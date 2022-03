Fussballplatz-Streit in Grenchen: die Stadt sollte sich bewegen

Kommentar Stadt sollte über den Schatten springen und das Gespräch suchen Grenchen hat sich als kinderfreundliche Stadt zertifizieren lassen. Gerade deshalb sollten die Kinder im Lingeriz nicht wegen eines juristischen Hickhacks aufs Fussballspielen verzichten müssen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 24.03.2022, 16.53 Uhr

Nichts tun wäre ein Eigengoal. Die Kinder leiden unter der verfahrenen Situation auf dem Fussballplatz Lingeriz. at.

Die Lage im Lingeriz-Quartier in Grenchen ist kompliziert. So kompliziert, dass sich diverse Juristen und zuletzt sogar der Regierungsrat über ein Stadtplanungs-Dossier gebeugt haben. Es geht um Baurecht, Raumplanung, Bodenpolitik und am Ende womöglich gar Enteignung. Die Nerven liegen auf allen Seiten blank.