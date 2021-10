Jubiläum Das «Baracoa» ist seit 20 Jahren eine Konstante im Grenchner Nachtleben Das Ausgehlokal «Baracoa» in Grenchen ist für Beizenbesucher in der Region quasi unentbehrlich. Seit nunmehr 20 Jahren. Zeit für einen Rückblick. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 07.10.2021, 05.00 Uhr

Das «Baracoa» an der Bettlachstrasse.

Oliver Menge

«Heuer habe ich 20 Jahre im Baracoa», meint Baracoa-Wirt Mehmet Polat im Vorbeigehen. Was der Gastgeber so beiläufig erwähnt, ist für die Grenchner Gastroszene nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit.

Das Lokal, benannt nach einer kubanischen Stadt, an der Ecke Bettlachstrasse/Centralstrasse, ist über die Region Grenchen hinaus ein Begriff. Ausgehlokale und Beizen, etwa die Löwen-Kellerbar gleich gegenüber, kamen und gingen. Das Baracoa blieb. Ab und zu (oder immer wieder) mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zwar, doch der umtriebige Wirt, inzwischen 54-jährig, hielt den Kopf bis jetzt über Wasser und will nach eigenen Angaben auch weitermachen, so lange es geht.

2017 wollte er noch aufhören

Das war nicht immer so. 2017 wollte Mehmet Polat kürzertreten und das Lokal an einen Nachfolger weitergeben. Doch der Deal platzte irgendwie und Polat machte halt weiter.

Doch beginnen wir von vorn: 2001, bei der Eröffnung, war die Architektur des Schuppens Stadtgespräch. Das Wort ist bewusst gewählt. Der Shabby Chic Havanna Style mit künstlichen Rissen in Mauern und Verputz, die grosszügige geschwungene Bar und die grosse Glasvitrine mit der Zigarren-Auswahl vermochte die Leute anzuziehen.

Beizenfasnacht: Froschzunft im Baracoa. Hanspeter Bärtschi

Das Baracoa war damals hauptsächlich Ausgangslokal für den Abend. Im grossen Säli fanden viele Partys, insbesondere mit dem Grenchner DJ Horse alias Dani Wisard statt, Salsa-Kurse und auch die Fasnächtler nahmen das Lokal in Beschlag.

Mit den Jahren wurde auch die Küche zunehmend wichtiger. Seit einiger Zeit werden günstige Mittagsmenüs serviert, was dank der zentralen Lage und der vielen Arbeitspendler offenbar gut funktioniert.

Eine negative Zäsur war ein Schwelbrand, der im April 2020 zum Glück glimpflich verlief, doch der im Nachhinein wie ein schlechtes Omen hinsichtlich der Corona-Pandemie aussieht, welche für das Ausgehlokal ein schwerer Schlag war.

Gewerbeverbandspräsident Heinz Westreicher und GVG-Vorstandsmitglied Fabienne Wagner machten kürzlich Mehmet Polat die Aufwartung zum 20-Jahre-Jubiläum (von links). zvg

Im Juli dann weiteres Pech. Wegen Verstosses gegen die damaligen rigiden Quarantänevorschriften wurde das Lokal kurzzeitig polizeilich geschlossen. Polat versuchte sich danach per Crowdfunding im Internet zu finanzieren. Was leider nicht funktionierte. «Ich habe leider kein Geld erhalten, weil der Zielbetrag nicht erreicht wurde. Er war wohl zu ambitiös», erläutert Polat.

Härtefallgelder retteten dem Baracoa die Zukunft

Allerdings habe er staatliche Corona-Nothilfe erhalten und habe sich unter anderem damit durch die schlimmste Zeit retten können. Auch das Personal sei bei der Stange geblieben. Sechs Angestellte arbeiten laut Polat im Restaurant und in der Bar, «plus ich und meine Ex-Frau».

Das Baracoa konnte viele Jahre von einem Privileg profitieren: Die Bettlachstrasse durfte im Sommer an schönen Wochenende gesperrt und die Strasse (gegen Gebühr) bestuhlt werden. Legendär sind die Fussballnächte, welche die Fans hier beim Public Viewing verbracht haben.

Schweden-Schweiz, die Schweiz verliert durch Eigentor. Public Viewing 2018 vor dem Baracoa in Grenchen.

Oliver Menge

Nach langem politischen Seilziehen war nun das zweite Jahr die Bettlachstrasse während drei Monaten im Sommer für den Durchgangsverkehr gesperrt. Nur noch Anwohner und Lieferanten durften motorisiert durch.

Polat freut sich über diese Entwicklung und auch die Centro Lounge im Parterre des gleichnamigen Hochhauses hat davon profitiert. Sie kann sich neuerdings vermehrt Richtung Bettlachstrasse ausbreiten. «Von mir auch könnte man die Strasse das ganze Jahr sperren,» meint Polat.

Ein Fest anlässlich des Jubiläums ist nicht geplant, sagt Polat. «Mit den aktuellen Zertifikatsvorschriften wäre das schwierig, deshalb mache ich nichts.» Dick eingetragen im Terminkalender steht hingegen die Chrürbisnachtparty am 29. Oktober. «Letztes Jahr konnte ja keine Chürbisnacht stattfinden, daher freuen wir uns sehr darauf, in diesem Jahr unsere traditionelle Party steigen zu lassen.»