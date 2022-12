Kommentar zu Kinderkrippen in Grenchen

Kommentar Revolution in aller Stille Die Reorganisation der Grenchner Kinderkrippen ist ebenso umfassend wie bei der Stadtpolizei. Doch gemotzt hat hier niemand. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 28.12.2022, 05.00 Uhr

Unspektakulärer Service public: Kinderbetreuung. Bild: Boris Bürgisser

Es ist erstaunlich. Parallel zur Reorganisation der Stadtpolizei lief ein Prozess ab, der für Grenchen ähnlich bedeutsam ist. Zwei städtische Kinderkrippen werden geschlossen, eine weitere private ebenfalls und die Angestellten zu einem dritten Anbieter transferiert. Es geht um fast drei Dutzend Stellen und Lohnsummen in Millionenhöhe.

Doch der Prozess läuft in aller Stille ab, ohne Unterschriftensammlungen, ohne Hickhack, das die Politik und die Grenchner Gesellschaft einer Zerreissprobe aussetzt. Ohne Heraufbeschwören einer epochalen demokratiepolischen Krise. Und nicht zuletzt ohne bombastische Abschlussfeier mit pathetischen Worten und Top-Gun-Musik.

Am 1. Januar fangen einfach 35 Menschen bei einem neuen Arbeitgeber an, zu arbeiten. Punkt. Und fast hätte man in Grenchen vergessen, dies zu erwähnen. Denn das ganze Jahr über hat niemand darüber gesprochen. Geschweige denn getratscht oder dagegen intrigiert.

Stattdessen wurden einfach Nägel mit Köpfen gemacht und dafür gesorgt, dass ein gewohnter Service public weitergeht. Wirklich sehr erstaunlich.

Woran das wohl liegen mag? Vielleicht daran, dass es eine unspektakuläre Dienstleistung ist an Kindern und Familien? Oder daran, dass vom Prozess fast nur Frauen betroffen waren? Und diese und alle Involvierten vielleicht Besseres zu tun hatten, als dauernd den Teufel an die Wand zu malen?

Wirklich äusserst erstaunlich. Oder vielleicht gerade nicht? Jedenfalls: Etwas nachdenklich stimmt das Ganze schon.

