Grenchen: Bettina Dietterle und Marianne Racine im Kleintheater

Kleintheater Grenchen Das Programm Ego Blues von Bettina Dietterle ist ein musikalisch-kabarettistisches Vergnügen Die gebürtige Basler Kabarettistin, Regisseurin und Körpertherapeutin Bettina Dietterle trat mit ihrer Kollegin Marianne Racine im gut besetzten Saal der Aula des Schulhauses IV in Grenchen auf. Das Programm Ego Blues ist entstanden in den Irrungen und Wirrungen der Coronakrise. André Weyermann 06.11.2022, 16.30 Uhr

Bettina Dietterle (rechts) und Marianne Racine im Programm Ego Blues im Parktheater Grenchen. André Weyermann

Das war ein explosiver Auftritt im besten Sinne, den Bettina Dieterle mit ihrer kongenialen Partnerin, der Pianistin und Jazzsängerin Marianne Racine, auf das Parkett des Kleintheaters legte. Ego Blues heisst das Programm, in dem die gebürtige Baslerin lustvoll, wütend, manchmal absurd, aber auch mit leisen Zwischentönen die Welt, die «uns gerade um die Ohren fliegt», seziert. Politisches Kabarett der gehobenen Klasse.

Fadengerade viele Aussagen und doch meist wunderbar kaschiert mit Wortspielen, Alliterationen, satirischen Ausflügen und mit bemerkenswert origineller Musik. Ego Blues ist entstanden in den Irrungen und Wirrungen der Coronakrise und wurde doch offensichtlich adaptiert.

Die beiden Künstlerinnen gehen in etwa auf alles los, was im Moment schiefläuft auf dieser Erde: Klimawandel, unzähmbare und unberechenbare Despoten an der Macht, eine zaudernde Schweizer Antwort auf vieles, Verschwörungstheorien, aus den Fugen geratene Digitalisierung.

Das Programm ist klug, glasklar und unterhaltsam

Die Feministin Dieterle lässt die Chance auch nicht aus, auf die immer noch nur ansatzweise erfolgte Akzeptanz der Frauen als zumindest gleichwertige Partnerinnen in der Gesellschaft hinzuweisen. Schwere Kost? Vielleicht. Aber Dieterle und ihre Kollegin meistern dies mit viel Eloquenz, beinahe schon anarchisch anmutender Leichtigkeit und mit einer mehr als nur gehörigen Portion Selbstironie und sorgen so für viel Vergnügen im gut besetzten Saal in der Aula des Schulhauses IV.

Die Reise durch den Wahnsinn des heutigen Alltages, unser teilweise egoistisches und narzisstisches Verhalten wird dabei ganz schön durch den Kakao gezogen. «Natürlich ist das Programm politisch», meinte die Kabarettistin, Regisseurin und Körpertherapeutin kürzlich in einem Interview.

«Unser Planet steht in Flammen. Wir gehen mit uns Menschen schrecklich um.»

Dieterle versucht entgegenzuhalten: klug, glasklar, musikalisch, wortgewandt und doch auf eine unterhaltsame Art und Weise.