaumeister Aquil Briggen verweist immerhin auf andere Spielmöglichkeiten der Kinder. «Als Alternativen stehen die öffentlichen Spielplätze und Plätze bei den Schulhäusern zur Verfügung,» meint er auf entsprechende Anfrage. Auch würden sich die Juniorenabteilungen der lokalen Fussballclubs über Zulauf sicher freuen.

Kaum Alternativen im Quartier

Vom Lingeriz ist allerdings der Weg zum nächsten Schulhausplatz recht weit und auch zu den Sportanlagen des FC Grenchen 15. Eine weitere Wiese beim Monbijou, welche der Fondation d'Ebauches SA (d.h. der Swatch Group) gehört, soll demnächst als Installationsplatz für den zu bauenden Windpark auf dem Grenchenberg dienen.

Die Wiese ist allerdings ein mehrfaches grösser als der Fussballplatz Lingeriz. Vielleicht ginge ja beides zusammen. Weitere geeignete Grundstücke gibts im Lingeriz nicht mehr. Südlich liegt die T5 und die Bahnlinie, nördlich beginnt schon die Hanglage. Da ist guter Rat teuer.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen