Gemeinderat Grenchen: Knapp am Crash vorbei

Kommentar Im Blindflug zum Entscheid Der Gemeinderat Grenchen hat Personalentscheide zum Flughafen-Verwaltungsrat gefällt. Er tat sich schwer mit dieser «Notfallübung». Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 01.02.2023, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Rettung kommt: Notfallübung auf dem Flughafen Grenchen. Oliver Menge

Eigentlich waren im Gemeinderat Grenchen die Meinungen längst gemacht. Der eine Vertreter der Stadt im Verwaltungsrat des Flughafens soll weg, da er schon allzu lange dabei ist für den gewünschten Neuanfang und als Hausarchitekt zu eng mit dem Flughafen verbandelt ist. Der andere soll bleiben dürfen. Doch niemand hatte den Mut, diesen unangenehmen Befund auszusprechen. Man wollte niemandem zu nahe treten.

So kam es schon im Vorfeld der Gemeinderatssitzung zu Krämpfen. Die GRK konstruierte ein Feigenblatt-Szenario mit Abwahlen, Interimsregime und möglicher Wiederwahl Aschbergers, das niemand so richtig verstand. Kommt dazu, dass das Wissen um die Aufgaben und Herausforderungen der Flugplatz Jura-Grenchen AG im politischen Gremium nicht allzu breit gestreut ist.

Dass die Gemeinderatssitzung unter diesen Prämissen zu einer richtigen Kropfleerete in Sachen Flughafen wurde, verwundert deshalb nicht. Diese war eigentlich in diesem Gremium schon längst überfällig.

Doch nur einer hatte den Mut zu sagen: «Ich weiss nicht, was dort abgeht.» Und so stocherte der Rat die längste Zeit im Nebel herum und konnte am Ende gerade noch in jene Zielgerade einbiegen, die in der Wirtschaft gang und gäbe ist: Wenn ein Team scheitert – und das lässt sich beim Scherbenhaufen rund um das Rotor-Hub-Projekt nicht leugnen – werden einfach die Köpfe ausgewechselt. Punkt. Das war schon an der Flughafen-GV so. Dort wurde gar nicht erst diskutiert.

Richard Aschberger geniesst so gesehen eine Sonderbehandlung. Eine Abwahl ist dem Politiker zwar erspart geblieben, er hat aber jetzt zusammen mit dem neuen Verwaltungsrat einige Erwartungen zu erfüllen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen