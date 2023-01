Neuer Förderverein für klassisches Ballett in Grenchen

Klassisches Ballett Neuer gemeinnütziger Verein soll die Ballettschule Grenchen unterstützen und den klassischen Tanz fördern Die vergangenes Jahr gegründete Ballettschule Grenchen hat sich gut etabliert. Damit auch auf längere Sicht der Unterricht in klassischem Ballett und Charaktertanz gesichert werden kann, soll ein Förderverein gegründet werden. Oliver Menge Jetzt kommentieren 23.01.2023, 05.00 Uhr

Lyudmyla Shumeyko ist ukrainische Choreografin und Ballettlehrerin, die mit ihrer Tochter aus Kiew geflüchtet ist und jetzt in der Region unterrichtet. Oliver Menge

Lyudmyla Shumeyko ist letztes Jahr mit ihrer Tochter aus der Ukraine geflohen und nun daran, sich hier eine neue Existenz aufzubauen. Die professionelle Tänzerin, Choreografin und Tanzpädagogin unterrichtet seit ein paar Monaten im Kulturraum des World Music Forums in der Buserarena sowie stundenweise an der Tanzschule Balladyum und einer Tanzschule in Jegenstorf. Ihr Ziel ist es allerdings, in Grenchen etwas Neues aufzubauen, sich dauerhaft eine neue Existenz zu schaffen.

Unterstützt wird sie dabei unter anderem von Gabriela Mathys, die die Administration erledigt. Unter anderem nimmt Mathys die Anmeldungen für die Unterrichtsstunden entgegen und macht die Koordination. Waren zu Beginn erst nur die ganz Kleinen im Unterricht bei Lyudmyla Shumeyko, so gibt es inzwischen auch Klassen für Fortgeschrittene.

Ein Blick in den Unterricht bei den Fortgeschrittenen. zvg

Das Erbe von Barbara Bernard erhalten

Jahrzehntelang war Grenchen eine gute Adresse für klassisches Ballett, dank Barbara Bernard, die hier eine über die Region hinaus renommierte Ballettschule führte. Etliche Elevinnen aus ihrer Schule kamen zu internationalem Ruhm, schafften die Aufnahmeprüfungen für einige der besten Ballettschulen weltweit in England oder Deutschland und landeten schliesslich in den Ballett-Companys grosser Theater.

Mit Bernards Tod im Dezember 2021 tat sich in Grenchen eine Lücke auf, die bisher nicht geschlossen werden konnte. Schülerinnen und auch Schüler – von denen es einige wenige gab – mussten für den Unterricht in klassischem Ballett nach Biel, Solothurn oder Bern ausweichen.

Lyudmyla Shumeyko demonstriert die Haltung der Hände. Oliver Menge

Ein Glücksfall für die Stadt Grenchen

Dass ausgerechnet eine Koryphäe wie Lyudmyla Shumeyko wegen des Kriegs in ihrer Heimat aus der Ukraine nach Grenchen flüchten musste, ist eine Art Glücksfall; auch wenn das zynisch klingen mag, angesichts der schrecklichen Ereignisse in ihrem Heimatland. Doch die Ukrainerin stellte unter Beweis, dass sie gewillt ist, sich hier eine neue Existenz aufzubauen.

Lyudmyla Shumeyko Seit ihrem vierten Lebensjahr beschäftigt sich Lyudmyla Shumeyko mit Choreografie. Selber übte sie klassischen Tanz und Charaktertanz aus. Sie trat erfolgreich auf den besten Bühnen der Ukraine und der ehemaligen Sowjetunion auf, war Solistin einer der besten choreografischen Truppen der Ukraine, der Kunstschule Zhytomyr. Lyudmyla Shumeyko hat über zehn Jahre in der Kunstschule in Zhytomyr Kinder im Alter von 4 bis 16 Jahren individuell und in Gruppen in klassischem Tanz, Volkstanz und Tanztechnik unterrichtet. Sie war ausserdem als stellvertretende Direktorin dort tätig. Ferner hat sie eine Universitätsausbildung in der Fachrichtung Pädagogik, Kinderpsychologie und Choreografie abgeschlossen. Ihre Schülerinnen und Schüler haben an Wettbewerben erfolgreich abgeschlossen und wurden mehrmals ausgezeichnet. Der Unterricht wird auf der systematischen Grundlage organisiert, mit dem Schwerpunkt auf der Vermittlung von neuen Bewegungen und der Verbesserung der schon vorhandenen Fertigkeiten.

Neuer Verein als Trägerschaft für die Finanzierung

Das hat man auch bei der Stadt bemerkt. Und beschlossen, die Sache mit einer Anschubfinanzierung zu unterstützen, wie der Kinder- und Jugenddelegierte Mike Brotschi auf Anfrage mitteilt. Von ihm geht auch die Initiative aus für den neuen Verein zur Förderung des klassischen Tanzes in Grenchen, der nun gegründet werden soll.

Denn die Anschubfinanzierung, mit der beispielsweise die Miete des Kulturraums in der Buserarena bezahlt wird, ist zeitlich befristet – wie auch die Mietdauer – bis Ende März. Man erhofft sich, das Mietverhältnis verlängern zu können und über den neuen gemeinnützigen Verein zu organisieren respektive zu finanzieren. Andere Lokalitäten, die sich für Ballettunterricht eignen würden, waren in Grenchen bisher nicht zu finden.

Der Verein soll die Trägerschaft der Ballettschule Grenchen bilden. Geplant sind später auch Contests und Wettbewerbe in Grenchen. Wer den Vorstand des Vereins und dessen Präsidium übernehmen soll, ist noch nicht klar. Man sei mit möglichen Kandidatinnen und Kandidaten im Gespräch, heisst es seitens der Stadt. Lediglich die Statuten wurden festgehalten sowie ein jährlicher Mitgliederbeitrag von 60 Franken für Einzelmitglieder und 250 Franken für Firmen.

Um Interessentinnen und Interessenten einen Einblick in den Unterricht zu ermöglichen, plant Lyudmyla Shumeyko am 28. Januar ab 14 Uhr einen Tag der offenen Tür in der Ballettschule Grenchen.

