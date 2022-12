Jahresrückblick Grossereignisse, die Stadtpolizei und der Flughafen: Was in der Region Grenchen und Umgebung zu reden gab Ein besonderes Jahr neigt sich zu Ende, geprägt von Grossanlässen und tiefgreifenden Veränderungen. Regionalredaktion Grenchen Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der «Donnschtig Jass» in Grenchen eröffnete die Saison. Oliver Menge

2022 war für Grenchen ein besonderes Jahr: Gleich mehrere Grossanlässe mit nationaler Ausstrahlung fanden statt. So war Grenchen Etappenort der Tour de Suisse. Der «Donnschtig Jass» zog Tausende auf den Marktplatz und präsentierte Grenchen der ganzen Schweiz im besten Licht.

Die Nachwirkungen der Pandemie und der Ausbruch des Ukraine-Krieges waren deutlich zu spüren, wenn auch viele Events und Anlässe wieder stattfinden konnten, die pandemiebedingt zwei Jahre hatten pausieren müssen. Die Auflösung der Stadtpolizei und Knatsch bei Fussballinfrastruktur und Flughafenleitung gaben viel zu reden. Aber auch sonst gab es viele Ereignisse, die den Weg in unseren Jahresrückblick fanden. Hier eine Auswahl.

Inhaltsverzeichnis Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

18'000er-Marke geknackt

Flugbild von Grenchen. Peter Brotschi

18’160 Einwohnerinnen und Einwohner zählte Grenchen Ende Dezember. Das sind etwa gleich viel wie 1977 oder 1960. Die Sterblichkeit war 2021 massiv rückläufig.

Grenchner Monopoly

Das Grenchner Monopoly. Hansjörg Sahli

Den Südbahnhof kaufen, den Flughafen oder ein Hotel an der Bettlachstrasse bauen. Das kann man seit kurzem – zumindest auf dem Spielbrett. Nach Solothurn hat auch Grenchen sein regionalisiertes Monopoly erhalten.

Neuer Skilift wird eingeweiht

Verwaltungsrat der Skilift Grenchen AG (von links): Marc Schneider, Patrik Mosimann, Adrian Csloviecsek, Christoph Rauber (Präsident), Pascale Ris und Luca Rauber. Andreas Toggweiler

Widerstand wegen geplanter Auflösung der Stadtpolizei

Mia-Organisator Christian Riesen lanciert eine Unterschriftensammlung zum Erhalt der Stadtpolizei. Michel Lüthi

Bei der Polizei Stadt Grenchen herrscht schon jetzt Personalmangel, weil der Sollbestand von 27 Mann schon länger nicht mehr erreicht wird. Abgänge zu ersetzen, wird schon länger nicht mehr bewilligt. Jetzt wird die Stadtpolizei auf Februar ihre Patrouillentätigkeit an die Kantonspolizei übergeben. Gleichzeitig regt sich Widerstand in der Bevölkerung gegen die geplante Auflösung. Eine Unterschriftensammlung wird lanciert, die eine ausserordentliche Gemeindeversammlung verlangt, mit der Hoffnung, das Volk an der Urne über die Stadtpolizei abstimmen zu lassen.

Die beschleunigte Aufhebung wird beschlossen

Das Bild gehört bald der Vergangenheit an. Andreas Toggweiler

Der Gemeinderat hat mit 14 zu 1 Stimme die Auflösung der Stadtpolizei beschlossen. Dies nachdem er im November 2021 beschlossen hatte, den Zusammenarbeitsvertrag mit dem Kanton per Ende 2023 aufzukünden. Die Vorlage zeigt detailliert auf, in welchen Bereichen die Stadtpolizei Aufgaben an die Kantonspolizei abgibt und welche Bereiche auf städtischer Ebene weitergeführt werden sollen.

Im Wesentlichen sollen die Bereiche öffentliche Sicherheit und Verkehr an die Kapo abgetreten werden und die Bereiche (Gast-)Gewerbe, Markt, Verkehrsplanung und Parkplätze bei der Stadt verbleiben.

Doch noch eine Fasnacht «light»

Strassenfasnacht in Grenchen. Hanspeter Bärtschi

Im Januar war sie noch abgesagt worden, doch dann findet sie doch noch statt, die Grenchner Fasnacht – allerdings ohne die Umzüge. Die Stimmung ist ausgezeichnet, schon an der Chesslete sind mehr Fasnächtlerinnen und Fasnächtler unterwegs als in früheren Jahren. Und bei den Veranstaltungen unter freiem Himmel herrscht gute Stimmung. Der offizielle «Fasnachtsorkan», die Gosche, erscheint dann allerdings erst im Sommer.

Kids profitieren vom neuen Lift

Skischule auf dem Grenchenberg. Hans Peter Schläfli

Nicht nur das traditionelle Skirennen findet statt, die Skischule findet regen Anklang bei den Kids, die unter anderem auch vom neuen Lift profitieren können.

Hubert Bläsi geht in Pension

Hubert Bläsi, Gesamtschulleiter Grenchen, geht in Pension. Hanspeter Bärtschi

43 Jahre im Schuldienst der Stadt Grenchen und 25 Jahre in der Politik – so liessen sich Hubert Bläsis Verdienste zusammenfassen. Der Gemeinderat verabschiedete und verdankte den langjährigen Gesamtschulleiter und vormaligen Vize-Stadtpräsidenten, der sich auch im Kantonsrat für die Interessen Grenchens stark gemacht hatte.

Der Krieg in der Ukraine ist auch bei uns spürbar

Rotoflex-CEO Pascal Diemand. Hanspeter Bärtschi

Kaum war die Pandemie zu Ende, traf das Grenchner Unternehmen Rotoflex die nächste Krise, der Ukraine-Krieg, mit voller Wucht. Weil das Unternehmen einst in russischen Händen war (heute gehört es zur Daetwyler Holding aus Bleienbach BE), waren die Absatzgebiete von Rotoflex stark auf Russland und die Ukraine fokussiert. Diese Abhängigkeit hat man in den letzten Jahren reduzieren können. Aber noch immer ist Russland – neben Deutschland, Österreich und der Schweiz – der wichtigste Auslandsmarkt für das Unternehmen.

E-Trottis für Grenchen

Elektro-Trottis In Grenchen vom Anbieter Zisch. Andreas Toggweiler

In einem Pilotversuch werden die ersten E-Trottis der Zürcher Firma Zisch in Grenchen stationiert. Sie sind über ein App buchbar. Die Kosten betragen 45 Rappen pro Minute plus ein einmaliger Betrag von 1 Franken pro Benutzung. Auf der App ist der Ladestand der Scooter und ihr aktueller Standort ersichtlich. Bis zu 100 Fahrzeuge sollen stationiert werden.

Neues Ärztezentrum in Bettlach

Das Ärztezentrum an der Bielstrasse. Andreas Toggweiler

Die beiden Bettlacher Ärzte Jean-Pierre Summ und Patrick Fluri, der nebenbei als Sportmediziner das Eishockeyteam des EHC Biel betreut, sind mit ihrer Gruppenpraxis kurz vor Weihnachten ins neue Gesundheitszentrum an der Bielstrasse umgezogen. Eine neue Bushaltestelle wurde extra geschaffen.

Unterschriften für Urnenabstimmung sind ungültig

Einreichung der Unterschriften mit GLP-Gemeinderat Patrick Zberg, Christian Riesen und Stadtschreiberin Luzia Meister. Andreas Toggweiler

659 Unterschriften waren im Februar bei der Stadtkanzlei eingereicht worden, die eine Urnenabstimmung zur Frage der Abschaffung der Stadtpolizei verlangte. Diese Unterschriften werden im März für ungültig erklärt, weil gleich mehrere Formfehler begangen worden seien, heisst es aus dem Stadthaus. Ausserdem sieht das solothurnische Recht kein Referendum gegen Gemeinderatsentscheide vor, wird festgehalten.

Bettlach schafft Papiersammlung durch Schulen ab

Papiersammlung durch Schülerinnen und Schüler (Symbolbild). Pascal Meier

Im vierten Anlauf seit 2007 war die Lehrerschaft der Schulen Bettlach erfolgreich: Die Schulen Bettlach sammeln ab nächstem Jahr kein Altpapier mehr ein. Eine Mehrheit des Gemeinderats war der Meinung, die Sicherheitsbedenken seien höher zu gewichten als der Nutzen und der Lerneffekt.

Ein Bänkli füllt eine Lücke im öffentlichen Verkehr

Daumen hoch und Daumen raus fürs Mitfahrbänkli: Die Mitglieder der Kommission für Gesellschafts- und Gesundheitsfragen und Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut haben das Mitfahrbänkli in Bettlach eingeweiht. Oliver Menge

Das neue Mitfahrbänkli ermöglicht gelebte Nachbarschaftshilfe und füllt eine Lücke im öffentlichen Verkehr: Seit Anfang April steht vor der Jowissa an der Dorfstrasse in Bettlach ein sogenanntes Mitfahrbänkli. Wer in den oberen Dorfteil möchte, kann sich darauf setzen und vorbeifahrende Autofahrer wissen so, dass man mitgenommen werden möchte.

Endlich: Bettlach hat wieder einen Bauverwalter

Thomas Schütz wird neuer Bauverwalter in Bettlach. zvg

Seit Mai 2019 hatte Bettlach keinen eigenen Bauverwalter mehr. Über längere Zeit wurde das Bauverwaltungsmandat von der Firma Geopunkt AG erledigt. In der Person des Baselbieters Thomas Schütz findet Bettlach endlich einen Nachfolger für Titus Moser.

Nadine Borer und Christian Weil übernehmen das «Obere Brüggli» Selzach

Christian Weil und Nadine Borer empfangen die Gäste auf dem «Oberen Brüggli». Hans Peter Schläfli

Das Wirtepaar Silvana und Hanspeter Kobel hat sich in den Ruhestand begeben, ab sofort bedienen hier an diesem magischen Ort mit wunderschöner Aussicht Nadine Borer und Christian Weil die Gäste. Mit ihnen sind auch gleich 85 Tiere gekommen: Schottische Hochlandrinder, afrikanische Fleischgeissen, Kamerunschafe, französische Zwergschafe und Walliser Schwarznasen.

Rasender Reporter des GT ist nicht mehr

Der Grenchner Kaspar Haupt hat eine Schrift über die Geschichte des Marktwesens und den Marktplatz Grenchen geschrieben. Oliver Menge

Kurz nach seinem 88. Geburtstag ist Kaspar Haupt verstorben. Er war während Jahrzehnten ein bekannter Lokalreporter und Aushängeschild des «Grenchner Tagblatts». Als rasender Reporter eilte er von einem Anlass zum nächsten, denn es gab zu seiner Zeit noch kein Internet, wo sich jeder selber nach Gutdünken in Szene setzen kann. Eine Erwähnung in der Tageszeitung war damals noch ein Alleinstellungsmerkmal. Zuletzt lebte Kaspar Haupt im Altersheim Kastels.

Der grosse Umbau des Coop Grenchen beginnt

Schon bald wird das Gebäude grösstenteils eingerüstet sein. Hanspeter Bärtschi

Im April wird bekannt, was Coop mit seinem Hauptgeschäft in Grenchen vorhat: Er soll zum Megastore ausgebaut werden. Der Umbau soll bis Mitte Dezember dauern, im Zwischengeschoss soll ein Provisorium eingerichtet werden.

Erfolgreiche Internationale Musikwoche Grenchen

Internationale Musikwoche Grenchen. Carole Lauener

Eröffnet wird die IMG mit einem Galakonzert «The Golden 70s» mit dem Christoph Walter Orchestra. Am 4. Internationalen Solistenwettbewerb – nehmen 30 Talente aus elf Nationen teil. Noch nie war der Frauenanteil so gross, wie in diesem Jahr.

Überraschende Absage

Mia-Absage: Statt Familienmesse gibt's Familienplausch im Lunapark. Oliver Menge

Riesenenttäuschung: die Mia findet auch dieses Jahr nicht statt, lässt Organisator Christian Riesen verlauten. Nach zwei komplett durchorganisierten Ausgaben der Mia, die beide wegen der Coronapandemie und der damit verbundenen Schutzmassnahmen abgesagt werden mussten, habe er sich nicht mehr auf die Äste gewagt, sagt Riesen. Also seien die Anmeldebogen erst im Februar diesen Jahres rausgegangen. Für grosse Unternehmen sei das zu kurzfristig gewesen.

Jurasonnenseite wird das gemeinsame Label

Adriana Palermo Amacher: Geschäftsführerin von Grenchen Tourismus, der künftig unter dem Label Jurasonnenseite Grenchen läuft. Oliver Menge

An der Generalversammlung von Region Grenchen Tourismus vom Dienstag werden die Label «Jurasonnenseite» und «Grenchen Tourismus» zusammengelegt und nur noch unter «Jurasonnenseite» weitergeführt. Damit werden die beiden Nachbargemeinden Lengnau und Bettlach verstärkt ins Boot geholt. Adriana Palermo Amacher wird neue Geschäftsführerin.

Cupsieger und Schweizer Meister

Streethockey Grenchen Limpachtal wird in Sierre Schweizer Meister 2022. Raphael Schaefer

Nach dem Gewinn des Cupfinals wird der SHC Grenchen Limpachtal nach einer nervenaufreibenden und spannenden Serie in Sierre auch noch Schweizer Meister 2022. Die Mannschaft bezwingt die Sierre Lions im Penaltyschiessen.

Blösch AG feiert 75 Jahre

Die beiden Geschwister und Co-CEOs: Pascale und Patrick Blösch. Oliver Menge

Das Grenchner Familienunternehmen in dritter Generation gehört zu den weltweiten Marktführern in Sachen Oberflächenbeschichtung. Regierungsrätin Brigit Wyss besuchte die Geschwister und Co-CEOs Pascale und Patrick Blösch anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums.

Musiktag des neu gegründeten Verbands

Musiktag in Grenchen. Carole Lauener

Mehrere hundert Musikantinnen und Musikanten versammeln sich in Grenchen zur ersten Ausgabe des Musiktages des neu gegründeten Verbandes Bucheggberg-Wasseramt-Solothurn-Lebern. Höhepunkte sind das Gesamtchorkonzert unter der Leitung von Dimitri Vasylyev (Dirigent des Gastgebervereins Stadtmusik Grenchen) und die anschliessende Weihe der neuen Verbandsfahne durch die Geistlichen Roger Juillerat (reformiert) und Gudula Metzel (katholisch).

Die Tour de Suisse macht Halt in Grenchen

Tour de Suisse in Grenchen. Oliver Menge

Die Tour de Suisse Ankunft in Grenchen lieferte der Region Grenchen dank der Zusatzschlaufe nach Lommiswil und der spektakulären Durchfahrt durch die Stadt ein Velofest erster Güte. Ein Fest, das mit einem attraktiven Rahmenprogramm ergänzt wurde.

Aber es gab auch Nebengeräusche: So sorgte die Bitte der Gesamtschulleiterin, die Lehrerschaft möge doch bitte mit ihren Klassen entlang der Strecke mitjubeln, für Unverständnis und Widerstand. Aber alles in allem zeigte sich Grenchen von seiner besten Seite.

Wer soll in welches Stadion?

Das Klubhaus von Italgrenchen wird Anfang Juli abgerissen. Oliver Menge

Das Klubhaus von Italgrenchen muss einer Wohnüberbauung weichen und soll abgerissen werden. Damit stellt sich die Frage: Wohin soll der Traditionsfussballklub ausweichen? Damit beginnt ein monatelanges «Gschtürm» um Grenchens Fussballinfrastruktur, das erst Ende Jahr hoffentlich gelöst werden soll.

Der FC Grenchen 15, entstanden nach der Fusion der drei Klubs FC Grenchen, FC Wacker und FC Fulgor, ist zwar im Stadion Brühl beheimatet, er benutzt und beansprucht aber auch das Stadion Riedern. In dieses möchte jetzt aber gerne Italgrenchen umziehen, sehr zum Ärger der Verantwortlichen des FC Grenchen 15, allen voran Marcel Bolliger.

Die Stadt setzt eine Arbeitsgruppe ein und wird eine Leistungsvereinbarung ausarbeiten, die den beiden Klubs bis Ende Jahr zugestellt werden soll.

SP Grenchen feiert 150 Jahre

150-Jahre SP Grenchen: Mattea Meyer, Co-Präsidentin SP Schweiz, spricht in Grenchen. Carole Lauener

Die Sozialdemokraten feierten ihr 150-jähriges Bestehen auf dem Marktplatz Grenchen. Mattea Meyer, Co-Präsidentin der SP Schweiz und Nationalrätin, hatte den Weg auf den Marktplatz ebenso gefunden wie Ständerat Roberto Zanetti, Nationalrätin Franziska Roth, die oberste Solothurnerin Kantonsratspräsidentin Nadine Vögeli, Regierungsrätin Susanne Schaffner, und Kantonsrat Hardy Jäggi, Co-Präsident der Solothurner Sozialdemokraten.

Die Solothurnerin Franziska Roth würdigte die Jubilarin mit den Worten: «Seit nun 150 Jahren seid ihr am Wirken. 18 Jahre bevor die SP Kanton Solothurn gegründet wurde und 16 Jahre vor der SP Schweiz. 150 Jahre Politik der SP Grenchen, die die Aufgabe wahrnimmt, eure Stadt, unseren Kanton und unser Land zu verändern – immer und immer wieder!»

Netzwerk feiert 20 Jahre

Markus Schneeberger zerlegt ein altes Elektrogerät und trennt die Materialien. Oliver Menge

Eigentlich hätte das Jubiläum schon im Oktober 2021 stattfinden sollen, der Pandemie geschuldet wurde es verschoben und im Juli gefeiert. Die Institution, die vor 20 Jahren aus der Fusion des Vereins Beschäftigungs- und Weiterbildungsstätte für Arbeitslose BWS, mit den zwei ortsansässigen Institutionen Grenchner Sozialbetriebe SIB und dem Atelier Mühle entstand, öffnete ihre Werkstätten und Schulungsräume im Ebosa-Areal für Angehörige, Freunde und Interessierte und bot einen Einblick in die Bereiche, die Fachabteilungen und auch in die Filiale von «Tischlein deck dich» an der Neckarsulmstrasse.

SRF ist eine Woche zu Gast auf dem Marktplatz Grenchen

Donnschtig Jass: die Generalprobe am Nachmittag. Oliver Menge

Die TV-Schweiz blickt am Donnerstagabend nach Grenchen – und Grenchen schaut «Donnschtig-Jass»: Schätzungsweise 2200 Zuschauerinnen verfolgen den Anlass auf dem Marktplatz, dem vier Tage Aufbau, Licht- und Stellproben vorangingen.

Acht Tonnen Gerüstbauten, drei Kilometer Kabel, 42 Mikrofone und zwölf Kameras werden für die Livesendung nach Grenchen gebracht. Der Marktplatz wird festlich geschmückt – sogar eine eigens für diesen Anlass hergestellte Blumenuhr wird in Szene gesetzt, passend zur Uhrenstadt Grenchen.

Grenchenbergstrasse bricht erneut ein

Die eingebrochene Grenchenbergstrasse. Oliver Menge

Eine direkte Fahrt mit dem Bus oder dem Auto von Grenchen auf den Hausberg ist Ende Juli nicht möglich. Der Grund: Die Grenchenbergstrasse ist seit Freitagmorgen zwischen Cadotschstein und dem Stierenberg gesperrt. Weil eine der Stützmauern entlang der Strasse nachgibt, ist der Strassenaufbau instabil. Dies verunmögliche laut Renato Müller, Verwalter der Bürgergemeinde Grenchen, ein sicheres Befahren der Strasse.

Die Sanierungsarbeiten gehen jedoch rasch vorwärts, die Strasse kann schon kurze Zeit später einspurig befahren werden. Die Stützmauer wird neu mit Felsankern gesichert und betoniert. Allerdings ist das noch nicht der letzte Teil, der saniert werden muss, und da kommen dann weitere Schwierigkeiten auf die Bürgergemeinde zu, weil sich Umweltschützer bei einem Abschnitt querstellen: Beim Bettlerank dürfe nichts gemacht werden, weil dort darunter die Fassung des Grenchner Trinkwassers liegt.

Bundespräsident Ignazio Cassis wird in Grenchen festlich empfangen

Bundespräsident Ignazio Cassis an der Bundesfeier in Grenchen. José R. Martinez

Den Bundesfeiertag zusammen mit dem Schweizer Bundespräsidenten feiern zu können, diese Ehre wurde dieses Jahr der Stadt Grenchen zuteil. Aussenminister Ignazio Cassis macht am Montag auf seiner Zugreise vom Tessin über das Knonaueramt in die Westschweiz auch Halt am Jurasüdfuss.

Der Solothurner Landammann Remo Ankli, Stadtpräsident François Scheidegger, die Stadtmusik Grenchen und Delegationen von Grenchner Vereinen mit Fahnen begleiten den Bundespräsidenten zum Marktplatz, wo sich bereits ein grosses Publikum zur Bundesfeier versammelt hat. Die Schweizer Flagge wird per Fallschirm geliefert, der Bundespräsident hält eine bewegende und zum Teil spontane 1.-August-Rede, die mit grossem Beifall verdankt wird.

Der Preiskampf an den Tankstellen

Tankstellenvergleich am Jurasüdfuss zwischen Solothurn und Grenchen. Oliver Menge

Die Preise für Treibstoff klettern infolge des Ukraine-Kriegs immer höher. Das ist ärgerlich. Noch ärgerlicher hingegen ist die Tatsache, dass Grenchnerinnen und Grencher deutlich mehr bezahlen müssen, als beispielsweise Solothurner, wie ein Vergleich der Preise an Tankstellen entlang des Jurasüdfuss zeigt.

Es wird laut am Flughafen – in vielerlei Hinsicht

Ernest Oggier, Direktor des Flughafen Grenchen feierte soeben sein zehnjähriges Jubiläum auf dem Airport – und wird abgesetzt. Oliver Menge

Zuerst wird es ziemlich laut, als die Schweizer Luftwaffe das Solo-Display der F/A-18 Hornet über dem Flughafen Grenchen trainiert. Kurz darauf folgt der nächste Coup: Direktor Ernest Oggier wird per sofort seines Postens enthoben, der designierte Nachfolger Michael Steinbach, der zu Oggiers Entlastung angestellt wurde, übernimmt interimistisch. Es ist der erste Akt eines Trauerspiels, das sich am Flughafen Grenchen abzeichnet und dessen Ende noch nicht abzusehen ist.

Rock am Märetplatz und Grenchner Fest

Rock am Märetplatz. Oliver Menge

Mit dem Rock am Märetplatz und dem Grenchner Fest finden im August zwei gut besuchte, wenn auch nicht überlaufene Events statt. Der Rock am Märetplatz etwas weniger rockig als in früheren Jahren, das Grenchner Fest verzichtet auf ein Motto.

GAG feiert 50 Jahre mit Bligg und Co.

Gemeinschaftsantenne GAG feiert 50 Jahre mit Schweizer Musik. Bligg gibt sein einziges Konzert in der Schweiz. Morris Lüthi

Nur eine Woche nach dem «Grenchner Fest» stand auf dem Märetplatz der nächste grosse Anlass an: Die GAG feierte mit fünf Schweizer Acts ihr 50-Jahre-Jubiläum: Span, Eliane, Florian Ast, Nils Burri und Bligg, der sein einziges Konzert in der Schweiz hier in Grenchen gab. Moderiert wurde der Anlass von TV-Sportkommentator Sascha Ruefer.

Nur eine statt zwei Turnhallen in Bettlach

Bei der Sanierung und dem Umbau des Schulhauses Einschlag in Bettlach soll nur eine Turnhalle gebaut werden statt deren zwei. Oliver Menge

Der Gemeinderat von Bettlach beschliesst, nur eine statt zwei Turnhallen zu planen bei der Totalsanierung des Schulhauses Einschlag. Die Kosten, die mal 10 Millionen hätten betragen sollen, belaufen sich jetzt auf rund 14,2 Millionen Franken.

Aus für den Swiss Rotor Hub

Visualisierung des neuen Helikopter Kompetenzzentrums der Centaurium Aviation Ltd, die anstelle des Farner Hangars einen Neubau erstellen will. Oliver Menge

Anfang September zieht sich die Centaurium Aviation AG per sofort vom Projekt Swiss Rotor Hub zurück. Später wird bekannt, dass der Helikopterhersteller Bell, der zum Textron-Konzern gehört, nicht mehr länger warten wollte und jetzt an einem deutschen Flughafen ein ähnliches Projekt durchzieht. Das Projekt war durch die Einsprachen einiger Aktionäre auf dem Flughafen Grenchen blockiert worden.

Ukrainische Ballettlehrerin gründet Ballettschule

Lyudmyla Shumeyko ist Choreografin, Ballettlehrerin und -tänzerin, die mit ihrer Tochter aus Kiew geflüchtet ist. Oliver Menge

Lyudmyla Shumeyko ist mit ihrer Tochter aus der Ukraine geflohen und baut sich hier eine neue Existenz auf – in ihrem Heimatland gilt sie als Koryphäe, sowohl als Tänzerin als auch als Lehrerin für klassisches Ballett und Modern. Vorerst unterrichtet sie im Kulturraum in der Buser-Arena eine kleine Gruppe von Kindern.

Einsprachen blockieren den Bootshafen

Der Platz für den neuen Bootshafen vom anderen Ufer aus gesehen. Oliver Menge

Nachdem 17 Jahre darüber gesprochen wurde, hätte man wenigstens einen Investor gefunden. Die mit dem Verbandsbeschwerderecht ausgestatteten Organisationen Pro Natura und SVS Birdlife haben auch bei der Neuauflage des geplanten Bootshafens Einsprachen eingereicht. Sie beantragen, dass das Projekt so nicht bewilligt wird.

Jagdhaus Selzach wird zur Naturstation

Das ehemalige Jagdhaus Selzach wird neu als Naturstation Brüelwald genutzt. Oliver Menge

Das ehemalige Jagdhaus wird künftig als «Naturstation Brüelwald» Ausgangspunkt für Exkursionen. Einwohnergemeinde Selzach, der Rangerdienst Jurasüdfuss und der Forstbetrieb Leberberg haben gemeinsam die Idee entwickelt, das Jagdhaus und das umliegende Gelände als Naturstation Brüelwald für verschiedene Natur- und Umweltbildungsaktivitäten und -anlässe zu nutzen. Kommt dazu, dass auch die Solothurner Waldtage 2024 dort stattfinden sollen.

Das Buskonzept 2026 für Grenchen und Umgebung

Andreas Toggweiler

Das neue Buskonzept 2026 für Grenchen und Umgebung wird erstmals vorgestellt. Die betroffenen Gemeinden haben Zeit, ihre Meinung noch kundzutun und Änderungswünsche anzubringen. Konkret wird es weniger Haltestellen und weniger Linien geben, dafür werden diese in einem höheren Takt bedient.

Chürbisnacht: Schön wie eh und je!

Chürbisnacht 2022. Hanspeter Bärtschi

Nach zwei Jahren Pause fand sie wieder statt, die Grenchner

Chürbisnacht: 856 kleine und 146 grosse Kürbisse wurden von den Schulen «verarbeitet», dazu auch noch 373 «Räbeliechtli». 48 Nummern umfasste der diesjährige Umzug. Doch nicht nur die Jugendlichen sind im Kürbisfieber, sondern auch Pensionärinnen und Pensionäre der Grenchner Alterszentren liessen sich davon anstecken: Auch sie griffen zu Rüstmesser und Stricknadel, um dem Kürbis ihren Tribut zu zollen.

Skydive feiert 50 Jahre

Miss Bern 2020, Alicia Schüpbach aus Münsingen, absolviert ihren ersten Tandem-Fallschirmsprung im Sommer 2020 auf dem Regionalflughafen Grenchen bei Skydive Grenchen mit dem Profi Roman Hersche. Roman Hersche

Vor 50 Jahren taten sich ein paar Fallschirmspringer zusammen auf dem Flughafen Grenchen. In den letzten 50 Jahren entwickelte sich der Grenchner Fallschirmsprungverein zu einer beliebten Adresse unter den Springern. Grenchen war Austragungsort mehrerer Schweizer Meisterschaften. Zudem feierten einige Grenchner Athletinnen und Athleten bei nationalen und internationalen Wettkämpfen Erfolge.

«30 Jahre sind genug»

Patrik Gfeller, Kommandant der Feuerwehr Bettlach, tritt nach 13 Jahren zurück. Oliver Menge

Er war 30 Jahre in der Feuerwehr Bettlach, 13 Jahre davon als Kommandant. Jetzt hat er seine Demission bekanntgegeben. Patrik Gfeller ist einer der dienstältesten Feuerwehrkommandanten im ganzen Kanton. Seinen Nachfolger, Dominic Studer, hat Gfeller selber ausgebildet und bestimmt.

Klares Ja für den Ausbau des Schulhauses Kastels

Projekt Schulhaus Kastels in Grenchen. zvg

Volksabstimmung: Die Stimmberechtigten der Stadt Grenchen nehmen für die Schulraumerweiterung und den Neubau Doppelturnhalle Schulhaus Kastels einen Kredit von 19,24 Millionen Franken mit 1731 Ja (76,7 Prozent) gegen 527 Nein (23,3 Prozent) an der Urne klar an. Die Stimmbeteiligung beträgt 23,7 Prozent.

Eklat am Regionalflughafen

Verwaltungsratspräsident Erich Blösch (links), Flughafendirektor Ernest Oggier (rechts) im Jahr 2014, als es um die Pistenverlängerung ging. Hanspeter Bärtschi

Der Krach zwischen Verwaltungsratsspitze und Aktionären geht in die nächste Runde: Sowohl Präsident Erich Blösch als auch Vize Conrad Stampfli wurden aufgefordert, das Handtuch zu werfen. Blösch hat dies nach 20 Jahren im Verwaltungsrat, wovon zehn Jahren als Präsident, Ende November getan, per sofort.

Nach dem definitiven Aus für den Swiss Rotor Hub waren einige Einsprecher an die Öffentlichkeit getreten und hatten den Verwaltungsratspräsidenten und dessen Vize Stampfli in den vorangegangenen Monaten stark kritisiert. Nicht nur fehle eine Strategie zur Entwicklung des Flughafens, auch die in den Augen der Kritiker zu hohen Bezüge des Vizes in seiner Funktion als Jurist und professioneller Verwaltungsrat gaben Anlass zur Kritik.

Ein Aktionärsvertreter, Alfred Lüthi, wurde in der Folge vorstellig bei Grenchens Stadtpräsident François Scheidegger. Die Stadt Grenchen besitzt etwas über 100 der insgesamt 500 Aktien der Regionalflughafen Jura-Grenchen AG. Zusammen mit dem anderen grossen Vertreter der öffentlichen Hand, dem Kanton, der ebenfalls 100 Aktien besitzt, wurde an einem vertraulichen Treffen in Solothurn der Entschluss gefällt, die beiden Herren an der Spitze zum Rücktritt aufzufordern. Das wurde gleichentags dann telefonisch von Lüthi erledigt.

Pikant an der Sache: Nur wenige Tage vor dieser Aktion waren Blösch und Stampfli bei der Regierung, um dort die Strategie und einige Projekte für die Zukunft des Flughafens Grenchen zu präsentieren. Damals fiel offenbar kein Wort der Unzufriedenheit über die aktuelle Situation.

Der neue Verwaltungsrat soll an einer ausserordentlichen Generalversammlung Ende Januar gewählt werden.

Pro Jazz Grenchen verabschiedet sich nach 38 Jahren

Nonica Aescbacher (links) und Thesi Frei veranstalten das letzte Konzert. André Weyermann

Eine Ära, die im Spätsommer 1984 spontan begonnen hat, geht nach 38 Jahren zu Ende. Nicht mangels Publikumszuspruch, sondern schlicht weil die Organisierenden in die Jahre gekommen sind. Und jüngere Nachfolgerinnen, Nachfolger, konnten nicht gefunden werden.

Auch der Claro Laden geht zu

Der Claro Laden Grenchen geht zu. Im Bild die Damen, die ihn ehrenamtlich geführt haben. Von links: Louise Culmone, Monika Glaus, Elsbeth Schild, Franziska Kohli und Ladenleiterin Christine Bögli. Oliver Menge

Auch beim Claro-Weltladen an der Rainstrasse ist Ende Jahr Schluss. Ladenleiterin Christine Bögli konnte niemanden finden, der an der Leitung des ehrenamtlich betriebenen Ladens interessiert war. Auch der Verein wird nach 40 Jahren aufgelöst. Ob man in Grenchen auch künftig Angebote aus fairem Handel und fairer Produktion erwerben kann, bleibt offen. Die Zentrale in Orpund, die selber Onlinehandel betreibt, ist im Gespräch mit möglichen Anbietern im Detailhandel

Das Ende der Stadtpolizei Grenchen

Die beiden Kinder von Christian Ambühl, Kommandant der Polizei Stadt Grenchen, falten die Flagge der Stadtpolizei ein letztes Mal zusammen. Tom Ulrich

Kaum ein Thema beschäftigte die Grenchner Politik so stark wie die Abschaffung der Stadtpolizei: Nach einem politischen Beschluss wird die Stadtpolizei auf Ende 2022 aufgehoben. Damit endet eine Geschichte, die ganze 117 Jahre dauerte.

Bei der Stadt verbleiben die verwaltungspolizeilichen Aufgaben, die sicherheits- und kriminalpolizeilichen Aufgaben werden in die Kantonspolizei integriert. Drei Mitarbeitende der Stadtpolizei wechseln ins neu geschaffene Polizeiinspektorat der Stadt Grenchen, zwölf wechseln zur Kantonspolizei Solothurn. Der Einzige ohne Job Ende Jahr bleibt Kommandant Christian Ambühl.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen