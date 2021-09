Kapelle Allerheiligen Von den Hügeln des Appenzell durch die Schluchten des Balkan nach Jazzland und zurück Eine dynamische Reise durch Zeiten und Räume einheimischer und ethnischer Volksmusik im «Chappeli» ob Grenchen. Jürg Kübli 10.09.2021, 05.00 Uhr

Die Appenzeller Balkan Stubete mit Benjamin und Josef Rempfler, Goran Kovacevic und Walter Neff. Alain Stouder / zvg

An einem schönen und milden Spätsommerabend dieser Woche ereignete sich Aussergewöhnliches in der Kapelle Allerheiligen ob Grenchen. Der Akkordeonist Goran Kovacevic und der Violinist Josef Rempfler, Benjamin Rempfler am Hackbrett und der Kontrabassist Walter Neff haben sich zu einer Appenzeller Balkan Stubete zusammengetan.