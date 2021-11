Grenchen: Zwei kleine Fohlen halten ein Wohnquartier auf Trab

JÖH, WIE HERZIG! Die beiden Fohlen von der alten Reithalle bringen ein Grenchner Quartier auf Trab Erstmals seit 23 Jahren gibt's bei der alten Reithalle an der Dählenstrasse ein Fohlen. Es ist die Attraktion des Grenchner Quartiers geworden. Und jetzt hat es noch ein Gspänli bekommen. Daniela Deck Jetzt kommentieren 27.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fohlen Nisha (rechts, weisser Fleck auf Stirn) und Indra vor Reithalle Mudjibur in Grenchen. Tom Ulrich / Fotomtina

Wenn Autos an der Dählenstrasse in Grenchen plötzlich bremsen, befinden sie sich wahrscheinlich gleich unterhalb der alten Reithalle. Das Fohlen auf der Weide hat sich in den letzten sechs Monaten zu einem Publikumsmagneten entwickelt, und seit ein paar Tagen sind es sogar zwei, die dort miteinander spielen.

Dabei dachte im Frühling niemand vom Stallteam im Traum an vierbeinigen Nachwuchs. Seit Cordelia Weber die Pacht des Betriebs übernommen hat, vor 23 Jahren, gab es weder in der Kinderreitschule bei den Ponys noch bei den Pensionspferden je ein Fohlen.

Die Fohlen tollen zusammen auf der Weide herum. zvg

«Wir sind zu unserem Ponyfohlen gekommen wie die Jungfrau zum Kind», sagt Weber. Anfang Jahr hatte sie zur Verstärkung der Ponyreitschule eine schwarze Stute, Queeny, gekauft, und diese machte ihr im Frühling Sorgen. Trotz weniger Futter sei der Bauch der Tinkerstute einfach nicht kleiner geworden, und dann sei da auch eine unerklärliche Verhärtung gewesen. Weber rief die Tierärztin – «und die bekam vom vermeintlichen Tumor einen kräftigen Tritt verpasst», erinnert sich die Reitschulchefin und lacht.

Einige Kinder waren bei der Geburt dabei

Zeit zur Vorbereitung auf den Zuwachs blieb kaum. Kurz darauf wurde das Fohlen geboren.

«Wie ein schwarzes Wollknäuel sah es aus, und kaum waren Mutter und Kind zum ersten Mal draussen, hingen Zuschauer am Zaun, mit und ohne Kamera.»

Das Team im Stall nannte das Fohlen Nisha. Weber sagt: «Das kommt aus Indien und heisst ‹wundervollbringende Schönheit der Nacht›. Das passte für uns völlig, da Nisha ein kleines Wunder ist. Sie kam in der Nacht, im Beisein der Kinder, auf die Welt.»

Weber rief bei der Vorbesitzerin von Queeny an. Die Frau habe sich nach anfänglicher Verblüffung erinnert, dass das Pony ein Jahr zuvor einige Wochen mit einer Herde Shetlandponys auf der Weide war; die Trächtigkeit von Pferden und Ponys dauert elf Monate. «‹Da gab es tatsächlich einen Hengst›, erinnerte sich die Vorbesitzerin», erzählt Weber, «Kurz war es still in der Leitung und dann: ‹Aber das kann nicht sein, das Kerlchen ist ja nur halb so gross wie die Stute. Wie will er das geschafft haben?!›»

Fohlen Nisha steht schon kurz nach der Geburt auf den noch wackligen Beinen. zvg

Zwei Fohlen leisten einander Gesellschaft

Offenbar hat der Shetlandpony-Hengst es geschafft, mit der Tinkerstute «Hochzeit zu feiern». «Nisha ist unser Sonnenschein», freut sich Weber. Als es im Herbst Zeit wurde, das Fohlen, mittlerweile ein unternehmungslustiger braunschwarzer «Teenager», von der Mutter zu trennen und mit Gleichaltrigen auf die Weide zu schicken, stand Weber vor einem Problem:

«Für Grosspferde gibt es Fohlenweiden, doch für Ponys existiert in der Region nichts Vergleichbares. Inmitten von Pferden würde Nisha als mittelgrosses Pony unter die Räder kommen und das darf nicht sein.»

Schliesslich fand Weber eine Lösung: Sie organisierte ein zweites Fohlen, Indra, ähnlich gross und schwer, ebenfalls eine Stute. So galoppieren seit einer guten Woche zwei halbwüchsige Ponys über die Weide südlich der alten Reithalle.

Die Alte Reithalle Grenchen steht mitten im Wohnquartier. Oliver Menge

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen