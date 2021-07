Kommentar zu Trottis in Grenchen :Teure Fahrten , Chaos droht

Kommentar Teure Fahrten und programmiertes Chaos Die Einführung von Miet-Trottis auf dem Stadtgebiet von Grenchen will gut überlegt sein. Oliver Menge 19.07.2021, 05.00 Uhr

Etliche Städte haben ihre Erfahrungen schon machen müssen: In Biel sind seit einigen Wochen die Zisch-Trottinetts überall zu sehen, manchmal an den unmöglichsten Orten mitten auf Trottoirs oder Fussgängerzonen. Dies, obwohl mit den Anbietern vereinbart wurde, dass die Geräte an dafür vorgesehenen Orten abgestellt werden müssen. In der Fussgängerzone fahren oft Jugendliche zu zweit auf den Scootern herum, obschon sie dort eigentlich gar nichts verloren hätten und nur eine Person zugelassen ist. Oft sind die Trottinetts auch auf Trottoirs oder anderen, auch für Velos gesperrten Wegen unterwegs. Neuerdings will man auch noch einen weiteren Anbieter zulassen.