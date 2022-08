Kommentar: An der Tanksäule werden nicht nur Grenchner abgezockt

Kommentar Nicht nur Grenchner Autofahrerinnen und Autofahrer werden beim Benzinpreis abgezockt – die Schweiz bezahlt zu viel Kommentar zu den Preisunterschieden beim Treibstoff an Grenchner und Solothurner Tankstellen. Oliver Menge Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Eine Frau tank ihr Auto auf. Coralie Wenger

Die Preisunterschiede an den Tankstellen zwischen Solothurn und Grenchen sind eigentlich mit nichts zu rechtfertigen. Aber wer ein wenig von Ökonomie versteht, der versteht auch das. Die Tankstellen konkurrieren untereinander, speziell, wenn sie so nahe beieinander liegen wie in Grenchen. Wenn einer einen Preis festlegt, ziehen alle anderen nach. Das war eigentlich schon immer so.

Dazu braucht es nicht einmal eine Absprache, die ja illegal wäre. Es genügt, über die Strasse zu schauen. Und keine Grenchnerin, kein Grenchner wird extra nach Solothurn oder Zuchwil fahren, um dort zu tanken, wo Preisbrecher das Angebot vergünstigen. Also kann man in Grenchen mehr verlangen, der Grenchner Kunde wird in den sauren Apfel beissen.

Und das tut weh: Reichte für eine ganze Tankfüllung vor wenigen Monaten noch eine Hunderternote, ist es aktuell rund die Hälfte mehr. Doch nicht nur die Grenchner bezahlen mehr als die Solothurner - Schweizerinnen und Schweizer werden mehr zur Kasse gebeten als ihre Nachbarn.

Verantwortlich dafür sei der Einmarsch Russlands in die Ukraine, kann man immer wieder lesen. Nur - stimmt das? Die Schweiz bezieht nur einen verschwindend kleinen Teil ihres Treibstoffbedarfs aus Russland - 2020 waren es gerade mal 1 Prozent, Anfang diesen Jahres etwa 5 Prozent . Aber: Der Preis wird global bestimmt und der ging seit der Coronakrise stetig hoch.

Der Ölpreis auf dem Weltmarkt ist bereits wieder auf Vorkriegsniveau, bemerkbar macht sich das nur zögerlich bei uns, verglichen mit Nachbarländern, wo der Preis bereits seit Wochen unter 2 Franken gefallen ist pro Liter Treibstoff.

Autofahrerinnen und Autofahrer bleibt hierzulande höchstens die Faust im Sack. Weniger Auto gefahren wird auch trotz der hohen Preise nicht. Speziell in Grenchen nicht, trotz Klimakrise und der Propagierung Grenchens als Velostadt.

Wie sagte eine Verkäuferin in einer Tankstelle schon vor Monaten auf die Bemerkung hin, das Benzin sei ja wirklich langsam etwas teuer? «Il y a des hommes qui doivent se remplir les poches.»

