Kleintheater Grenchen: Zauberer Lionel trat auf

Kleintheater Grenchen Zauberhafte Vorstellung mit Sprachgewandtheit, Wortspielen und Schalk Zauberer Lionel brachte das Kleintheater-Publikum in Grenchen zum Staunen und Schmunzeln. Was ist wahr? Was bloss Fake? Lionel sucht augenzwinkernd Antworten. Und er findet sie. André Weyermann Jetzt kommentieren 26.02.2023, 17.50 Uhr

Zauberer Lionel bei seinem Auftritt im Kleintheater in Grenchen. André Weyermann

Der Zauberer Lionel bescherte den äussert zahlreichen und oft staunenden Zuschauenden im Kleintheater einen unvergesslichen Abend. Was ist wahr? Was bloss Fake? Sind wir alle fremdgesteuert? Selten war es so schwer, das herauszufinden. Gibt es nur eine Wahrheit? Oder vielleicht doch mehrere?

Fragen über Fragen. Lionel sucht augenzwinkernd Antworten. Und er findet sie. Kein Wunder: Als Zauberer beherrscht er das Spiel mit Realität und Illusion wie kein Zweiter. Und natürlich auch mit der Manipulation, die jedoch kaum einmal entlarvt werden kann. Zu subtil führt er das Publikum aufs Glatteis. Da sind keine hektischen Bewegungen auszumachen, er wahrt Distanz, seine Körpersprache wirkt ruhig, beinahe bedächtig, zeugt teilweise gar von einer gewissen Poesie.

Und doch: Er verweist die aus dem Off eingespielten Verschwörungstheorien kategorisch an den Ort, wo sie hingehören. Nun, ganz sicher kann sich der Zuschauende, die Zuschauende nicht sein. Denn, was der charmante Künstler den Anwesenden vorsetzt, ist meist starker Tabak: Da klingeln plötzlich zahlreiche Handys im Publikum. Wahllos aus einer malträtierten Zeitung herausgepickte Hauptwörter erscheinen unverhofft auf einer Leinwand. Ein allein im Kopf eines Zuschauers existierender Begriff wird von ihm zweifelsohne identifiziert. Kartoffeln jonglierend unternimmt er eine Reise durch die Schweiz mit einem krönenden sportlichen Schlagabtausch zwischen Federer und Nadal. Die bereits angesprochenen Substantive ergeben zum Schluss – ein wenig anders angeordnet – den Titel seines Programms.

Als er als Zugabe seine Darbietung, die ihm die Fool US-Trophy, den Oscar der Zauberwelt eingebracht hat, zelebriert, ist die Verwunderung schier grenzenlos. Aus einem Getränkebeutel lässt er nach und nach Milch, Apfelsaft, Cola, und wie es sich für einen gebürtigen Walliser gebührt, auch Fendant herausrinnen und degustieren.

Seine zauberhafte Vorstellung würzt er mit Sprachgewandtheit, treffenden Wortspielen, Schalk und witzigen Anspielungen auf nationale und internationale Persönlichkeiten. Die feine Selbstironie auf seinen Heimatkanton und dessen Besonderheiten krönte einen wahrlich vergnüglichen Abend.

