Kindertagesstätten Das Bachtelen übernimmt am 1. Januar drei Kinderkrippen in Grenchen Das Sonderpädagogische Zentrum Bachtelen in Grenchen wird nächstes Jahr einen Wachstumsschub verzeichnen. Auf 1. Januar 2023 übernimmt es die städtischen Kinderkrippen und eine private Krippe. Im Schuljahr 2023/2024 kommt dann auch die HPSZ Grenchen dazu. Andreas Toggweiler 1 Kommentar 28.12.2022, 05.00 Uhr

Die Verantwortlichen der Kindertagesstätten Bachtelen (von links): Jara Fluri, Monika Zoss (Leiterin), Stefanie Giger und Aurora Ferrara zusammen mit Bachtelen-Gesamtleiter Gustav Keune. Bild: Bruno Kissling

Kindertagesstätten Bachtelen – so wird eine neue Abteilung heissen, die ab Jahreswechsel operativ ist. Ab 1. Januar 2023 gehören die Kindertagesstätten Teddybär, Villa Kunterbunt und Märlihus in Grenchen zum Bachtelen. Selbständig bleibt weiterhin die private «Seniokita» in der neuen Überbauung Sunnepark beim ehemaligen Spital.

«Das Bachtelen heisst die Kinder, ihre Familien und die Mitarbeitenden herzlich willkommen. Die Leitung freut sich, dass Familien in Grenchen unter dem Dach des Bachtelen ihre Kinder weiterhin in einer liebevollen Umgebung von qualifizierten Fachpersonen betreuen lassen können.»

Dies sagte Bachtelen-Gesamtleiter Gustav Keune kurz vor Weihnachten, als er die Kita-Verantwortlichen unter der Leitung von Monika Zoss zu einem Fototermin für die Presse im Kindergarten des Bachtelen zusammenrief. Das Bachtelen, das sich immer wieder an aktuelle pädagogische Bedürfnisse anpasst, steigt mit dieser Abteilung erstmals in den Bereich der vorschulischen Kinderbetreuung für Kinder ohne spezielle Bedürfnisse ein.

«Erstmals kann das Bachtelen eine familienergänzende Betreuung für die breite Öffentlichkeit anbieten. Das ist nicht nur eine Erweiterung, sondern auch eine Bereicherung für uns», meint Keune.

Aufgabe nicht von sich aus gesucht

Das Bachtelen hat diese Aufgabe aber nicht von sich aus gesucht. Vielmehr kam die Initiative von der Stadt Grenchen aus, welche sich nicht zuletzt auch aus Kostengründen von dieser Aufgabe trennen wollte. Die Politik war sich nach einem längeren Diskussionsprozess einig, dass der Betrieb der Kinderkrippen «privatisiert» bzw. aus dem städtischen Aufgabenportfolio ausgelagert werden soll. Die Politik beschloss ebenfalls die Finanzierung über Betreuungsgutscheine.

Der Weg der (städtischen) Kitas zum Bachtelen hat im Mai 2021 begonnen, als die Stadt Grenchen verschiedene lokale gemeinnützige und privatrechtliche Trägerschaften angefragt hat, die städtischen Kitas Villa Kunterbunt und Märlihus zu übernehmen. Das Bachtelen habe die Anfrage eingehend unter Einbezug eines externen Projektleiters geprüft, berichtet Keune.

Im Zuge von weiterführenden Diskussionen sei man zudem in Kontakt mit dem privat geführten Verein Kita Teddybär getreten. Auch für diese Krippe kam eine Führung unter der Trägerschaft Bachtelen in Frage, weshalb der Verein Kita Teddybär nun per Ende Jahr aufgelöst wird.

Nach intensiven Vorbereitungs- und Konzeptarbeiten war für das Bachtelen klar, das familienergänzende Angebot mit den drei Kitas zu übernehmen und weiterzuentwickeln. Als Leiterin dieses Angebots steht Monika Zoss interessierten Familien gern für Auskünfte zur Verfügung.

Reibungsloser Übergang

Der Übergabeprozess ist nach Einschätzung Keunes reibungslos verlaufen: «Projektleiter André Naef von der Helvetia Partner AG hat mit grossem Fachwissen und Engagement Gespräche mit Vertretern der Stadt, dem Bachtelen und den beiden städtischen Kitas organisiert und die ganze Planung aufgegleist», erklärt er.

Die Unterlagen zum Erteilen einer entsprechenden Betriebsbewilligung zum Führen von Kindertagesstätten liegen dem kantonalen Amt für Gesellschaft und Soziales vor. Dieses habe die Betriebsbewilligung bereits mündlich zugesagt.

Die drei Kindertagesstätten haben je 36 Plätze. Der Betrieb im neuen Jahr beginnt am 3. Januar. Es hat nach Angaben der Verantwortlichen noch freie Plätze. Die Kinderkrippen sind das ganze Jahr über von Montag bis Freitag von 06.30 Uhr bis 18.30 in Betrieb. Ein Team von 35 Mitarbeitenden ist für diesen Service verantwortlich. Betreut werden Kinder bis (und mit) Kindergartenalter.

Das Finanzierungsmodell der Kinderkrippen ändert sich ebenfalls per 1. Januar 2023. Grenchen führt, analog zu verschiedenen Nachbarstädten, Betreuungsgutscheine ein. Diese werden je nach Einkommensverhältnissen subventioniert: Ein Betreuungsplatz kostet 125 Franken im Tag. Auf der maximalen Subventionsstufe zahlen die Eltern hingegen nur den Minimalbetrag von 30 Franken pro Tag selber.

Auch für hohe Einkommen

Subventioniert werden Betreuungsplätze bis zu einem Einkommen von maximal 200'000 Franken, was eine sehr grosszügige Regelung ist.

Die Anleitung für einen Bezug von vergünstigten Gutscheinen sind auf der Website der Stadt Grenchen aufgeführt.

Eine weitere Veränderung im Bachtelen folgt bereits auf den nächsten Schuljahrwechsel. Auf diesen Zeitpunkt übernimmt das Bachtelen vom Kanton den Standort Grenchen der Heilpädagogischen Sonderschule HPSZ. Zusammen mit den Angestellten der integrierten Kitas werden dann im ganzen Kanton Solothurn rund 420 Angestellte für das Bachtelen und seine Angebote arbeiten.

1 Kommentar Niklaus Müller vor etwa 2 Stunden 1 Empfehlung Das Bachtelen wächst und wächst. Die Kompetenzen und Ressourcen der Gesamtleitung aber leider nicht. Es wäre den Kindern und Angestellten geschuldet, dass die Organisation von profesionellen Führungskräften geleitet wird. Die Gesamtleitung besteht im Moment grösstenteils aus Sesselklebern die es anderenorts bestimmt nicht in diese Positionen geschafft hätten. Das ist einer Institution von dieser Grösse unwürdig. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen