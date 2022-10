Kommentar: Grenchner Flughafen braucht einen Befreiungsschlag

Kommentar Flughafen-Knatsch in Grenchen: Es braucht einen Befreiungsschlag Der Flughafen Grenchen ist heute ein riesiger Gemischtwarenladen. Nun braucht es klare Prioritäten. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 15.10.2022, 14.00 Uhr

PC-7-Team der Luftwaffe über dem Flughafen Grenchen. Andreas Toggweiler

Das Seilziehen um den Flughafen-CEO und ein gescheitertes Leuchtturmprojekt eines Privatinvestors haben in den letzten Tagen einiges an die Oberfläche gespült. Es ist ein Konflikt aufgebrochen, der die gegenwärtigen Richtungskämpfe verdeutlicht: hier die Freizeitpiloten und ihre Entourage, die gerne am Wochenende einen Ausflug mit ihrem 50-jährigen Sportflugzeug machen und möglichst unbehelligt ihrem langjährigen Hobby nachgehen wollen.

Dort jene Unternehmer und der Verwaltungsrat, welche das KMU Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG fit für die Zukunft trimmen, den Flughafen attraktiv für die Businessfliegerei machen wollen – und für Helikopter, denen vor allem mit der Elektrifizierung eine grosse Zukunft vorausgesagt wird.

Diese beiden Gruppen können schon lange nicht mehr miteinander. Das äussert sich auf Nebenschauplätzen wie Hangarmieten, Positionierungen von Neubauten, Verwaltungsratsentschädigungen, Parkplätzen und dergleichen. Und jetzt in offener Ablehnung von Investitionsprojekten, welche der «alten Garde» suspekt vorkommen.

Es fehlen nur noch Linienflüge und Ballonfahrer

Die Situation ist definitiv verfahren. Zu unterschiedlich sind die Erwartungen der Stakeholder, zu vielfältig das Portfolio des Regionalflughafens.

Er hat sich im Lauf der Jahrzehnte zu einem Gemischtwarenladen sondergleichen entwickelt: Privatpilotenausbildung, Berufspilotenausbildung (Lufthansa/Swiss), Helikopterausbildung, Rega-Ausbildungsbasis, Businessjets, Sportfliegerei, Annexbetriebe für Flächenflugzeuge und Helis, Fallschirmspringer, Segelfliegerei, Rundflüge, Oldtimer und Modellflugzeuge, Flugmeetings und Grossanlässe, Gastronomie und Hotellerie mit Seminarbetrieb und Tagungen. Fehlen nur noch Linienflüge und Ballonfahrer.

Das ist sehr attraktiv für die Community und für flugbegeisterte Zaungäste. Aber ist es auch zukunftsfähig? Man stellt fest: Es müssen einfach sehr viele Dinge unter einen Hut.

Herausforderungen für die Branche sind immens

Man kann sich eigentlich wundern, dass es nicht schon früher zu offenem Knatsch kam. Das liegt daran, dass es sich bei den Fliegern um eine eingeschworene Gemeinschaft handelt. Menschen, die eine Begeisterung und manchmal sogar eine Berufung teilen. Bei aller Kameraderie und gemeinsamer Verteidigung der Aeronautik gegen aussen gibt es aber zunehmend Zonen, wo das Trennende überwiegt.

Die Frage ist: Kann man das aussitzen und auf einen Generationenwechsel der massgebenden Kreise am Flughafen warten? Die Antwort lautet nein. Die Zukunft kommt gefühlt immer schneller, und das gilt natürlich nicht nur für die Fliegerei. Es braucht also eher so etwas wie einen Befreiungsschlag.

Die Herausforderungen, die auf die Branche zukommen, sind immens. Die Neidgesellschaft hat zurzeit beste Munition gegen die Businessfliegerei gefunden und hat in diesem Kampf dank Internet auch schon die Lufthoheit errungen: Kein Privatjet kann heute mehr diskret starten, ohne «Denunzierung» in der entsprechenden App.

Jetzt auch noch eine Leistungsvereinbarung?

Auch Fliegen an sich braucht als akzeptables Hobby immer mehr Rechtfertigung. Denn die Gesellschaft stellt angeblich gerade ihren ökologischen Kompass neu. Auch wenn die Menschenmassen in den Terminals der Ferienflugdestinationen eine ganz andere Sprache sprechen.

In diesem Umfeld einen Weg in die Zukunft zu finden, ist für den Flughafen wahrlich nicht einfach; umso mehr, als es auch noch jede Menge Scherben zu kitten gilt.

Jetzt kommt auch noch die Stadt Grenchen und will eine Leistungsvereinbarung abschliessen. Das macht sie in letzter Zeit vorzugsweise dort, wo es brennt und niemand wirklich weiter weiss. Mit Verlaub: Welche Leistung soll denn die Stadt Grenchen beim Flughafen bestellen, welche dieser für die Stadt erbringen? Etwa Gratisrundflüge für Gemeinderäte?

Das Ganze ist nicht viel mehr als eine Alibiübung. Da wäre es ehrlicher, wenn man die städtischen Beiträge an den Airport aus Opportunitätsgründen einfach streicht. Zumal ja auch noch städtische Vertreter im Verwaltungsrat sitzen.

Flughafen darf kein Jekami bleiben

Ja, es ist so: Stadt und Kanton sind auch Aktionäre des Flughafens und dabei nicht die unbedeutendsten. Wenn sie den Erhalt dieser (notabene gänzlich von Privaten angebotenen) Infrastruktur weiterhin als wichtig erachten für Grenchen und den Kanton Solothurn, sollten jetzt von dieser Seite Schritte kommen, die aus der verfahrenen Situation heraushelfen.

Die gebotene Marschrichtung an einem Forum, runden Tisch, oder wie immer man es nennen will, wäre: Der Flughafen darf kein Jekami mehr bleiben.

