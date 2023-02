Nur eine Schulklasse dabei Kinderumzug Grenchen: Weniger Kinder, aber nicht weniger Spass Der Kinderumzug der Grenchner Fasnacht wurde wegen der Sportferien extra auf den Fasnachtsdienstag verschoben. Aber nur eine einzige Schulklasse nahm daran teil. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 21.02.2023, 18.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kinderumzug an der Grenchner Fasnacht 2023: Die Kindergärten Perron 3 und Witmatt zeigt Bäume im Wandel der Jahreszeiten. Oliver Menge

Am Kinderumzug in Grenchen nahmen diesmal weniger Gruppen teil als früher, nämlich 13. Im Jahr 2019 waren es noch 24 Gruppen. Eine Spurensuche dieser Zurückhaltung bringt mehrere Ursachen an den Tag. So sei nicht klar gewesen, ob dieses Jahr überhaupt ein Kinderumzug stattfindet, da die Fasnacht in die Sportferien fällt, ist etwa zu vernehmen. Nach den diversen Coronafasnachten wurde unter den Organisatoren sogar diskutiert, die Fasnacht auf vier Tage zu «komprimieren» und den Böögg schon am Sonntag nach dem Umzug zu verbrennen.

So weit ist es allerdings nicht gekommen. Tradition geht vor. Was die mickrige Beteiligung der Grenchner Schule betrifft, sei Unsicherheit ausschlaggebend gewesen. So tönt es jedenfalls von Lehrerseite. Man habe erst im Dezember erfahren, dass es einen Kinderumzug gebe und habe sich schon anders orientiert, war etwa zu hören. Fasnachtsseitig heisst es allerdings, man habe dies bereits im November kommuniziert.

So oder so ist es den Lehrerinnen und Lehrern freigestellt, ob sie am Kinderumzug der Fasnacht mitmachen. Manche wechseln ab: ein Jahr sind sie an der Kürbisnacht dabei, im anderen Jahr an der Fasnacht. Immerhin waren dieses Jahr einige Kindergärten dabei, verschiedene Spielgruppen und Kitas. Aber nur eine einzige Schulklasse. Es ist die Klasse 1m von Regula Zimmermann, Lehrerin im Haldenschulhaus.

Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Kita Villa Momo Nimm das Leben mit Humor Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Kita Pepe (Büren a.A.) Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Spielgruppe Lollipop Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Kita Villa Momo Nimm das Leben mit Humor Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Kita Villa Momo Nimm das Leben mit Humor Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Kita Villa Momo Nimm das Leben mit Humor Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug 1M Halden se la wi Zauberer si Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug 1M Halden se la wi Zauberer si Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Kiga Freimatt / Eichholz wir retten den regenwald Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Alt-Obernarr Diego Kummer mit seiner Tochter Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Ihr hat es nicht gefallen.... Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Publikum Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug KiGa Perron 3 Witmatt Bäume im Wandel der Jahreszeiten Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug KiGa Perron 3 Witmatt Bäume im Wandel der Jahreszeiten Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Kita Pepe Büren Kunterbunte Schmetterlinge Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Kita Pepe Büren Kunterbunte Schmetterlinge Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Kita Pepe Büren Kunterbunte Schmetterlinge Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Kita Bachtelen Schmetterlinge und Raupen Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Kita Bachtelen Schmetterlinge und Raupen Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Spielgruppe Lollipop Bunti Härzli Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Schuelschwänzer Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Schuelschwänzer Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Familienverein Quallen Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Spielgruppe Pinocchio LOGO LEGO Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Spielgruppe Pinocchio LOGO LEGO Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Kita Villa Momo Nimm das Leben mit Humor Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Kita Villa Momo Nimm das Leben mit Humor Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Kindergarten Ruffini Zaubermärchen Mit Ehrenober Heinz Westreicher und Obernarr Patrick Meier Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Kindergarten Ruffini Zaubermärchen Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug 1M Halden: se la wi zauberer si Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Kiga Freimatt / Eichholz Wir retten den Regenwald Oliver Menge Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Schnurriwagen. Oliver Menge Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Ein Mädchen aus dem Publikum Oliver Menge / Nikon Z6 Grenchner Fasnacht 2023 Kinderumzug Kita Villa Momo Nimm das Leben mit Humor Oliver Menge / Nikon Z6

Sie habe über die Weihnachtsferien Kostüme kreiert, erzählt Zimmermann. Es sei ja nicht das erste Mal, dass die Fasnacht in die Sportferien falle. Ihre ABC-Schützen haben nun den Kinderumzug als effektvoll glitzernde Zauberer verschönert.

Tiere und Pflanzen bevölkern das Stadtzentrum

Nochmals zeigte sich das fasnächtliche Wetter am Dienstag von seiner freundlichen Seite und die Kinder konnten bei besten Verhältnissen ihre Sujets präsentieren. Auffallend, dass viele Gruppen als Tiere oder Pflanzen unterwegs waren. Die Kindergärten Perron 3 und Witmatt verkleideten sich als Bäume in verschiedenen Jahreszeiten. Die Kindergärten Freimatt und Eichholz paradierten als bunte Vögel – zum Schutz des Regenwaldes.

Schmetterlinge und Raupen sind bei der Kita Bachtelen Trumpf, ebenso bei der Kita Pepe aus Büren a. A. Quallen waren beim Familienverein Grenchen aus durchsichtigen Regenschirmen. Die Spielgruppe E4Kids inszenierte eine Pinguin-Invasion – und machte noch fleissiger Werbung für ihr Angebot.

«Logo Lego» hiess das Motto der Spielgruppe Pinocchio und die Spielgruppe Lolipop aus Lengnau machte aus dem ganzen eine Herzenssache. So wie Fasnacht eben sein muss: mit viel Konfetti, guter Laune und vielen, vielen bunten Herzli. Als Rotkäppchen inszenierte sich der Kindergarten Ruffini und die Kita Villa Momo nahm das Leben mit Humor – was sich in der bunten Farbenvielfalt der Gruppe zeigte.

Die Kita Villa Momo nimmt das Leben mit Humor. Oliver Menge

Alles sehr zur Freude der Zuschauerinnen und Zuschauer, die da und dort anerkennenden Applaus ertönen liessen. Für die Kinder gab's nach dem Umzug gratis Verpflegung und der Lunapark lockte Gross und Klein, noch lange zu bleiben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen