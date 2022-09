Neues Frauen-Duo leitet das Kleintheater Grenchen

Kleintheater Grenchen Neues Frauenduo leitet das Kleintheater – «Legende» Toni Vescoli macht den Auftakt Das Kleintheater Grenchen steht neu unter einer Co-Leitung. Die neue Führung setzt auf Bewährtes mit viel Qualität und Abwechslung. André Weyermann Jetzt kommentieren 22.09.2022, 12.02 Uhr

Neue Co-Leitung des Kleintheaters: Monika Mengisen (links) und Sabine Hofer. André Weyermann

Toni Vescoli. Christian Beutler/Keystone

Mit einem bekannten Namen, einem Urgestein der Schweizer Musikszene, startet das Kleintheater diesen Samstag in die neue Saison. Es gastiert Toni Vesoli mit seinem Programm «Gääle Mond» und Partner Markus Maggi. Auf die Zuschauenden warten neue und alte Songs, Vescolis unverwechselbare Stimme und Gitarrenspiel, kongenial ergänzt durch seinen Partner an verschiedenen Instrumenten.

Nach zehn erfolgreichen Jahren als Präsidentin übergab Marisa Thöni den Führungsstab im homogenen Team, in welchem man den einen oder anderen Neuzuzug gerne sähe, an das Duo Monika Mengisen und Sabine Hofer: «An Inhalt und Konzept wurde nichts geändert. Wir bieten weiterhin hochkarätige Darbietungen mit viel Kabarett, Musik, Zauberei, Clownerie und Poesie, alte Bekannte wechseln sich ab mit hoffnungsvollen Newcomern», betonen die beiden.

Neues Logo, neues Programmheft

Man könne auf eine treue Zuschauerschar zählen und auch die Unterstützung durch die Gemeinde sei Gold wert, ergänzen sie. Aufgepeppt wurde hingegen das in die Jahre gekommene Logo sowie das Layout des Programmhefts und auch der Auftrittsraum in der Aula des Schulhauses IV wurde einer sanften Auffrischung unterzogen.

Bettina Dieterle. Georgios Kefalas/Keystone

Weiter im Programm geht es am 5. November, wenn Bettina Dieterle ihren «Ego Blues» vorstellt. Mit Wortwitz, Clownerie und ihrer Scharfzüngigkeit seziert die Helene Fischer der Wohlstandsverwahrlosten ihren Alltag und sinniert über eine offensichtlich immer egoistisch und narzisstisch agierende Gesellschaft. In den Irrungen und Wirrungen während des Lockdowns und der Coronakrise geschrieben, setzt sich der «Ego Blues» mit den aktuellen und brisanten Thematiken des 21. Jahrhunderts auseinander. Betty Dieterle nimmt nicht nur die Mächtigen, sondern auch sich selbst und ihre Verhaltensweisen gnadenlos auf die Schippe.

Kilian Ziegler, Olten, Trimbach, Poetry-Slam, Texter, Wortakrobat, Slam-Poet zvg/Oltner Tagblatt

Es folgen am 3. Dezember Kilian Ziegler & Samuel Blatter mit «Geschickt». Mit Wortspielen als ihr Markenzeichen drücken die beiden jedem Thema geschickt ihren Stempel auf. Ihr drittes Programm ist eine temporeiche Liebeserklärung an den Brief im Post-Post-Zeitalter – ganz nach dem Motto: «Kommunikation ist immer noch die beste Unterhaltung.» Slam-Poetry, Kabarett und Musik – das volle Paket! Alles, ausser B-Post.

Das Duo Luna-tic in Laufenburg – komisch bis ins Detail. Peter Schütz/Aargauer Zeitung

Nicht verpassen sollten die Theaterfans am 16. Dezember das Duo Luna-tic mit Olli und Claire, wo burschikoser Humor auf komödiantische Eleganz trifft. Die beiden Künstlerinnen, welche im Kleintheater schon mehrmals begeistert haben, befinden sich dem Vernehmen nach auf Abschiedstour und haben sich Sophokles «Antigone» vorgenommen. Das kann ja heiter werden. Auf jeden Fall ist ein Blick hinter die Kulissen zweier Heldinnen der besonderen Art garantiert: urkomisch, voller Temperament und furchtbar tragisch.

Im neuen Jahr (Sonntag, 22. Januar, 17.00) beehrt Sarah Hakenberg, die mit dem Deutschen Kabarettpreis ausgezeichnete Liedermacherin, das Kleintheater «Wieder da!» verspricht eine Menge neuer mitreissender Schmählieder, raffinierter Protestsongs und unverfrorener Ohrwürmer: über schadenfrohe Vermieter zum Beispiel, unentspannte Eltern und über amerikanische Präsidenten.

Lionel Dellberg. Markus Forte (neue Lz)/Neue Luzerner Zeitung

Zauberei, aber nicht nur ist am 24. Februar mit Lionel angesagt. Sein Können hat Lionel bereits viel internationale Anerkennung eingebracht: 2021 hat er als erster Schweizer überhaupt die Fool-Us-Trophy in den USA gewonnen. Der Preis gilt als Oscar der Zauberwelt. Seit Jahren widmet sich der Walliser der menschlichen Wahrnehmung und der Täuschung einer oder mehrerer unserer fünf Sinne. Nun hat Lionel in «Deine Wahrheit» das Spannungsfeld zwischen Realität und Illusion in einer eigenen Theaterproduktion erforscht.

Frauenfeld 28.01.2022 TG Manuel Stahlberger im Eisenwerk. Benjamin Manser

Am 10. März springt Manuel Stahlberger über den eigenen Schatten. Seine Geschichten und Lieder kommen eher auf Schleichwegen daher. Nun soll er den Zampano geben. So weit die Idee. Aber: Soll man dem Schein trauen oder hat der Schatten doch die besseren Geschichten auf Lager? Ein Abend mit Liedern, Bildern und einem Versuch von Glamour.

Schliesslich gibt es am 31. März eine spannende Neuentdeckung zu machen. In ihrer ersten Eigenproduktion «Du hast keine Chance, packe Sie!» wandeln Trio Tria auf den Spuren eines griechischen Antihelden. Es ist ein kabarettistisches Stück über Sisyphos und den bürokratischen Wahnsinn mit Sprache, Rhythmus und Bewegung.

www.kleintheatergrenchen.ch, Aufführungen jeweils um 20.15, ausser sonntags

