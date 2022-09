Kommentar zum Aus Swiss Rotor Hub am Flughafen Grenchen

Kommentar Aus dem Helikopter-Kompetenzzentrum in Grenchen wird nichts: Das war ein Schuss in den eigenen Fuss Das Aus für das Projekt «Swiss Rotor Hub» wirft ein äusserst schlechtes Licht auf den Flughafen Grenchen, das noch länger strahlen dürfte – ganz abgesehen von der finanziellen Einbusse. Oliver Menge 1 Kommentar 04.09.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Daniel Borer, VR-Präsident von Centaurium Aviation, die anstelle des Farner-Hangars einen Neubau erstellen wollte, bei der Lancierung des Projekts im Jahr 2019. Oliver Menge

So etwas ist wieder einmal nur in Grenchen möglich: Da kommt ein Investor, will hier für x Millionen Franken ein wegweisendes Projekt entwickeln, das nicht nur schweizweit, sondern auch international Ausstrahlung erreicht hätte.

Eine Gruppe rückwärtsgerichteter Personen nutzt ihre Macht als Aktionäre und blockiert das Projekt mit äusserst fragwürdigen und simplen Argumenten, wie beispielsweise dem Verlust einiger Parkplätze bei der Realisierung.

Ein Projekt notabene, das nicht nur für den Regionalflughafen Grenchen eine Chance gewesen wäre, sich vorwärts zu bewegen, sondern auch im Sinne der Nachhaltigkeit und der Weiterentwicklung der Elektrofliegerei Akzente gesetzt hätte.

Denn der Konzern Textron, zu dem Bell Helicopters gehört, hat unlängst auch die Firma Pipistrel gekauft, welche die Pipistrel Velis entwickelt hat. Sie sind die ersten von der Europäischen Luftfahrtbehörde EASA zertifizierten Elektroflugzeuge, von denen der Airport Grenchen eine Maschine geleast hat.

Und da hätte es bestimmt Potenzial gegeben, auch wenn das Electrifly-in künftig nicht mehr in Grenchen stattfindet und nach Belp abgewandert ist. Potenzial, die Elektrofliegerei auf dem Flughafen Grenchen vom Hobbystatus zur Professionalität zu bringen.

Höhepunkt des Trauerspiels war laut gut unterrichteter Quellen offenbar der Druckversuch auf den Verwaltungsrat des Flughafens, der bisherige Flughafendirektor Ernest Oggier müsse entlassen werden, dann werde man die Einsprache zurückziehen.

Oggier wurde nun tatsächlich in die Wüste geschickt, aber die Einsprachen wurden bis zum heutigen Tag nicht zurückgezogen. Die Interessengemeinschaft, in der einige der grössten Aktionäre des Flughafens hocken, schaltete auf stur.

Es droht ein Reputationsverlust

Der Bau hätte in der Zwischenzeit realisiert werden können. Dass die Centaurium Aviation AG jetzt aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation und der düsteren Aussichten die Reissleine zieht, ist nachvollziehbar. Der Bauherrin kann man keinen Vorwurf machen - immerhin hat sie schon viel vorinvestiert.

Den Vorwurf müssen sich einzig und alleine die Verhinderer gefallen lassen, die sich wahrscheinlich selber auch einen Bärendienst erwiesen haben. Es wäre an der Zeit, am Flughafen Grenchen mal gründlich über die Bücher zu gehen – und Nägel mit Köpfen zu machen, damit solche und ähnliche Debakel in Zukunft nicht mehr passieren.

Das Ganze ist ein Reputationsverlust sondergleichen, der den Flughafen Grenchen nicht nur viel Geld, sondern auch bei den politischen Behörden, beim Kanton und bei der Bevölkerung einiges an Goodwill kostet.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen