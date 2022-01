Jean-Pierre Bänninger, der malende Bestatter aus Bettlach

Jean-Pierre Bänninger Des Malers Leidenschaft für Mohnblumen und Bäume Die neue Publikation des Künstlerarchivs Grenchen ist dem Bettlacher Maler Jean-Pierre Bänninger gewidmet. Eine Annäherung an einen Künstler, der das Abstrakte lieber anderen überlässt. Daniela Deck Jetzt kommentieren 01.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jean-Pierre Bänniger in seinem Atelier. Hansjörg Sahli / Solothurner Zeitung

Schon in der sechsten Klasse wusste Jean-Pierre Bänninger, dass das Zeichnen ihm liegt. Seine Tuscheskizze der Bürenbrücke im Rahmen des Schülerwettbewerbs der Landesausstellung 1964 brachte ihm einen Gratiseintritt an der Expo in Lausanne ein. Danach lag das Talent jahrelang brach. Der Bettlacher packte als Jugendlicher zusammen mit seinen drei Brüdern im elterlichen Betrieb an der Erlimoosstrasse an. 23-jährig übernahm der gelernte Möbelschreiner die Schreinerei samt Bestattungsbetrieb vom Vater.

Die Frau meinte, es sei Zeit für ein Hobby

«Zeichnen lag da nicht drin. Ich hatte in jungen Jahren viel zu viel mit dem Geschäft zu tun», erinnert sich Bänninger. «Doch eines Tages. Kurz vor der Jahrtausendwende, erkundigte sich meine Frau nach Hobbys, verbunden mit dem dezenten Hinweis, dass dazu das Fundament mit Vorteil im mittleren Lebensalter gelegt werden sollte.» Er lacht bei der Erinnerung.

«Praktisch veranlagt, wie Jacqueline ist, hat sie mir verbunden mit der Frage gleich einen Malkurs beim Künstler Markus Leibundgut geschenkt – und Zubehör zum Aquarellieren.»

Nun hat das Künstlerarchiv Grenchen (KAG) unter der Leitung des Kurators Pino Simili Jean-Pierre Bänninger ein Künstlerporträt gewidmet. Das Heft, das 51. der Reihe, verewigt Bänningers Natur- und Pflanzenstudien in Acryl und Aquarell. Jetzt, an der Schwelle zur Pensionierung, freut ihn diese Anerkennung ganz besonders. Sein Favorit ist die Mohnblume. Bänninger sagt:

«Ich kann noch so abstrakt anfangen zu malen, ich lande immer beim Gegenständlichen. Abstrakte Malerei überlasse ich den Künstlern, die ein Flair dafür haben.»

Jean-Pierre Bänniger, Kunstmaler und Bestatter aus Bettlach. Hansjörg Sahli

Bänningers Leidenschaft gilt Blumen und Bäumen. Sein Favorit ist die Mohnblume, wobei nirgends geschrieben steht, dass diese immer rot sein muss. Wer die Bilder betrachtet, findet darin auch negativ gemalte Mohnblumen. «Der Mohn ist ein Geschenk für jeden Künstler. Er sieht faszinierend aus, wenn er aufblüht und gibt noch etwas her, wenn er schon verwelkt ist», erklärt der Künstler seine Vorliebe.

In den letzten 20 Jahren hat er mit seinen Werken drei Ausstellungen in Bettlach gemacht und dafür mit seinem Bruder zusammengespannt. Eine vierte in einer Bankfiliale in Grenchen musste aufgrund der Pandemie verschoben werden. Malkurse auf Kreta, Inspiration durch den Sucher der Fotokamera, durch die Setzereikunst einerseits und Druckgrafikverfahren andererseits: Bänninger bildet sich regelmässig weiter. Zu seinen künstlerischen Lehrmeistern gehören Heinz Kropf und Max Obrecht.

«Anfänglich ging ich davon aus, dass man mit Wasserfarben auf der sicheren Seite ist und nicht viel kaputt machen kann», blickt der Künstler auf seine Anfänge zurück. «Und ob man das kann, angefangen beim Papier, vom Gemälde als Gesamtkomposition ganz zu schweigen.» Heute verwendet er für Aquarelle am liebsten dickes Büttenpapier guter Qualität. Das hat zusammen mit dem Passepartout und «einem anständigen Rahmen», wie er betont, seinen Preis. Acrylbilder malt er ebenso gern auf Leinwand wie auf Papier.

Jean-Pierre Bänniger. Hansjörg Sahli

Bänninger lässt seine Bilder am liebsten für sich selbst sprechen. Titel gibt er ihnen kaum je. Wer mit der Region vertraut ist, erkennt meistens auf den ersten Blick, wenn die Wandfluh Pate gestanden hat.

Farbtupfer für das Dorfzentrum

Es ist ihm ausserdem ein Anliegen mit der Kunst einen Beitrag zu Verschönerung seiner Heimat zu leisten. Bänninger erklärt: «Seit am Dorfplatz in Bettlach kein Gewerbe mehr angesiedelt ist, sehe ich es als meine Aufgabe an, dort für den einen oder anderen Farbtupfer zu sorgen. Ich dekoriere das Schaufenster der alten Chäsi, wo ich mein Atelier habe, ungefähr alle zwei Monate neu und wähle dafür ganz unterschiedliche Themen.» Zur Ausstattung dienen ihm längst nicht nur seine Bilder, sondern Gegenstände aus verschiedenen Sammlungen.

Dafür hat er einen ganzen Fundus. «Mein Schwiegervater hat ganz unterschiedliche Dinge gesammelt, zum Beispiel Sackmesser und ich halte diese Tradition hoch.» Aber auch von Haushaltsgegenständen könne er sich oft kaum losreissen, erzählt Bänninger. «So habe ich vor einigen Monaten das Schaufenster unter das Motto gestellt ‹Waschen anno dazumal›.» Da sei schon der eine oder die andere interessiert stehengeblieben, um Zuber, Mangel und Kessel anzuschauen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen