Kommentar SVP profitiert von der Konstellation Die Grenchner Wählerinnen und Wähler machen die SVP zur stärksten Partei. Andreas Toggweiler 25.04.2021, 20.04 Uhr

Blick vom Centro-Hochhaus über Grenchen. Kaspar Haupt

Während in Solothurn die grünliberale Welle rollt, ist es in Grenchen die SVP, welche die Wählerinnen und Wähler rockt. Die Volkspartei ist in der Stadt in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt stärker geworden. So stark, dass aus dem einst «roten» Grenchen schon fast eine SVP-Hochburg erwachsen ist.