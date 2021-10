Cyril Bardet aus Selzach ist der neue oberste Jäger im Leberberg

Jagd Mit Blick auf die Traditionen dem Neuen gegenüber aufgeschlossen: Der neue oberste Jäger im Leberberg Cyril Bardet aus Selzach ist der neue Präsident des Hegerings Leberberg. Bardet, der die Nachfolge von Walter Frei antritt, begrüsst die Traditionen, ist aber dem Neuem gegenüber aufgeschlossen Peter Brotschi Jetzt kommentieren 22.10.2021, 05.00 Uhr

Ein Jäger der «Generation Why»: Cyril Bardet aus Selzach. Peter Brotschi

Mit seiner stattlichen und kräftigen Erscheinung könnte Cyril Bardet zur Gilde der Schwinger oder der Kugelstösser gehören. Aber der Selzacher ist Jäger und seit kurzem der neue Präsident des Hegerings Leberberg, also der oberste Waidmann im Bezirk. Bardet ist ein kommunikativer Mensch, der offen über die Jagd spricht und bei aller Tradition gegenüber Neuem aufgeschlossen ist.

Einstimmig zum Präsidenten gewählt

Die diesjährige Generalversammlung des Hegerings Leberberg fand auf dem schriftlichen Weg statt. Bei einer Beteiligung von 53 Prozent wurde Cyril Bardet einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Beim Gespräch im Jagdhaus Bettlach freut er sich sichtlich über das gute Resultat. Er ist damit Nachfolger von Walter Frei, der während über sechs Jahren an der Spitze des Hegerings Leberberg stand.

Cyril Bardet ist in Selzach aufgewachsen und ist mit seiner Ehefrau Gabriela und den beiden Kindern dem Dorf unter der Hasenmatt treu geblieben. Die Familie wohnt im Erlimoos, knapp an der Grenze zu Bettlach. Dort, auf dem Gebiet des Nachbardorfs, ist er ins Waidwerk eingeführt worden und seither Mitglied des «sehr guten Jagdvereins Bettlach». Vor elf Jahren war er erstmals als Treiber im Einsatz und absolvierte anschliessend die Jagdausbildung des Kantons Solothurn, die er 2011 abschloss.

Viel hinterfragen – und viel leisten

Mit Jahrgang 1982 gehört Bardet der sogenannten «Generation Why» an. Die zwischen 1980 und 2000 geborenen werden oft so benannt, weil sie alles hinterfragen und schnell unzufrieden sind. Aber es gibt auch die positive Beschreibung, dass sie zwar viel fordern, aber auch gut ausgebildet sind und viel leisten. Auch bei den Jägern ist die «Generation Why» am Start. Bei den kantonalen Ausbildungsgängen sieht man deutlich mehr jüngere Gesichter und vor allem viel mehr Frauen als ehemals. Die Wahl des neuen obersten Jägers für den Landstrich entlang der ersten Jurakette zwischen Grenchen und Kammersrohr ist ein Zeichen für diesen Generationenwechsel.

Cyril Bardet ist nicht ein Mensch, der grundsätzlich alles hinterfragt. Er begrüsst die uralten Traditionen, in denen die Jagd ihren Charakter finde. Gleichzeitig ist er aber auch Neuem gegenüber aufgeschlossen und hat keine Mühe mit Veränderungen. So kann er sich beispielsweise vorstellen, dass Zielfernrohre mit Nachtsichtgeräten für die sehr schwer zu bejagenden Wildschweine öfters eingesetzt werden.

Gegen «Standesdünkel» bei Jägern

Oder dass die (heute noch verbotenen) Schalldämpfer an den Gewehrläufen aufgesetzt werden können.

«Warum nicht eine Technik verwenden, welche die Emissionen auf die Umwelt einschränkt und erst noch für die Gesundheit der Jägerinnen und Jäger besser ist?»,

fragt er rhetorisch. Er ist auch der Meinung, dass die Jagd für alle da ist, gleich welch kultureller Herkunft. «Ich schaue einen Menschen an, wie er ist, und nicht, woher er kommt.»

Der neue Hegering-Präsident ist gelernter Schreiner sowie Besitzer und Geschäftsführer der Firma Minger Küchen AG in Gerlafingen. Er ist sowohl von der Vater- wie Mutterseite her in einer Familie aufgewachsen, die viel in der Natur unterwegs ist. Die eigene Familie ist ihm sehr wichtig, was im Gespräch deutlich herauszuführen ist.

Sie kommt noch vor Beruf und Jagd, was wiederum ein Merkmal des Wertewandels seiner Generation ist. Neben dem Leberberg schlägt sein Herz für Frankreich, wo seine Familie ursprünglich in Obersavoyen beheimatet und Ende des 18. Jahrhunderts in die Schweiz gekommen war. Im westlichen Nachbarland macht er denn auch mit Frau und Kindern immer wieder gerne Ferien.

Weiterbildung ist auch bei der Jagd wichtig

Im Hegering Leberberg will er für einen guten Informationsfluss «bis zum Jagdlehrling» sorgen. Es ist ihm ein Anliegen, die Bedürfnisse der Mitglieder abzuklären, um ein bedarfsgerechtes Programm auf die Beine zu stellen. Wie überall in Wirtschaft und Gesellschaft ist auch bei der Jagd die Weiterbildung wichtig und soll laut Bardet ein ausgebauter Bestandteil im Jahresablauf werden. Vorerst aber ist er auf der Herbstjagd anzutreffen. Und dort ist der ausgebildete Jäger Cyril Bardet als «Bewegungsmensch», wie er sich selbst bezeichnet, immer noch gerne als Treiber im Einsatz.