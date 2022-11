Grenchen hält Bildung hoch - trotz knapper Finanzen

Kommentar Grenchen setzt ein Zeichen für die Bildung Trotz knappen Finanzen investiert die Stadt über 19 Millionen in die Bildung. Das verdient Respekt. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 27.11.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Projekt Schulanlage Kastels.

Zuerst ein einstimmiges Ja zum Schulhaus Kastels im Gemeinderat, an der nächsten Sitzung dann ein kleines Streichkonzert bei den Investitionen für 2023. Das passt auf den ersten Blick nicht zusammen. Doch genau besehen ist es nichts anderes als das Setzen von Prioritäten.

Die Grenchner Stimmberechtigten sind dieser Linie gefolgt und haben ein klares Bekenntnis abgegeben zur Schule als wichtigster Aufgabe des Gemeinwesens. Das ist nicht selbstverständlich. Finanziell ist Grenchen bekanntlich nicht auf Rosen gebettet.

Es handelt sich immerhin um das grösste Bauvorhaben der Stadt seit Jahrzehnten. Der Entscheid wurde zudem in einem Umfeld getroffen, in dem zurückstecken an allen Fronten angesagt ist: Teuerung und wirtschaftlich unsichere Perspektiven hätten auch zu einer ängstlichen Reaktion verführen können.

Das ist zum Glück nicht passiert. Man kann befriedigt feststellen: der Weitblick ist intakt, die Bildung als wichtigste Ressource anerkannt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen