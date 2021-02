Kirchen Tiere willkommen: 30 Minuten Musik und Besinnlichkeit in der Staader Kapelle Anfang Jahr haben die Kirchen ein neues, niederschwelliges Angebot in der Kapelle Staad gestartet. Jeden Sonntag um 16 Uhr heisst es dort «Lichtblick zur Woche». Es richtet sich an die Spaziergänger an der Aare. Andreas Toggweiler 21.02.2021, 05.00 Uhr

In der Staader Kapelle sind sonntags Ausflügler willkommen. Andreas Toggweiler

«Wer mit der Natur in Verbindung kommt, begegnet der Schöpfung. Spazierengehen, sich auf den Weg machen – kann ein Sinnbild für unser Leben sein», heisst es in einer Mitteilung zu einem neuen Angebot der Kirchen, das am 1. Januar gestartet wurde. An der Aare, «dem schönsten Fluss der Schweiz», wie es heisst, trifft man südlich von Grenchen in Staad auf die 1715 erbaute und dem heiligen Nikolaus geweihte Kapelle. Seit Januar 2021 will sie wöchentlich zur besonderen Quelle – zum spirituellen Rastpunkt werden.