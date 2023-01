Kinderfasnacht Arch ist zurück

Kinderfasnacht Konfetti und bemalte Gesichter nach zwei Jahren Pause: Die Kinder in Arch haben die Fasnacht nicht verlernt 24 lange Monate mussten die Kinder ausharren, bis die Mehrzweckhalle in Arch ihre Tore für die alljährliche Kinderfasnacht wieder öffnete. Romana Stauffer Jetzt kommentieren 15.01.2023, 14.00 Uhr

Vom Fasnachtsfieber gepackt. Carole Lauener

Am Samstag war es endlich wieder so weit: Die Noah Zunft Arch lud in Zusammenarbeit mit dem Elternverein zur Kinderfasnacht in die Mehrzweckhalle. Unter dem Motto «Kennsch mi noh?» strömten Punkt zwei Uhr zahlreiche Prinzessinnen, Indianer, Hexen und Cowboys in die Halle. Die Vorfreude war riesig, denn der Event war von Gross und Klein gleichermassen schrecklich vermisst worden.