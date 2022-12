Das Grenchner Jahrbuch 2021/22 ist ab sofort erhältlich

Neuerscheinung Das Grenchner Jahrbuch 2021/22: Hier gibt es viel Lesestoff über ein ereignisreiches Jahr Auf 96 Seiten berichten Autorinnen und Autoren über das Geschehen in der Stadt im Lauf des vergangenen Jahres. Oliver Menge Jetzt kommentieren 07.12.2022, 05.00 Uhr

Das Grenchner Jahrbuch 2022. Oliver Menge

Bereits zum 51. Mal publiziert die Stadt Grenchen das «Grenchner Jahrbuch». Mit einem Titelblatt von René Walter, vielseitigen Texten, Fotos sowie den Zwischenbildern von Aaron Doukpo hält es auf 96 Seiten das kulturelle, politische, sportliche und gesellschaftliche Leben zwischen Oktober 2021 und September 2022 der Stadt Grenchen fest.

Kürzlich fand in der Stadtbibliothek die Vernissage statt. Nebst den Autoren, die Beiträge fürs Jahrbuch geschrieben hatten, waren Vertreter der politischen Behörden und der Verwaltung eingeladen. Ebenso die beiden Künstler und die Mitglieder der neuen Redaktionskommission unter der Leitung von Myriam Brotschi Aguiar.

Seit 50 Jahren ohne Unterbruch erschienen

Stadtpräsident François Scheidegger betonte in seiner Ansprache vor den rund 40 Anwesenden in der Stadtbibliothek, dass die Stadt Grenchen als Herausgeberin von vielen um das Grenchner Jahrbuch, das seit 1972 ohne Unterbruch erschienen ist, beneidet werde. «Wie immer bietet das Jahrbuch einen spannenden Überblick über das aussergewöhnlich reichhaltige Geschehen von Anfang Oktober 2021 bis Ende September dieses Jahres.»

Vernissage Grenchner Jahrbuch (von links): Stadtpräsident François Scheidegger, Salome Moser, Myriam Brotschi Aguiar, René Walter, Aaron Doukpo und Peter Brotschi. Josef Weibel

Einmal mehr halte man eine Mischung aus Politik, Wirtschaft und Kultur in den Händen. Das Buch sei in diesem Jahr besonders gut gelungen, so Scheidegger weiter. Man habe dank der zahlreichen Anlässe aus dem Vollen schöpfen können.

Scheidegger dankte den Künstlern: René Walter für die Gestaltung des Umschlags und Aaron Doupko für die erfrischenden Bilder zwischen den Texten. Sein Dank ging auch an die zahlreichen Sponsoren, an die Lotteriefonds des Kantons und an die Behörden der Stadt Grenchen für deren finanzielle Unterstützung.

Farbenfroher Rückblick auf Höhepunkte

Entstanden ist in der jüngsten Ausgabe ein farbenfroher Rückblick auf kulturelle und sportliche Höhepunkte, die in der Stadt nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wieder das volle Leben zurückbrachten: die internationale Musikwoche Grenchen im Parktheater, der «Donnschtig-Jass» auf dem Marktplatz, der Besuch von Bundespräsident Ignazio Cassis am 1. August, Grenchen als Etappenort der Tour de Suisse und die Europameisterschaft auf der Bahn im Tissot Velodrome.

Der mehrseitige Bericht zum «Donnschtig-Jass» im Grenchner Jahrbuch 2021/22. Oliver Menge

Diverse Jubiläen von Firmen, Vereinen und Institutionen wurden im Zeitabschnitt der Berichterstattung gefeiert: der 150. Todestag des italienischen Freiheitskämpfers Giuseppe Mazzini, das 150-jährige Bestehen der SP Grenchen, das 75-Jahr-Jubiläum der Blösch AG, das 50. Jubiläum der Gemeinschaftsantenne GAG, welches mit einem rauschenden Fest auf dem Marktplatz gefeiert wurde, die Wiiberzunft Grenchen, die 50 wurde, und die 25er-Jubiläen des internationalen Zauberkongresses sowie der Integra Sitek AG, um nur einige zu nennen.

Ereignisse und Personen haben Platz gefunden

Aber auch bedeutsame Einzelereignisse, die auch Auswirkungen auf die Zukunft der Stadt Grenchen haben, werden im Buch beleuchtet: die Zusammenlegung der beiden Labels Grenchen Tourismus und Jurasonnenseite, die Kultur-, Anerkennungs- und Nachwuchsförderungspreise für René Walter, Granges Mélanges und No Limit und die Wahl der neuen Gesamtschulleiterin Nicole Hirt.

Ebenso Torhüterlegende Marco Wölfli, der mit dem Chappelitüüfel ausgezeichnet wurde sowie Ausstellungen im Kultur-Historischen Museum und im Kunsthaus Grenchen, wo die künstlerische Leiterin Claudine Metzger ihrem Nachfolger Robin Byland die Schlüssel übergibt. Im Süden der Stadt wurde das neue Stadion des Turnvereins Grenchen, die Buser-Arena, eröffnet.

Die Entwicklung der Stadt nimmt erneut viel Platz ein. Oliver Menge

Fotos bilden die städtebaulichen Entwicklungen ab und die Geschichte der Stadtpolizei, die am 27. September 1804 mit der Schaffung einer Stelle für einen Gemeindepolizisten begann, wird noch einmal aufgerollt. Die Berichterstattung über die Coronapandemie, die vor zwei Jahren begonnen hat, wurde weitergeführt.

Die Chronik der Bürgergemeinde und der Einwohnergemeinde

Auf mehreren Seiten ist zu lesen, mit welchen Aufgaben und Herausforderungen sich die Bürgergemeinde 2022 beschäftigte und die wichtigsten politischen Entscheidungen und Ereignisse in der Einwohnergemeinde werden nochmals kurz aufgerollt.

Ein Abschnitt ist Menschen aus der Stadt Grenchen gewidmet, die im Berichtsjahr verstorben sind und das Stadtleben entscheidend prägten: der Organist Markus Schifferle und Anton Bally, Projektleiter bei der ETA und Entwickler der dünnsten Quarzarmbanduhr der Welt.

Gewürdigt werden auch Kaspar Haupt, 33 Jahre lang rasender Reporter fürs GT und einer der besten Kunstdrucker weit und breit, und Barbara Bernard Schildknecht, bis ins hohe Alter eine strenge und erfolgreiche Ballettlehrerin, die mit dem Grenchner Kulturpreis ausgezeichnet worden war.

Hinweis Erhältlich ist das Jahrbuch ab Dienstag, 6. Dezember 2022, an folgenden Orten: Buchhandlung Lüthy Balmer Stocker, Grenchen Tourismus/BGU-Büro, Kultur-Historisches Museum und Kiosk Marktplatz.

