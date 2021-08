Grenchen: Wttkampf und Abenteuer für junge Militärfans

Kaderübung «Hausmarder spezial» Wettkampf und Abenteuer für junge Militärfans Der Militärverein Grenchen organisierte anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums des Unteroffiziersvereins eine Übung für Jungschützen. Dem Nachwuchs ein Abenteuer bieten, lautet das Ziel. Daniela Deck 24.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Übung Militärverein Grenchen zum 150-Jahr-Jubiläum: Kevin Bläsi zeigt einer Jungschützin die Handhabung einer Pistole. Michel Lüthi/Bilderwerft.ch / Solothurner Zeitung

Bootfahren, (Übungs-)Handgranaten werfen, ein kurzer Marsch beim Flughafen und ein Überraschungsposten auf dem Schiessstand Leuzigen: 49 Jungschützen und sieben Jungschützinnen aus dem ganzen Kanton haben am Samstag an acht Posten einen spannenden Wettkampf in Viererteams erlebt. Mit der Kaderübung «Hausmarder spezial» feiert der Militärverein Grenchen den 150. Geburtstag des hiesigen Unteroffiziersvereins.

«Am meisten Respekt habe ich vor dem Böötlen auf der Aare», sagt Kevin Bläsi vor dem Wettkampf. Der 23-jährige Grenchner amtet als Gruppenführer. Der Clou dabei: Der junge Leutnant der Fliegerabwehrtruppe weiss vom Programm nicht mehr als die übrigen Teilnehmer: einige Stichworte zum Programm, knappe Anforderungen an Tenue – zivil, da Jugendliche heute keine Militäruniform mehr tragen dürfen – und an Ausrüstung, vom Sackmesser bis zu «drei Hygieneartikeln», die nicht näher bezeichnet sind. Von der Zahnbürste bis zum WC-Papier ist da alles möglich.

Gerade diese Mischung aus diszipliniert militärischer Wettkampfvorbereitung durch das Organisationskomitee und die Improvisation seiner Gruppe Jugendlicher vor Ort machen für Kevin Bläsi einen besonderen Reiz aus: «Die Jungschützen erleben bei ihren Aktivitäten eine Qualität von Kameradschaft, die ich nirgends sonst erlebe. Man ist aufeinander angewiesen, das schweisst zusammen.» Ab 15-jährig dürfen die Jugendlichen teilnehmen.

Übung Militärverein Grenchen zum 150-Jahr-Jubiläum. Michel Lüthi/Bilderwerft.ch

Was die allgemeine Fachkompetenz angeht, besonders im Umgang mit den unterschiedlichen Waffen, da ist Kevin Bläsi nach eigenen Angaben versiert. Nicht umsonst hat er im Alter von 16 Jahren als Jungschütze angefangen und von der Pistole bis zur Panzerfaust alles kennen gelernt. Dennoch hat er sich in den letzten Tagen in die Sicherheitsbestimmungen aller wichtigen Reglemente vertieft, um sein Wissen aufzufrischen.

«Hausmarder» als Herkulesaufgabe

Unter dem altbekannten Übungsnamen «Hausmarder» besammeln sich die Gruppen am Morgen auf dem Schiessstand Lauacher in Bettlach. Mit Militärfahrzeugen, gesteuert von ausgebildeten Motorfahrern, werden sie auf die Posten in Grenchen und Umgebung verteilt. Theoretische Aufgaben, wie ein Fragebogen zum Allgemeinwissen und das Grundwissen zum Sturmgewehr 90, werden auf dem Schiessstand geprüft. Hier findet gestaffelt auch das Mittagessen statt. Der Name «Hausmarder» für die jährliche Übung geht auf die Zeit zurück, als diese auf einem Schiessplatz innerhalb von Mauern stattfand.

Übung Militärverein Grenchen zum 150-Jahr-Jubiläum. Michel Lüthi/Bilderwerft.ch

Mitorganisator und Unteroffiziersobmann Anton Bläsi (mit Kevin Bläsi nicht verwandt) erklärt, warum «Hausmarder spezial» organisatorisch eine Herkulesaufgabe darstellte: «Jede Aktivität, im Feld und im Schiessstand, muss aus Sicherheitsgründen von den jeweiligen Fachleuten betreut sein. Auf der Aare ist das der Kanu-Club Grenchen. Die Motfahrer nutzen den Einsatz gleich für eine eigene Übung.» Involviert seien zum Beispiel die Stadtpolizei Grenchen und das Berufsbildungszentrum. «Zudem: Nicht mit allen ist die Zusammenarbeit so unkompliziert und freundschaftlich wie mit dem Schützenverein Leuzigen.»

Die zahllosen Anforderungen, samt Abschluss einer speziellen Versicherung, hätten die Vorbereitungen für das Jubiläum sehr zeitaufwendig gemacht. Seit dem Dezember hätten die Verantwortlichen auf den Tag hingearbeitet, sagt Anton Bläsi. Mitte letzter Woche ist die meiste Arbeit getan. Lediglich die 40 Helfer an den Posten müssen noch instruiert werden.

Wenn Organisatoren eine falsche Spur legen

«Von nichts kommt nichts», sagt Anton Bläsi. «Wenn wir die jungen Leute für den Militärverein begeistern wollen, müssen wir ihnen etwas bieten. Es genügt nicht, ihnen im Schiessstand ein Gewehr in die Hand zu drücken.» Anton Bläsi ist überzeugt: «Es ist unserem spannenden Programm zu verdanken, dass in Grenchen die Jungschützen so gut aufgestellt sind.» Mit sichtlichem Stolz weist er darauf hin, dass einzelne Teilnehmende dem «Hausmarder» den Vorzug vor dem gleichzeitig stattfindenden Jungschützen-Bezirksfinal in Balsthal gegeben hätten.

Abenteuer auf der Aare mit dem Kanu-Club. Michel Lüthi/Bilderwerft.ch

Der grosse Tag ist da. Die Teilnehmenden sind in Bettlach versammelt und können den Beginn des Wettkampfs kaum erwarten. Angemeldet hat sich auch eine junge Frau, die an Krücken geht. Auf Bootfahren und Marsch muss sie verzichten. Dafür sei sie eine begeisterte und talentierte Schützin, sagt der UOV-Obmann.

Nun endlich wird das Geheimnis um den Posten in Leuzigen gelüftet: Hier wird im Schiessstand mit Maschinenpistolen geschossen. Zuvor machten allerhand Gerüchte die Runde. An der Idee «Pfeilbogenschiessen» waren die Organisatoren übrigens nicht ganz unschuldig. Um die Spannung hochzuhalten, hätten sie gezielt eine falsche Spur gelegt, gibt Anton Bläsi zu und lacht über die gelungene Überraschung.

Überraschungsposten: Schiessen mit der Maschinenpistole (Einzelfeuer). Michel Lüthi/Bilderwerft.ch

Auszug aus der Rangliste: 1. Rang Lommiswil 2 mit Marrer Florian, Gerber Simeon, Flury Felix und Kurth Dominic 2.435 Punkte; 2. Rang Lommiswil 1 mit Schneider Beat, Heimlicher Melia, Rüegsegger Matthias und Bader Gian-Luca 2.329 Pte; 3. Rang

Rickenbach 2 mit Reist Jamie, Reist Jarina, Reist Melvin und Müller Jeremy 2.101 Pte