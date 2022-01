Grenchen: Freie Fahrt ist okay - aber nicht überall

Kommentar Verkehr verflüssigen und blockieren – beides kann richtig sein Bei Verkehrslösungen im Quartier gibt es keine Patentrezepte. Aber notwendige Mindest-Massnahmen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

Die Haldenstrasse in Grenchen bewegt die Gemüter zvg

Der Autoverkehr in den Wohnquartieren ist eine typische St.-Florians-Situation. Jede möchte mit ihrem fahrbaren Untersatz möglichst ungehindert in die eigene Garage kommen. Alle andern sollten demgegenüber ferngehalten werden. Ist eine Quartierstrasse auch noch «Elterntaxi-Stand» für ein Schulhaus, sind die Konflikte endgültig programmiert.

Zu beobachten im neusten Fall an der Haldenstrasse in Grenchen, wo die Situation für manche Anwohner unerträglich geworden ist. Da die dort betroffene Strasse auch noch eine Sackgasse ist, wäre die einzige vernünftige Lösung ein Fahrverbot mit Anwohnerprivilegierung. Tempo 30 sowieso vorausgesetzt. Es muss ja nicht gleich eine Barriere sein wie im Oltner Säliquartier. Die Anwohner in Grenchen wären schon mit Tempo 30 zufrieden.

Die Beispiele zeigen, wie im Ringen um freie Vorfahrt versus Ruhe im Quartier salomonische Lösungen nicht leicht zu finden sind. Die konkrete Situation ist überall etwas anders. Und die Behörden tun auch gut daran, dies zu beachten. Es gibt keine Einheitslösungen. Grenchen plant im Rahmen der Ortsplanungsrevision beispielsweise eine neue Durchgangsachse im Stadtzentrum, um dort den Verkehr bei der Umfahrung des Zentrums zu verflüssigen.

Das ist zu begrüssen, denn die Ost-West-Passage in der Uhrenstadt ist für Autos ziemlich schwierig. Gleichzeitig braucht es aber auch den Mut, dort den Riegel zu schieben, wo nur Autos von Anwohnerinnen und Anwohnern etwas zu Suchen haben.

