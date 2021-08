Jubiläum Rückblick auf 25 Jahre Grenchner Wohntage als Spiegel der Wohnbefindlichkeiten in der Schweiz Am kommenden Donnerstag findet im Parktheater die 25. Fachtagung der Grenchner Wohntage statt. Ein Rückblick auf 25 Jahre Erörterung der Wohnprobleme in der Schweiz. Andreas Toggweiler 27.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der Fachtagung der Wohntage diskutieren Fachleute jeweils Themen rund um den Wohnungsmarkt.

Hanspeter Bärtschi

Die Grenchner Wohntage sind eng mit dem Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) verknüpft, das 1996 einen vom Bund erstellten Neubau an der Storchengasse bezog. Der Bund verfolgte damals eine gewisse Dezentralisierungsstrategie und berücksichtigte die von der Uhrenkrise speziell gebeutelten Städte am Jurasüdfuss mit der Schaffung von nichtindustriellen Arbeitsplätzen: Bundesamt für Statistik in Neuenburg, Bundesamt für Kommunikation in Biel und eben Bundesamt für Wohnungswesen in Grenchen.

Mit dem Umzug nach Grenchen rief das BWO zusammen mit der Stadt Grenchen die Grenchner Wohntage ins Leben. Der Anlass findet seit 1996 regelmässig Ende Oktober, Anfang November statt. Heute tragen das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO), die Stadt Grenchen, das Architekturforum Solothurn und der Kanton Solothurn den Anlass.

Bevölkerung sensibilisieren

Ziel des Anlasses ist es, neu gewonnenes Wissen zu verbreiten und die breite Bevölkerung für die Fragen rund ums Wohnen zu sensibilisieren. Bei der Wahl der Themen der verschiedenen Veranstaltungen der Grenchner Wohntage versuchte das Organisationsteam, jeweils einen roten Faden zu ziehen.



Lukas Walter verleiht den Wohntagen jeweils das «Grenchner Gesicht». at.

Kernstück der Grenchner Wohntage ist die Fachtagung, welche sich an ein Publikum richtet, das aus den Bereichen Raum- und Städteplanung, Architektur, Forschung, Wissenschaft und Immobilienwirtschaft kommt. Der Anlass mauserte sich zum Stelldichein der Interessierten aus dem Wohnungswesen und ist heute eine feste Grösse in der nationalen Agenda. In den letzten Jahren besuchten zwischen 200 und 250 Personen regelmässig die Fachtagung.

Die Themen wechselten sich ab und spiegeln mitunter auch den Stand der politischen Diskussion und gesellschaftlichen Sensibilitäten. So diskutierten die Fachleute 2001 unter dem Titel «Wohnen: wie weiter?» die verschiedenen Vorschläge zum Mietrecht sowie zu einer zukünftigen Wohnraumförderung.

Grenchner Schulklassen machten mit

Aber auch die Aus- und Weiterbildung war Gegenstand der Wohntage, an welchen das Lehrmittel «WohnRaum» für die Sekundarstufe, welches das BWO unterstützte, vorgestellt wurde. Grenchner Schulklassen halfen mit, das Lehrmittel zu testen. Sie präsentierten ihre Arbeiten im Rahmen einer Ausstellung im Haldenschulhaus.

In den vergangenen 25 Jahren sprachen vier Bundesräte (Deiss, Leuthard, Schneider-Ammann, Parmelin) an der Fachtagung.

Bundesrat Joseph Deiss (links) besucht die Fachtagung anlässlich der Wohntage 2005.

Urs Lindt

Bundesrat Schneider-Ammann (3.v.l.) an den Wohntagen 2015. at.

Einbezug der Bevölkerung

Mit einem Rahmenprogramm wollen die Grenchner Wohntage die breite Bevölkerung für die Fragen rund ums Wohnen sensibilisieren. Dabei kamen die verschiedenen Formen der Vermittlung zum Einsatz. So sind 2012 die Kinoabende ein fester Bestandteil der Wohntage. Die Filme hatten immer eine tragikomische Note, wenn sie die Themen wie Wohnungsnot, Modernisierung, Gentrifizierung, Einsamkeit aufnahmen.

2013 und 2015 gab es Projektionen mit den Titeln «Vivre à Granges – ein Lichtspiel» und «Brain Maps Project – Multimediales Lichtspiel mit Chor», an welchen die Fassaden des BWO bzw. des Kunsthauses bespielt wurden. Zwei Ausstellungen befassten sich mit dem Rückblick auf die Tätigkeit der Verwaltung und Behörden. 2005 blickte das BWO in einer Ausstellung auf «30 Jahre schweizerische Wohnungspolitik» zurück.

Eröffnung Wohntage 2018 mit Vernissage der Fotoausstellung «Priisnagel»: Im Hintergrund die Bildserie mit dem 1. Rang von Karin Gauch und Fabien Schwartz (Oberägeri).

Hanspeter Bärtschi

Ein Jahr vorher steuerte die Stadt Grenchen eine Ausstellung zu «101 Jahre Baudirektion» zum Anlass bei. Beide Ausstellungen zeigten, wie sich im Verlauf der Zeit die Schwerpunkte der Tätigkeiten verschoben. 1998 vergab der Kanton Solothurn zum ersten Mal den Preis für ausgezeichnete Bauten. Die Auszeichnung, welche alle drei Jahre ausgeschrieben wird, wurde seither achtmal an den Grenchner Wohntagen überreicht.

Eine weitere Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche. Aus diesem Grund suchten wir die Zusammenarbeit mit den Schulen. So entstand die Plakatausstellung «Wohnen in Grenchen – gestern, heute, morgen» auf dem Marktplatz oder «Wie wohnten unsere Grosseltern» im Kultur-Historischen Museum. «Der unbelastete Blick der jungen Leuten gab interessante Perspektiven auf das Wohnen», schreibt das BWO in seinem Rückblick auf 25 Jahre Wohntage.

Das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) in Grenchen wird nach Bern umgesiedelt.

Oliver Menge

Mit dem vom Bundesrat beschlossenen Umzug des Amtes zurück nach Bern stehen auch die Wohntage zur Disposition. Grenchens Stadtpräsident François Scheidegger hat früh signalisiert, dass die Stadt weiterhin Gastgeberin für die gut eingeführte Fachtagung sein möchte. BWO-Direktor Martin Tschirren kann sich das auch vorstellen, möchte aber die Wohntage grundsätzlich neu aufgleisen (vgl. Interview).