Grenchen will seinen "Kompass" neu stellen

Kompass Der Kompass wird neu gestellt – doch eine Richtungsänderung hat der Gemeinderat der Stadt Grenchen nicht vorgesehen Das Grundlagenpapier «Kompass» hat 2018 der städtischen Politik eine gemeinsame Richtung gegeben. Es wurde jetzt überarbeitet. Grosse Änderungen wird es dem Vernehmen nach nicht geben. Doch was wurde bisher mit der Strategie erreicht? Andreas Toggweiler 28.03.2023, 05.00 Uhr

Der Grenchner Gemeinderat posiert fürs Gruppenbild, nachdem die Charta «Kompass» 2018 von allen Mitgliedern unterzeichnet wurde. Bild: Oliver Menge

«Einstimmig verabschiedet vom Gemeinderat der Stadt Grenchen am 30. Oktober 2018», heisst es auf einem Dokument, das alle damaligen Mitglieder des Gemeinderates unterzeichnet hatten. Das ganze lief als feierliche Zeremonie ab, und am Schluss posierten die Räte noch vor einem Schiffssteuerrad, das ein Gemeinderat fürs Gruppenbild organisiert hatte.

Das Bild war stark und wirkte auch stark nach. Denn es zeigt einen Gemeinderat, der gemeinsam gewillt ist, die MS Grenchen mit immerhin rund 18 000 Passagieren durch die Wogen der Zeit zu lotsen.

Inhaltlich handelt es sich beim «Kompass» um ein strategisches Leitbild mit vier Punkten. Punkt 1: Mit der Entwicklung eines attraktiven Wohnangebotes an guten Lagen wollte die Stadt ein Angebot schaffen, «für Menschen bzw. Familien, die auch wirtschaftlich zum Gemeinwohl beitragen». Anders formuliert: Grenchens Image als Hochburg für Sozialhilfeempfänger soll korrigiert werden.

Grenchen wächst, die Steuerkraft holt auf. Bild: Peter Brotschi

Aussagen dazu zu machen, ist nicht einfach. Einerseits ist die Bevölkerung gewachsen, anderseits geht das Wachstum statistisch fast ausschliesslich auf Ausländer zurück. Hinweise, dass die Richtung stimmt, zeigt der Umstand, dass die Stadt beim Steuerkraftindex zumindest zwischen 2021 und 2022 einen guten Rutsch vorwärts gemacht hat: Im Index stieg man 10 Prozentpunkte an auf 96 Prozent, aber liegt damit immer noch leicht unter dem kantonalen Durchschnitt.

Und zu den anderen beiden Städten ist die Differenz deutlich: Solothurn lag 2022 bei 136 Prozent, Olten bei 128 Prozent des kantonalen Durchschnitts.

Ein zweiter Punkt: «Wir stellen sicher, dass Grenchen seine Stärken als Wirtschaftsstandort weiter ausspielen kann.» Dieser Punkt wird zweifellos erfüllt. Die neuen Fabriken sind in den vergangenen vier Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen.

Und ein Ende ist nicht abzusehen. Auch der Kanton hat inzwischen die Bedeutung des Industriestandorts entdeckt. Nächste Woche will sich Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss von der ETA hinter verschlossenen Türen die Pläne für ihre neue «Smart Factory» erläutern lassen.

Sport- und Industriezone Grenchen: Für die Ansiedlung von Industrie wurde ein kantonaler Masterplan lanciert. Bild: Peter Brotschi

Der dritte Punkt bezeichnet die Finanzpolitik. Hier begab sich Grenchen auf einen Zielpfad zur Angleichung des Steuerniveaus an den kantonalen Durchschnitt. Jährlich wurden die Steuern um einen Prozentpunkt gesenkt, für 2023 sogar um 2,5 Punkte auf noch 117,5 Prozent, was inzwischen nahe beim Durchschnitt liegt.

Mit der forcierten Steuersenkung wurde der Kompass-Konsens zuletzt stark strapaziert, denn die SP konnte oder wollte hier nicht über den Schatten springen, unterlag aber an der Gemeindeversammlung klar.

Leuchtturm-Projekt: Neuer Bahnhofplatz Grenchen. Bild: zvg

Der vierte Punkt verlangte die Bezeichnung eines «Leuchtturm-Projekts». Hier tat sich die Stadt etwas schwer. Am Ende machte die lange harzig verlaufene Planung der Neugestaltung des Bahnhofplatzes aber derart rasch Fortschritte, dass er als Kandidat in Frage kam und inzwischen auch als besagter Leuchtturm dient. Baubeginn soll nämlich nächste Woche sein.

Wie der jetzt neu erarbeitete Kompass aussehen wird, darüber will sich die Stadt noch nicht äussern. Im Interview äussert sich Stadtpräsident François Scheidegger zum Prozess, der Erarbeitung.

2018 wurde eine Standortförderungsstrategie namens «Kompass» verabschiedet. Sie galt als erfolgreich, aber wird jetzt überarbeitet. Warum?

Stadtpräsident François Scheidegger. Bild: Bruno Kissling

François Scheidegger: Der Gemeinderat hatte 2018 die strategischen Leitlinien für die Politik für die Legislatur 2018-2021 erarbeitet. Dieses Papier hat den damaligen Businessplan abgelöst. Nun galt es, diesen zu prüfen und wo nötig für die laufende neue Legislatur anzupassen. Coronabedingt sind wir jedoch ein Jahr in Verzug.

In welchen Bereichen wurden die Ziele vom Gemeinderat angepasst?

Die Stossrichtung und Schwerpunktthemen hat der Gemeinderat beibehalten, die haben nach wie vor ihre Gültigkeit. Das ergbit Sinn, denn eine Strategie soll eine längerfristige Orientierung sein. Was geändert wurde, sind die übergeordneten Massnahmen, teilweise haben wir diese auch knackiger formuliert. Einige konnten auch als erledigt abgebucht und mit neuen ersetzt werden.

Gab es auch Punkte, wo eine Einigung schwierig war, oder herrschte überall Übereinstimmung?

Dank guter Vorbereitung konnten wir während den beiden Workshops mit dem Gemeinderat effizient arbeiten. Alle Gemeinderätinnen und Gemeinderäte konnten sich einbringen und ihre Meinung kundtun. Im Vorfeld haben wir übrigens auch die Inputs von den Abteilungsleitern der Verwaltung abgeholt.

So hatten wir für die Workshops bereits ein gutes Gesamtbild und einen roten Faden. Es gab neue Inputs und Diskussionen, der Gemeinderat ist sich bei den Stossrichtungen einig. Insgesamt hat der Gemeinderat tolle Arbeit geleistet.

Wann wird der neue Kompass in Kraft gesetzt und wie? Gibt es ein verpflichtendes Papier für die Fraktionen?

Der Inhalt des Kompass-Papiers wird am 16. Mai publiziert und auch an der Gemeinderatssitzung an diesem Tag verabschiedet. Im Anschluss wird jeder amtierende Gemeinderat seine Unterschrift unter das Dokument setzen. Danach wird die Verwaltung angepasste Massnahmen und Kennzahlen definieren, dabei werden wir uns auf das Wesentliche fokussieren.

Am 26. September wird dann der Umsetzungsplan dem Gemeinderat präsentiert. Das gesamte Papier gilt für die Politik wie auch die Verwaltung als Richtlinie, sei es für die finanziellen Ausgaben oder beim Priorisieren unserer Tätigkeiten. Es ist also ein solides und auch verbindliches Führungsinstrument für die involvierten Gremien.

Wie steht es mit der Überprüfbarkeit? Gibt es da Indikatoren oder Benchmarks? Und wenn ja, wie oft?

Der Kompass gibt die strategischen Stossrichtungen vor, die Verwaltung erarbeitet daraus einen Umsetzungsplan, respektive definiert ein Massnahmenpaket mit Kennzahlen. Dieses wird dann jährlich überprüft und dem Gemeinderat präsentiert. Auf Basis der regelmässigen Controlling-Berichte wird der Gemeinderat den Kompass dann in der nächsten Legislatur wieder überprüfen.

