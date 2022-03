Gemeinderat Grenchen führt Betreuungsgutscheine ein

Kinderbetreuung Subventionen für Familien statt für Kitas: Der Grenchner Gemeinderat führt Betreuungsgutscheine ein Jetzt wechselt nach Solothurn auch die Stadt Grenchen das Finanzierungssystem bei der Kinderbetreuung. Im Gemeinderat sind sich alle einig: eine gute Sache. Sharleen Wüest Jetzt kommentieren 09.03.2022, 19.00 Uhr

Eltern müssen noch immer einen Minimalbetrag von 30 Franken pro Tag an die Kinderbetreuung bezahlen. Archiv / Alex Spichale

Unstimmigkeiten und hitzige Diskussionen wie beim Traktandum Stadtpolizei gab es in der restlichen Gemeinderatssitzung in Grenchen nicht. Im Gegenteil.

Einstimmig angenommen wurde ein Projekt zur Optimierung familienergänzender Kinderbetreuung. Nach dem Vorbild der Stadt Solothurn möchte nun auch Grenchen den Umstieg von der sogenannten Objekt- zur Subjektfinanzierung in der Kindertagesbetreuung anpacken.

Härtefallklausel wird eingeführt

Künftig werden nicht mehr einzelne Institutionen von der Stadt unterstützt, sondern die Eltern erhalten Betreuungsgutscheine. Die Höhe des Betrags ist von deren Einkommen abhängig. Im Gegensatz zu Solothurn erhalten Grenchner Eltern mit einem Einkommen von bis zu 200’000 Franken, anstelle von einer Grenze bei 160’000 Franken, Unterstützung. Zudem werden künftig auch Tagesfamilien unterstützt.

Einen Minimalbetrag von 30 Franken pro Tag müssen Eltern noch immer bezahlen. In Grenchen wird jedoch zusätzlich eine Härtefallklausel eingeführt: «Damit möchten wir verhindern, dass Eltern wegen dieses Betrags in die Sozialhilfe fallen», sagt Kurt Boner, Leiter der Arbeitsgruppe. Denn heute beträgt der Mindestbetrag 14 Franken pro Tag in städtischen Kitas.

Kurt Boner sagte in der Sitzung:

«Wir möchten ein Zeichen setzen. Familienergänzende Kinderbetreuung ist in dieser Gesellschaft Normalität.»

Mit dem neuen Ziel soll die Integration gefördert und der Mittelstand mobilisiert werden. Das Hauptziel: die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. «Die Gutscheine gehen an Erwerbstätige. Gleichzeitig schliessen wir Personen mit ein, die Taggelder von der Arbeitslosenversicherung beziehen.»

«Eine fortschrittliche Lösung», hiess es seitens der Mitte. Auch Angela Kummer (SP), die in der Arbeitsgruppe mitgearbeitet hat, zeigte sich zufrieden. Sie deutete auf den Tag der Frauen hin, der am Dienstag stattfand, und sagte:

«Ich möchte betonen, wie wichtig die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist. Vielen Frauen ist es gar noch nicht möglich, arbeiten zu gehen.»

Auch die mit dem Projekt einhergehenden angepassten Öffnungszeiten stiessen im Rat auf Zustimmung.

Dass bei der Abstimmung gleich alle roten Blätter zustimmend in die Luft schnellten, ist kein Zufall. Denn das Thema ist nicht neu, sondern wurde bereits vor eineinhalb Jahren im Gemeinderat besprochen. Der damalige Ampelentscheid ermöglichte den Start einer Arbeitsgruppe. Jetzt geht es ans Eingemachte: Ab Januar 2023 wird das Projekt umgesetzt.

