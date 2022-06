Jubiläum SP Grenchen feiert Jubiläum auf dem Marktplatz mit Schweizer und kantonaler Politprominenz Die SP Grenchen lädt die Bevölkerung zu ihrem 150-Jahr-Jubiläumsfest am Samstag, 25. Juni, auf dem Marktplatz ein. SP-Schweiz-Co-Präsidentin Mattea Meyer gibt sich die Ehre. 23.06.2022, 17.00 Uhr

Mattea Meyer (Co-Präsidentin SP Schweiz) wird am Samstag in Grenchen sprechen. Carole Lauener

Die Gründung des Grütlivereins nimmt die SP zum Anlass, dieses Jahr ihr 150-Jahr-Jubiläum zu feiern. Das Fest findet gemäss einer Mitteilung des OKs bei jedem Wetter unter dem Stadtdach und rund um den südlichen Teil des Marktplatzes statt.

Um 11 Uhr eröffnet Präsidentin Angela Kummer die Feier. Die Reden von Mattea Meyer, Co-Präsidentin SP Schweiz, sowie Franziska Roth, Nationalrätin SP Solothurn, werden musikalisch umrahmt von der Band Family & Friends aus Lengnau. Es folgen Grussworte von Hardy Jäggi, Co-Präsident SP Kanton Solothurn, Ständerat Roberto Zanetti sowie Amira Hafner, Vertreterin Grüne Grenchen.

Ab 12 Uhr gibt es ein gemütliches Beisammensein mit Risotto, Bratwurst, Getränken, Kaffee und Kuchen.

Um 13 Uhr startet dann das Sommerfest mit dem «Zukunftsmarkt», einer Plakatausstellung zur Geschichte der SP Grenchen, einem Wettbewerb sowie weiterer musikalischer Unterhaltung.

Wie lebe ich nachhaltig(er)?

Der «Zukunftsmarkt» will das zu nachhaltige Leben thematisieren. SP-Mitglieder und weitere Personen stellen Projekte vor, die sie initiiert haben und/oder bei denen sie sich freiwillig engagieren. Weitere Vereine, Organisationen und Private geben Tipps und Tricks, wie man nachhaltiger leben kann in den Bereichen Einkaufen, Foodwaste, Reparieren, Freizeit gestalten, Mobilität, soziales Engagement, Recycling und Umweltschutz. Info- und Verkaufsstände verschiedener Vereine und Organisationen stellen sich vor und verkaufen teilweise auch nachhaltig produzierte Produkte.

Es nehmen teil oder werden vorgestellt: Pro Natura, Pro Senectute, Granges Mélanges, Familienverein Grenchen, Rodania, Claro Weltladen, Puro unverpackt Biberist, Repair Café Grenchen, Restessbar Grenchen, Restessbar Solothurn, Literarische Gesellschaft, Kultur-Historisches Museum & Museums-Gesellschaft, Wander- und Freizeitideen, ISG Spielplätze, Künstler René Walter, Beatrice d’Amore, IGSU Clean-Up-Day & Littering-Raumpaten, Plastik-Recycling Schweiz und so-mobil.

Überall darf degustiert, gerätselt, gebastelt, ausprobiert und gespielt werden. So steht beispielsweise auch das bei Bücher Lüthy stationierte, mietbare CargoVelo zur Verfügung, welches man gratis testen darf.

Spiel- und Bastelplausch

Für Jung und Alt gibt es verschiedene Spiele und Bastelaktionen; so Mosaikkacheln basteln, einen Trotti-, Velo- und Bobbycar-Parcours, Riesenseifenblasen, Torwand (Recycling-Wurfspiel), Pflanzenabdrücke / Naturspuren selber gestalten, Mikrokosmos Stadtnatur unter dem Mikroskop, Riesenmikado, Büchsenwerfen, Riesenmemory und viele mehr.

Die SP Grenchen freue sich, am 25. Juni mit der Bevölkerung zu feiern und «auf einen kreativen Ideen- und Gedankenaustausch zur Zukunft des Zusammenlebens in unserer Stadt», wie das OK in der Mitteilung schreibt. (mgt)