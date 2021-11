Lengnau: Grossüberbauung kommt bei Anwohnern nicht gut an

Knacknuss Neustart bei der Grossüberbauung Rosenweg in Lengnau, doch Anwohner wollen sich weiter wehren Eine geplante Wohnüberbauung in Lengnau stösst bei Anwohnern weiterhin auf Widerstand. Es geht um Bäume und eine geschützte Hecke. Bis zum 13. Dezember findet die Mitwirkung zur damit einhergehenden Teilrevision der Ortsplanung statt. Margrit Renfer Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

Für die geplante Überbauung Rosenweg müsste in diese Baumhecke eingegriffen werden. mrl

Das Lengnauer Baureglement zur «Zone mit Planungspflicht ZPP 11 Rosenweg» soll dabei angepasst und der Zonenplan geändert werden. Grund dafür ist ein Neustart der Planung durch einen neuen Eigentümer der ganzen Parzelle. Die Änderung bezweckt die Realisierung einer Wohnüberbauung in teilweise verdichteter Bauweise.

Auf dem schmalen, terrassenartigen Landstück zwischen Tulpen- und Rosenweg sind gemäss Vorprojekt 36 Wohneinheiten geplant. Im westlichen Teil Mehrfamilien-, im östlichen Teil zusammengebaute Einfamilienhäuser. Im Bericht zur Auflage sind für die Parkierung, es wird mit 76 Autos gerechnet, eine Einstellhalle und eine Galeriedurchfahrt vorgesehen.

Knacknuss bildet eine Hecke mit Bäumen

Knacknuss in der Planung sind die gemäss Landschaftsprogramm geschützte Hecke mit den markanten Eichen und die Hanglage, was die haushälterische Nutzung der Fläche in der Bauzone erschwert.

1955 wurden die Hecken von den damaligen Eigentümern der Einwohnergemeinde Lengnau kostenlos abgetreten. Im 2014 entschied der Gemeinderat, die Hecke ebenso kostenlos wieder ins Eigentum der Privaten zu übertragen. Der Gedanke war, die Kosten für den Unterhalt wieder diesen zu überlassen.

Plan der Überbauung Rosenweg in Lengnau. mrl

2015 erfolgte eine öffentliche Auflage zur «ZPP 11», damals bereits mit Änderung. Es resultierten drei unerledigte Einsprachen. 2019 holte das Amt für Gemeinden und Raumordnung Stellungnahmen zum Eingriff in die Hecke ein. Es erfolgte eine Sistierungsverfügung. Seit Juni 2020 gehört das 8178 Quadratmeter grosse Grundstück mit einem Anteil von 1876 Quadratmeter Hecke nur noch einem Grundeigentümer.

Aufforstung andernorts geplant

Für den Bau ist der Eingriff in die geschützte Hecke unumgänglich, Teile davon verschwinden definitiv. Die geschützten Eichen sollen gefällt und an anderer Stelle im Dorf neue Eichen gepflanzt werden. Im Erläuterungsbericht heisst es dazu: «Der Schutz von Naturwerten ist nur in speziellen Fällen absolut.» Für die Ersatzpflanzung der Eichen sei ein anderer Standort gefunden worden. Wo, wird noch nicht bekanntgegeben, da sich der Ort in einem Planerlassverfahren befinde.

Die Publikation der Mitwirkung kommt gängig daher. Für Anwohnende ist sie jedoch ohne Vision ökologisch unsensibel. Anwohner sagen, dass es für sie klar sei, dass das Grundstück einmal überbaut werde, jedoch nicht so. Die geschützten Eichen fällen, für die sie seit Jahren eingestanden sind, kommt für sie nicht in Frage.

Kritik auch an der Erschliessung

Ein dreigeschossiger Block nur vier Meter neben der Grenze zum denkmalgeschützten Schibli-Haus ist für sie ebenfalls ein Affront. Ungelöst sei auch die Zufahrt zur gesamten Parzelle und das nicht nur während der Bauzeit. Der Rosenweg schlucke bereits heute den Verkehr kaum. Genauso sei der Mehrverkehr über die Krähenbergstrasse mit den bereits gebauten Mehrfamilienhäusern unverträglich.

Den Anwohnern im Krähenberg ist es ein Rätsel, weshalb Bauzonen für Mehrfamilienhäuser verlangt werden, «die verkehrsmässig überhaupt nicht zu erschliessen sind». Es gehe doch nur ums Geld.

Die Verkehrserschliessung und deren Kosten müssten Bestandteil der ZPP-Änderung sein, fordern sie. Das Ergebnis der Mitwirkung wird sich zeigen. Die «ZPP 11»-Änderung wird in die Teilrevision der Ortsplanung einbezogen und soll dem Souverän im nächsten Jahr vorgelegt werden.

