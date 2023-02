Komet fliegt am Mars vorbei Dieser Komet kommt vielleicht nie wieder – ein Hobby-Astronom aus Safnern hat ihn fotografiert In den letzten Tagen ist ein Komet am Firmament erschienen. Er ist auch mit dem Fernglas sichtbar. Hobby-Astronom Marcel Bissegger zeigt ihn in faszinierenden Bildern. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 13.02.2023, 17.00 Uhr

Der Komet C/2023 E3 (ZTF, oben) und der Planet Mars in einer Aufnahme vom 10. Februar. Marcel Bissegger

«In den letzten vier Tagen hatte ich mit dem Wetter Glück, den Kometen C/2023 E3 (ZTF) in den Abendstunden zu fotografieren», berichtet Martin Bissegger, der in den letzten Jahren wiederholt astronomische Phänomene fotografiert und manche Bilder auch dieser Zeitung zur Verfügung gestellt hat.

Bissegger betont dabei, dass der Komet C/2023 E3 (ZTF) auch für Laien ohne spezielle astronomische Ausrüstung auszumachen ist. Die Bilder wurden von Bissegger mit einer Spiegelreflexkamera Canon EOS 80D und einem Zoomobjektiv Sigma 150–500 mm aufgenommen.

Der Komet sei am Firmament auch nicht schwierig zu finden. «In den nächsten paar Tagen hält sich der Komet in der Nähe des rötlichen Planeten Mars auf. Er ist in den frühen Abendstunden hoch oben am Firmament zu finden», erklärt der Hobby-Astronom.

Aufnahme vom 12. Februar (der Mars ist hier oben). Marcel Bissegger

Der Komet zeige sich als diffuser bläulicher Fleck und kann mit einem Feldstecher in einer dunklen Umgebung beobachtet werden. Im Unterschied zum letzten Kometen Neowise vom Juli 2020 ist der Schweif weniger gut sichtbar. «Schon bald wird der Komet für uns unsichtbar in den Weiten des Alls verschwunden sein.»

Vielleicht für immer, wie einschlägigen Astro-Portalen zu entnehmen ist: Das letzte Mal kam der Komet 50'000 vor Christus der Erde so nahe, wie jetzt. Ob er in 50'000 Jahren wieder zu sehen sein wird, ist noch ungewiss. Aufgrund seiner Flugbahnveränderung könnte es sein, dass er das Sonnensystem für immer verlassen wird.

