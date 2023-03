Uhrenpatrons verhalfen der Kirche zum Durchbruch

Kirchen-Jubiläum Blick in die 150-jährige Geschichte zeigt: Die Grenchner Uhrenpatrons verhalfen den Christkatholiken zum Durchbruch Die Christkatholische Kirche feiert mit einer Ausstellung ihr 150-Jahre-Jubiläum. Die jüngste und bei weitem kleinste der drei Landeskirchen ist auch in Grenchen vertreten, wo sie einst stark von den lokalen Uhrenpatrons gefördert wurde. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 01.03.2023, 17.00 Uhr

René Meier, Präsident der Christkatholischen Kirchgemeinde inmitten der Jubiläumsausstellung, die ab Donnerstag zu sehen ist. Oliver Menge

Alles begann mit dem ersten Vatikanischen Konzil von 1869/1870, das den Papst als unfehlbar erklärte. Liberale Katholiken in der Schweiz konnten dies nicht hinnehmen und gründeten an verschiedenen Orten vorab Vereine freisinniger Katholiken, dann Christkatholische Kirchgemeinden; zuerst in Magden im Fricktal, später auch im Kanton Solothurn und anderswo.

Auffällig ist, wie stark sich damals die freisinnigen Industriepatrons für die neue Kirche ins Zeug legten: die Bally in Schönenwerd und die Uhrenpatrons Urs, Adolf und Josef Schild in Grenchen.

«Es war eine Zeit, wo durch diese Konflikte ganze Familien auseinandergerissen wurden», sagt René Meier, langjähriger Präsident der Christkatholischen Kirchgemeinde in Grenchen. Wer die aktuellen «Uhrmacherin»-Romane der Grenchner Autorin Claudia Dahinden liest, bekommt eine rechte Portion der damaligen Kulturkampfatmosphäre mit.

Christkatholische Kirche Grenchen, von der Bielstrasse aus gesehen. Bild: Urs Byland

Archiv war vom Zerfall bedroht

René Meier ist nicht nur Kirchgemeindepräsident, sondern hat sich in letzter Zeit intensiv mit der Geschichte der Kirchgemeinde befasst. «In der Coronazeit hatte man Zeit für solche Dinge», erklärt Meier. Anlass war aber auch, dass die Archivmaterialien akut gefährdet waren. «Die Lagerung in einem unbelüfteten Stahlschrank in der Sakristei hat ihnen arg zugesetzt, es waren diverse Notmassnahmen nötig», erklärt Meier.

Innenraum nach der Renovation im Jahr 2010. Bild: zvg

Die Sichtung der umfangreichen Akten hat ihn bestens mit der Geschichte der Kirchgemeinde vertraut gemacht. Für einen Vortrag im Rahmen der Jubiläumsveranstaltungen hat sich Meier zudem aus verschiedenen weiteren Quellen kundig gemacht.

National gesehen kam es 1871 zur Gründung des «Schweizerischen Vereins freisinniger Katholiken». 1871 wird auch Pfr. Paulin Geschwind (Starrkirch-Wil) exkommuniziert.

Es begann mit einer Vereinsgründung

Erhalten in den Akten ist das erste Protokollbuch des «Christkatholischen Vereins» Grenchen. Dieses verzeichnet am 8. Juni 1877 die erste Sitzung des «Initiativ-Comites» zur Gründung einer Christkatholischen Gemeinde (10 Anwesende). Am 21. Juli sind bereits 21 Personen erwähnt. Im selben Jahr hiess es nämlich seitens der Grenchner Katholiken: Pfarrer Arnold Bobst hat die Eusebiuskirche entweiht!

Am 24. März 1881 gründeten dann 116 der 357 Katholiken die Christkatholische Kirche. «Grenchen hatte damals 615 Stimmberechtigte, also erwachsene Männer», erklärt Meier. 1894 stellte das Bundesgericht die Existenz der Christkatholischen Kirche in der Schweiz rechtlich fest. Im Jahr 1896, am 15. März, wurde nach harten Verhandlungen auch in Grenchen ihr Kirchenvermögen ausgeschieden.

Im Jahr 2015 wurde das Kreuz durch den «Engel» von Roman Candio ersetzt. BIld: zvg

1895 wurde ein Kirchenchor gegründet, und am 2. Juni 1902 weihte Bischof Eduard Herzog die Kirche ein. Aus diesem Anlass fand hier auch die 28. Synode statt. Sogar eine Speisekarte der Synode im Bad und Kurhaus Bachtelen ist erhalten geblieben (heute in Privatbesitz in Biel). Frühe Bilder zeigen die neue Kirche in noch wenig bebauter Umgebung.

1921 wurde ein Frauenverein gegründet und 1927, also 25 Jahre nach der Einweihung, bekam die Christkatholische Kirche ihre Glocken (aus der Giesserei H. Rüetschi AG, Aarau). Sie ertönen bis heute in as, c, es und f und sind zwischen 140 und 650 Kilogramm schwer. Läuten tun sie allerdings nur vor Gottesdiensten und Kasualien. Der Stundenschlag erfolgt in Grenchen nur durch die Eusebius- und Zwinglikirche.

René Meier, Präsident der Christkatholischen Kirchgemeinde, hat eine Präsentation zur lokalen Geschichte zusammengestellt, die an der Ausstellung zusätzlich auf einem Bildschirm zu sehen sein wird. Bild: Oliver Menge

Was glauben Christkatholiken? Durch Übernahme des Begriffs «Christkatholiken» als Selbstbezeichnung wollte die Christkatholische Kirche unterstreichen, dass ihrer Überzeugung nach allein Christus – und nicht der Papst – das Haupt der Katholischen Kirche sei. Die Römisch-Katholische Kirche ist hierarchisch strukturiert, die Christkatholische bischöflich-synodal. Bischof und Nationalsynode entscheiden wenn immer möglich im Konsens. Christkatholische Pfarrer dürfen heiraten, und es werden seit 1999 auch Frauen ordiniert. Laut Bundesamt für Statistik zählt die Kirche in der Schweiz rund 8000 erwachsene Mitglieder (ab 15 Jahren).

Interessant ist, dass am 4. Dezember 1927, am Tag des Glockenaufzugs, auch die reformierte Zwinglikirche ihre vier (ungleich grösseren) Glocken erhielt. Das ist kein Zufall. Die christkatholischen Uhrenpatrons haben nämlich auch der in Grenchen aufkommenden Reformierten Kirche viel Sympathie entgegengebracht. Theodor Schild verkaufte den Reformierten Land auf dem heutigen Kirchenhügel.

Das Pfarrhaus, «Pfarrhof» genannt, befand sich im einstigen Lindenschulhaus zuoberst an der Absyte; eine Steintafel erinnert heute daran. Später residierten die christkatholischen Pfarrfamilien viele Jahre in der «Michel-Villa», danach war das Pfarrhaus unten an der Dählenstrasse.

Natürlich «menschelte» es auch in der neuen Kirche gelegentlich. René Meier erwähnt eine Wahlbeschwerde im Jahr 1933, die zur Demission des Kirchgemeindepräsidenten führte und zu einem Skandal um den Kirchgemeindeverwalter im Jahr danach. Es ging natürlich ums Geld … «Aber heute lässt sich nicht mehr alles im Detail eruieren», berichtet René Meier.

Nach den Frauen organisierten sich 1946 auch die Männer in der Kirchgemeinde, und 1952 – am 23. November – wurde die neue Orgel anlässlich des 75-Jahre-Jubiläums der Kirchgemeinde eingeweiht. Auch hatten die «Töchtervereinigung» und die Jugendgruppe «Constantia» viele Jahre Bestand.

Grosse Pläne in den 1960er-Jahren. Plan für ein kirchliches Zentrum von 1965 von Architekt Richard Straumann. Bild: zvg

In seinem Vortrag vom 15. März wird Meier noch etliche interessante Dokumente aus 150 Jahren Kirchengeschichte zeigen können, so etwa Pläne zum Bau eines Kirchgemeindehauses aus dem Jahr 1960 vom Architekten und FC-Grenchen-Goalie Carlo Campoleoni. Es wurde nie gebaut.

Auch nicht weiterverfolgt wurde ein weiterer Entwurf für ein kirchliches Zentrum aus dem Jahr 1965 von Richard Straumann. 1971 eskalierte ein gemeindeinterner Streit über Kirchenmusik. Die Zwölftonmusik von Micheelsen war selbst manchen liberalen Christkatholiken zu viel.

Höchste Mitgliederzahl betrug 528

Die höchste ihm bekannte Mitgliederzahl der Grenchner Kirchgemeinde ist 528. Meier: «Das genaue Jahr ist klar festgehalten, aber wegen eines Missgeschickes mit einem Datentransfer habe ich es heute nicht präsent», sagt Meier zur zeitlichen Verortung des Zenits.

1975 wurde der «Pavillon» gebaut, das heutige Kirchgemeindehaus unmittelbar nördlich der Kirche. Das 100-Jahre-Jubiläum wurde 1977 gefeiert, und ab 1981 bringen die drei neuen Kirchenfenster Farbe in den Kirchenraum. Zwei haben Roman Candio als Künstler vermerkt, eines stammt von Hans Stocker.

Budget der Kirchgemeinde von 1884. zvg Der Kirchenchor Melodia im Jahr 1909 zvg Zur Einweihung der Kirche 1902 fand die nationale Synode in Grenchen statt. Speisekarte des Banketts im «Bad und Kurhaus Bachtelen» zvg Die Kirche und das Schulhaus III 1913 in einer Ansicht aus dem Buch «Gruss aus Grenchen» von Hans Kohler. zvg Blick in die Kirche 1932 zvg Die neue Orgel von 1952 zvg Plan eines Kirchgemeindehauses vom Architekten und FC-Grenchen-Goalie Carlo Campoleoni um 1960 zvg Ansicht von Norden nach dem Bau des Pavillons 1975. Die Platanen stehen heute nicht mehr. zvg Aktueller Tabernakel von Benjamin Friedli. zvg

Die letzte grosse Renovation der Kirche datiert von 2010. Seither ist auch der ungewöhnliche, moderne Tabernakel von Benjamin Friedli zu sehen und seit 2015 der Engel, wiederum von Roman Candio, der das Kreuz im Altarraum ablöste.

Die Kirche aus Bruchsteinmauern sei baulich in einem recht guten Zustand, berichtet Meier, allein der Turm könne nach 1987 wieder einmal eine Renovation vertragen. Weniger rosig sieht die Situation bei der Mitgliederzahl der Kirche aus. Sie beträgt noch etwa hundert Personen. Gottesdienste finden zweimal im Monat statt, die Gemeinde wird geistlich seit November 2022 von Pfarrer Christoph Schuler (Bern) betreut.

Rahmenprogramm Am Donnerstag, 2. März, um 19 Uhr, findet die Vernissage der Ausstellung «Unterwegs – 150 Jahre Christkatholische Kirche der Schweiz» mit Pfarrer Christoph Schuler und der Kunsthistorikerin Roswitha Schild statt. Die Ausstellung ist am 8., 15. und 22. März von 14 bis 18 Uhr frei zugänglich. Am 15. März um 19 Uhr referiert René Meier zur Geschichte der lokalen Kirchgemeinde und am 23. März um 19 Uhr Pfr. em. Dr. Klaus Wloemer zur christkatholischen Kirchenmusik (Finnisage). Anmeldung zu den Anlässen erwünscht, unter 079 333 63 93.

